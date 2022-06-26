Украина нуждается в поддержке G7 больше, чем когда-либо, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в дальнейшем будет поддерживать Украину на каждом шагу.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас не время отказываться от Украины, они нуждаются в поддержке и решимости G7 больше, чем когда-либо", - подчеркнул он.

"Великобритания будет и дальше поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность - это наша безопасность, а их свобода - это наша свобода", - добавил британский премьер.

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