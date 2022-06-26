Україна потребує підтримки G7 більше, ніж будь-коли, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що надалі підтримуватиме Україну на кожному кроці.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз не час відмовлятися від України, вони потребують підтримки і рішучості G7 більше, ніж будь-коли", - наголосив він.

"Велика Британія буде і надалі підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що їхня безпека - це наша безпека, а їхня свобода - це наша свобода", - додав британський прем'єр.

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