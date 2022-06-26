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Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині, - Живицький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні близько пів на дев'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді на Сумщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зафіксовано 14 вибухів.
"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив очільник регіону.
Також повідомляється, що між 5 та 6 ранку росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, 10 вибухів.
"Попередньо: постраждалих немає", - резюмує Живицький.
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показати весь коментар26.06.2022 14:03 Відповісти Мені подобається 1
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