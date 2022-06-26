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Україна потребує підтримки G7 більше, ніж будь-коли, - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що надалі підтримуватиме Україну на кожному кроці.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз не час відмовлятися від України, вони потребують підтримки і рішучості G7 більше, ніж будь-коли", - наголосив він.
"Велика Британія буде і надалі підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що їхня безпека - це наша безпека, а їхня свобода - це наша свобода", - додав британський прем'єр.
Топ коментарі
+14 Right Right 2d264255
показати весь коментар26.06.2022 12:15
+6 Paul Foxen
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+5 Чайка Київ
показати весь коментар26.06.2022 12:54
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Зе мог бы и прислушаться к советам
Нарцис вважає, що він не може помилятися.
І в знищеній обороноздатності та економіці криїни винні обставини і Захід, та не Боневтік і його фсбшна шобла з ОПи.
Я постоянно пишу - завод делать в соседних пограничных странах ‼️‼️‼️Сегодня снаряды нужны не только Украине , но и всем странаМ НАТО