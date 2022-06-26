У Німеччині розпочинається саміт G7
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У Німеччині починається саміт лідерів Групи семи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Повідомляється, що на зустріч, що відбудеться у замку Ельмау в баварських Альпах, прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії.
Присутні також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель як представники від ЄС.
"Діяти у зв’язку з війною в Україні і її наслідками, діяти задля продовольчої та енергетичної безпеки, для реагування на кліматичні виклики. Такими є наші цілі для саміту", - заявив президент Франції Емманюель Макрон.
Крім того, для ширшого формату запрошені представники влади Індонезії, Індії, Сенегалу, Аргентини і ПАР.
Як повідомляє AFP, президент США Джо Байден прибув до Німеччини ввечері в суботу. Президентський борт приземлився у Мюнхені, звідки рушив до місця проведення саміту гелікоптером. Перша зустріч Байдена під час цього триденного візиту буде з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
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нехай сами побачать геноцид українців від кацапських фашистів ‼️‼️
Девушка пукнула в электричке. Ей стало стыдно. И она пальцем начала водить по стеклу, чтобы звук подделать. А сидящий напротив пассажир ей говорит: звук то подделала, а запах?