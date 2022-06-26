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Украина нуждается в поддержке G7 больше, чем когда-либо, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в дальнейшем будет поддерживать Украину на каждом шагу.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас не время отказываться от Украины, они нуждаются в поддержке и решимости G7 больше, чем когда-либо", - подчеркнул он.

"Великобритания будет и дальше поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность - это наша безопасность, а их свобода - это наша свобода", - добавил британский премьер.

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Топ комментарии
+14
Мені здається що Джонсон робить більше для України ніж Зеленський
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26.06.2022 12:15
+6
та більше будь-кого з політиків України за всі 30 років
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26.06.2022 12:21
+5
В тому то і річ, що він не вдає з себе нарциса, він ним і є. Саме тому не звільнений ніхто, ні дерьмак ні радники дерьмака.
Нарцис вважає, що він не може помилятися.
І в знищеній обороноздатності та економіці криїни винні обставини і Захід, та не Боневтік і його фсбшна шобла з ОПи.
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26.06.2022 12:54
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Мені здається що Джонсон робить більше для України ніж Зеленський
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26.06.2022 12:15 Ответить
та більше будь-кого з політиків України за всі 30 років
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26.06.2022 12:21 Ответить
Джонсон делает для Украины больше чем даже Байден. Если бы не Джонсон который решительно заявил что Украина не капитулирует а будет сражаться то старик Байден до сих пор чесал свои обвисшие яйца и переговаривался с ****** о компромисах
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26.06.2022 12:49 Ответить
Напомните КТО за неделю до войны нас начал запаковывать?, не США случаем....
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26.06.2022 17:33 Ответить
Чого тут дивного - він же козак і бандерівець.
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26.06.2022 12:50 Ответить
Так. А уж в порівнянні з Порошенко так Джонсонюк за чотирі місяци зробив більше ніж товстун за п'ять років)))
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26.06.2022 14:50 Ответить
Ах, пане Джонсоне, як Ви гарно кажете, хай Вас почує вся Європа. Везе ж людям.
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26.06.2022 12:21 Ответить
100% Джонсон досвідчений дипломат,
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26.06.2022 12:22 Ответить
Пора производить самим снаряды .
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26.06.2022 12:22 Ответить
Турчинова надо назначить на направление производства ракет и снарядов- он знает спецов и все НЬЮАНСы.

Зе мог бы и прислушаться к советам
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26.06.2022 12:23 Ответить
Потрібно було клоуну не вдавати з себе нарцисса і не вийожуватись, а продовжувати ракетну програму.
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26.06.2022 12:32 Ответить
Ну что уже вспоминать . Что было - то было . Надо как то дальше выживать . Потому Турчинова Зеленский мог бы и привлечь к изготовлению ракет , а не своих напомаженных мальчиков
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26.06.2022 12:37 Ответить
В тому то і річ, що він не вдає з себе нарциса, він ним і є. Саме тому не звільнений ніхто, ні дерьмак ні радники дерьмака.
Нарцис вважає, що він не може помилятися.
І в знищеній обороноздатності та економіці криїни винні обставини і Захід, та не Боневтік і його фсбшна шобла з ОПи.
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26.06.2022 12:54 Ответить
У ЗЕ і його "шобла" інше завдання: розвалить оборону і здать Україну кацапам але так, щоб ніхто цього не помітив і не потрапить пісця цього "на каштан"!
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26.06.2022 13:03 Ответить
Згоден - саме тому він пролюбив геть усі склади з ************ за часи своєй каденції. Чи то був не він? Не може буть...
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26.06.2022 14:55 Ответить
Вже немає сенсу самим снаряди виробляти, завод одразу ж ***********
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26.06.2022 12:25 Ответить
Не пишите ерунду
Я постоянно пишу - завод делать в соседних пограничных странах ‼️‼️‼️Сегодня снаряды нужны не только Украине , но и всем странаМ НАТО
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26.06.2022 12:35 Ответить
Достатньо на донеччину послати весь ОП і там буде купол.
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26.06.2022 12:53 Ответить
Припустимо чарівник побудував завод по виробництву снарядів за 5 хвилин. Які будут пропозиції по локації цього заводу? В мене лишень одна думка - у київському метро. Бо в шахті десь в Карпатах навіть чарівник швиденько завод не збудує...
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26.06.2022 14:53 Ответить
Если бы всеми этими красивыми словами да закидать мокшестан как ракетами. Мы бы уже войну два раза выиграли.( Так нет же, надо было мудрому нариду сначала овоща выбрать а потом ещё и клоуна. **** я даже не знаю на кого больше злиться на свинособак или местных баранов. Первые были всегда предсказуемы и понятны, лично для меня.А вторым даже на себя было нас...ть по ходу. Можете банить но это реально пи....ц( И нет же никакой гарантии что через пару лет мудачук не станет президентом. Вот вообще же никакой. Возьмут и выберут. И опять по кругу.... короче
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26.06.2022 14:29 Ответить
 
 