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Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Сьогодні близько пів на дев'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано 14 вибухів.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив очільник регіону. 

Також повідомляється, що між 5 та 6 ранку росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, 10 вибухів.

"Попередньо: постраждалих немає", - резюмує Живицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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А знаєте що засмучує? Те що прикордоння обстрілюють постійно. Гинуть люди, розбивають будинки... А про це не говорять так як про ракету що влучила в будинок у Києві. А ще не говорять що у селян нема грошей на відбудову. В Києві може хоч розселять куди...
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26.06.2022 14:03 Відповісти
 
 