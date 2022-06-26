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Украина нуждается в поддержке G7 больше, чем когда-либо, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в дальнейшем будет поддерживать Украину на каждом шагу.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас не время отказываться от Украины, они нуждаются в поддержке и решимости G7 больше, чем когда-либо", - подчеркнул он.
"Великобритания будет и дальше поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность - это наша безопасность, а их свобода - это наша свобода", - добавил британский премьер.
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+14 Right Right 2d264255
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+6 Paul Foxen
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+5 Чайка Київ
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Зе мог бы и прислушаться к советам
Нарцис вважає, що він не може помилятися.
І в знищеній обороноздатності та економіці криїни винні обставини і Захід, та не Боневтік і його фсбшна шобла з ОПи.
Я постоянно пишу - завод делать в соседних пограничных странах ‼️‼️‼️Сегодня снаряды нужны не только Украине , но и всем странаМ НАТО