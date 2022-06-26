Вследствие обстрела столичного дома ранения получили 5 человек, - глава Нацполиции Клименко
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По предварительным данным, пять человек получили ранения вследствие обстрела дома в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, это уже второе попадание российской ракеты в жилищный комплекс в Шевченковском районе Киева.
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