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Київ (13830) обстріл (21024) ППО (1823) Кулеба Олексій (136)

Над Київщиною ППО збила 1 російську ракету, - ОВА

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ракета

26 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по столиці, одну з ракет вдалось збити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"В області працювала ППО - збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Та і "********" багато не назбиваєш.
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26.06.2022 08:31 Відповісти
ВСІ НА ШАШЛИКИ !
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26.06.2022 08:34 Відповісти
Мільярд дерев !
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26.06.2022 08:35 Відповісти
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26.06.2022 08:37 Відповісти
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26.06.2022 08:38 Відповісти
Одну збили, чотири долетіло-- ККД 20 відсотків. І це при тому, що в Києві далеко не сама гірша ППО. Робимо висновки.........................................
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26.06.2022 08:56 Відповісти
далеко не всі ракети можна збити. дивіться, наприклад, відео Марка Солоніна на ютьюбі.
також вчора дивилася інтерв'ю азербайджанського експерта, те саме розказував.
наша ПРО робить чудеса, поза межею можливого.
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26.06.2022 09:09 Відповісти
Занадто мало
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26.06.2022 10:34 Відповісти
 
 