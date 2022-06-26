Над Київщиною ППО збила 1 російську ракету, - ОВА

26 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по столиці, одну з ракет вдалось збити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"В області працювала ППО - збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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