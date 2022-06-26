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G-7 (706) Німеччина (4521) саміт (604)

У Німеччині розпочинається саміт G7

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

семерка

У Німеччині починається саміт лідерів Групи семи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Повідомляється, що на зустріч, що відбудеться у замку Ельмау в баварських Альпах, прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії.

Присутні також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель як представники від ЄС.

"Діяти у зв’язку з війною в Україні і її наслідками, діяти задля продовольчої та енергетичної безпеки, для реагування на кліматичні виклики. Такими є наші цілі для саміту", - заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Крім того, для ширшого формату запрошені представники влади Індонезії, Індії, Сенегалу, Аргентини і ПАР.

Як повідомляє AFP, президент США Джо Байден прибув до Німеччини ввечері в суботу. Президентський борт приземлився у Мюнхені, звідки рушив до місця проведення саміту гелікоптером. Перша зустріч Байдена під час цього триденного візиту буде з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Також читайте: G7 посилить тиск на Росію, - Блінкен

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А ***** в своєму репертуарі пуляє ракетами.
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26.06.2022 10:58
+4
В вересні усім в Німеччині видадуть одноразову допомогу 300 євро. Це про ціни і ресурси. Якщо оп напише,що Україну спонукають до брудних ігор, не вірте. Україну поважаємо, президента-ні.
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26.06.2022 11:05
+3
G7 - открывайте второй фронт. Хватит бояться.
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26.06.2022 11:05
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А ***** в своєму репертуарі пуляє ракетами.
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26.06.2022 10:58 Відповісти
Шолц и Байден❗Решения будут прорывными☝ И поведение юхла этому доказательсво💥
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26.06.2022 11:02 Відповісти
ЯКЩО Зе нададуть слово - то треба запросити Японію Індонезію Індію і т д в БУЧУ .
нехай сами побачать геноцид українців від кацапських фашистів ‼️‼️
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26.06.2022 11:02 Відповісти
Якщо українців проінформують правильно...учора було тут багато про Європу і її спонукання до химерного миру. Ні один ресурс зарубіжний таке не пише,тільки Україна.
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26.06.2022 11:07 Відповісти
та це й було попередження, щоб зєзік не ляпнув чого на саміті НАТО, бо рєшеніє засвітили ще вчора - https://news.zerkalo.io/world/16734.html?tg
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26.06.2022 11:10 Відповісти
В вересні усім в Німеччині видадуть одноразову допомогу 300 євро. Це про ціни і ресурси. Якщо оп напише,що Україну спонукають до брудних ігор, не вірте. Україну поважаємо, президента-ні.
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26.06.2022 11:05 Відповісти
G7 - открывайте второй фронт. Хватит бояться.
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26.06.2022 11:05 Відповісти
У Украины есть повод требовать чтобы нам дали авиацию и ПВО чтобы защитить не только наши города но и АЕС
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26.06.2022 11:08 Відповісти
НАТО на предстоящем саммите в Мадриде 28 июня может принять решение о крупнейшем военном развертывании со времени окончания холодной войны, пишет El Pais. https://elpais.com/internacional/2022-06-26/la-otan-decidira-en-madrid-el-mayor-despliegue-militar-desde-la-guerra-fria.html
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26.06.2022 11:09 Відповісти
а могли бы вместо "крупнейшего военного развертывания со времени окончания холодной войны" двинуть всем НАТО на шашлыки
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26.06.2022 11:15 Відповісти
та ты зае..л такое мочить)))
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26.06.2022 12:19 Відповісти
Глядя на то, как в последние пару дней осмелел Путин вспомнился анекдот:
Девушка пукнула в электричке. Ей стало стыдно. И она пальцем начала водить по стеклу, чтобы звук подделать. А сидящий напротив пассажир ей говорит: звук то подделала, а запах?
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26.06.2022 12:03 Відповісти
 
 