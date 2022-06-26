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Оккупанты обстреляли две громады на Сумщине, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Сегодня около половины девятого утра враг открыл минометный огонь по Шалыгинской громаде на Сумщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано 14 взрывов.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил глава региона.

Также сообщается, что между 5 и 6 утра россияне обстреляли Юнаковскую громаду из минометов, 10 взрывов.

"Предварительно: пострадавших нет", - резюмирует Живицкий.

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А знаєте що засмучує? Те що прикордоння обстрілюють постійно. Гинуть люди, розбивають будинки... А про це не говорять так як про ракету що влучила в будинок у Києві. А ще не говорять що у селян нема грошей на відбудову. В Києві може хоч розселять куди...
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26.06.2022 14:03 Ответить
 
 