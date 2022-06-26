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G7 (714) Германия (6007) саммит (1031)

В Германии начинается саммит G7

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

семерка

В Германии начинается саммит лидеров Группы семи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сообщается, что на встречу в замке Эльмау в баварских Альпах прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии.

Присутствуют также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель как представители от ЕС.

"Действовать в связи с войной в Украине и её последствиями, действовать ради продовольственной и энергетической безопасности, для реагирования на климатические вызовы. Таковы наши цели для саммита", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кроме того, для более широкого формата приглашены представители властей Индонезии, Индии, Сенегала, Аргентины и ЮАР.

Как сообщает AFP, президент США Джо Байден прибыл в Германию вечером в субботу. Президентский борт приземлился в Мюнхене, откуда Байден двинулся к месту проведения саммита вертолетом. Первая встреча Байдена во время этого трехдневного визита будет с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Топ комментарии
+5
А ***** в своєму репертуарі пуляє ракетами.
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26.06.2022 10:58
+4
В вересні усім в Німеччині видадуть одноразову допомогу 300 євро. Це про ціни і ресурси. Якщо оп напише,що Україну спонукають до брудних ігор, не вірте. Україну поважаємо, президента-ні.
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26.06.2022 11:05
+3
G7 - открывайте второй фронт. Хватит бояться.
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26.06.2022 11:05
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А ***** в своєму репертуарі пуляє ракетами.
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26.06.2022 10:58 Ответить
Шолц и Байден❗Решения будут прорывными☝ И поведение юхла этому доказательсво💥
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26.06.2022 11:02 Ответить
ЯКЩО Зе нададуть слово - то треба запросити Японію Індонезію Індію і т д в БУЧУ .
нехай сами побачать геноцид українців від кацапських фашистів ‼️‼️
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26.06.2022 11:02 Ответить
Якщо українців проінформують правильно...учора було тут багато про Європу і її спонукання до химерного миру. Ні один ресурс зарубіжний таке не пише,тільки Україна.
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26.06.2022 11:07 Ответить
та це й було попередження, щоб зєзік не ляпнув чого на саміті НАТО, бо рєшеніє засвітили ще вчора - https://news.zerkalo.io/world/16734.html?tg
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26.06.2022 11:10 Ответить
В вересні усім в Німеччині видадуть одноразову допомогу 300 євро. Це про ціни і ресурси. Якщо оп напише,що Україну спонукають до брудних ігор, не вірте. Україну поважаємо, президента-ні.
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26.06.2022 11:05 Ответить
G7 - открывайте второй фронт. Хватит бояться.
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26.06.2022 11:05 Ответить
У Украины есть повод требовать чтобы нам дали авиацию и ПВО чтобы защитить не только наши города но и АЕС
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26.06.2022 11:08 Ответить
НАТО на предстоящем саммите в Мадриде 28 июня может принять решение о крупнейшем военном развертывании со времени окончания холодной войны, пишет El Pais. https://elpais.com/internacional/2022-06-26/la-otan-decidira-en-madrid-el-mayor-despliegue-militar-desde-la-guerra-fria.html
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26.06.2022 11:09 Ответить
а могли бы вместо "крупнейшего военного развертывания со времени окончания холодной войны" двинуть всем НАТО на шашлыки
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26.06.2022 11:15 Ответить
та ты зае..л такое мочить)))
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26.06.2022 12:19 Ответить
Глядя на то, как в последние пару дней осмелел Путин вспомнился анекдот:
Девушка пукнула в электричке. Ей стало стыдно. И она пальцем начала водить по стеклу, чтобы звук подделать. А сидящий напротив пассажир ей говорит: звук то подделала, а запах?
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26.06.2022 12:03 Ответить
 
 