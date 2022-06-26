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Вследствие обстрела столичного дома ранения получили 5 человек, - глава Нацполиции Клименко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

По предварительным данным, пять человек получили ранения вследствие обстрела дома в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, это уже второе попадание российской ракеты в жилищный комплекс в Шевченковском районе Киева.

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Я інколи жалкую що є Інтернет і соцмережі. Скільки інформації для ворога,фото,адреси...а повинна бути тиша, рот на замку.
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26.06.2022 10:26 Ответить
Час назад россияне уже и видео прилета выложили, видимо избежать и скрыть уже невозможно в этом мире. Плюс Антонина Геращенко по-прежнему все постит.
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26.06.2022 10:33 Ответить
дурочка...
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26.06.2022 11:13 Ответить
Агент ГРУ рабZei Игорь Корниенко слил всю агентуру путлера работавшую по подготовке нападения на Украину...
По данным его допроса всплыли многие Штирлицы путлера включая Деркача и его группу ..
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26.06.2022 10:31 Ответить
Игорь Колесников...
Sorry...
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26.06.2022 10:36 Ответить
Які , пля, п'ять постраждалих!? Що ви заявляєте? Називайте якомога більше трупів, сьогодні саміт G7
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26.06.2022 10:40 Ответить
Більш того, в попередніх новинах писали як мінімум про одного загиблого, а тут вже про нього скромно мовчать, тільки поранені. Це щоб путіна не сердити?! От Вам і саміт...
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26.06.2022 10:58 Ответить
Вимагаю від командованія адекватних мір! Скільки це буде тривати? Повивозили сім'ї та сидять піаряться по ТВ. Я розумію, що немає достатньо зброї, і не пропоную стінку на стінку, але огризайтеся. Самі розказували, що щодня гине по 100 чоловік, так лупаніть по кацапам десь там де вони не чекають. Що це за війна? Военний стан, діти сидять під обстрілами у окопах, воюють за кожне село, а тут повідкривали ресторани, торгують гуманітаркою, косять від армії, та ще поТВ роблять таки заяви, що хоть Святих винось. Гинуть найкращі з нас, мої вчорашні учні, мої сусіди чи зовсім не знайомі люди - помсти, вимагаю помсти! Хай брати-білоруси не думають, що з їхньої території будуть прилітати ракети, а вони будуть пускати кульки та світити ліхтариками. Або боритеся як слід, або впізнаєте, що таке війна у вашому домі. Стосовно ядерної зброї. В нас її немає, але є у зоні враження Ростовська АС, Нововороніжська АС і мабудь Смоленська АС. Хай москалі знають, що їм просто так не мнеться. Треба бути по-зубастій. Нікого ні до чого не закликаю, а висловлюю свою думку! Не на часі? Ні! Вже на часі! Слава Україні!!!
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26.06.2022 11:11 Ответить
 
 