Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині, - Живицький

Сьогодні близько пів на дев'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано 14 вибухів.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив очільник регіону.

Також повідомляється, що між 5 та 6 ранку росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, 10 вибухів.

"Попередньо: постраждалих немає", - резюмує Живицький.

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