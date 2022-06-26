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Україна потребує підтримки G7 більше, ніж будь-коли, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що надалі підтримуватиме Україну на кожному кроці.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз не час відмовлятися від України, вони потребують підтримки і рішучості G7 більше, ніж будь-коли", - наголосив він.

"Велика Британія буде і надалі підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що їхня безпека - це наша безпека, а їхня свобода - це наша свобода", - додав британський прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон на самітах G7 та НАТО має намір закликати Францію й Німеччину надати більше зброї Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Мені здається що Джонсон робить більше для України ніж Зеленський
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26.06.2022 12:15
+6
та більше будь-кого з політиків України за всі 30 років
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26.06.2022 12:21
+5
В тому то і річ, що він не вдає з себе нарциса, він ним і є. Саме тому не звільнений ніхто, ні дерьмак ні радники дерьмака.
Нарцис вважає, що він не може помилятися.
І в знищеній обороноздатності та економіці криїни винні обставини і Захід, та не Боневтік і його фсбшна шобла з ОПи.
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26.06.2022 12:54
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Мені здається що Джонсон робить більше для України ніж Зеленський
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26.06.2022 12:15 Відповісти
та більше будь-кого з політиків України за всі 30 років
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26.06.2022 12:21 Відповісти
Джонсон делает для Украины больше чем даже Байден. Если бы не Джонсон который решительно заявил что Украина не капитулирует а будет сражаться то старик Байден до сих пор чесал свои обвисшие яйца и переговаривался с ****** о компромисах
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26.06.2022 12:49 Відповісти
Напомните КТО за неделю до войны нас начал запаковывать?, не США случаем....
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26.06.2022 17:33 Відповісти
Чого тут дивного - він же козак і бандерівець.
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26.06.2022 12:50 Відповісти
Так. А уж в порівнянні з Порошенко так Джонсонюк за чотирі місяци зробив більше ніж товстун за п'ять років)))
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26.06.2022 14:50 Відповісти
Ах, пане Джонсоне, як Ви гарно кажете, хай Вас почує вся Європа. Везе ж людям.
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26.06.2022 12:21 Відповісти
100% Джонсон досвідчений дипломат,
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26.06.2022 12:22 Відповісти
Пора производить самим снаряды .
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26.06.2022 12:22 Відповісти
Турчинова надо назначить на направление производства ракет и снарядов- он знает спецов и все НЬЮАНСы.

Зе мог бы и прислушаться к советам
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26.06.2022 12:23 Відповісти
Потрібно було клоуну не вдавати з себе нарцисса і не вийожуватись, а продовжувати ракетну програму.
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26.06.2022 12:32 Відповісти
Ну что уже вспоминать . Что было - то было . Надо как то дальше выживать . Потому Турчинова Зеленский мог бы и привлечь к изготовлению ракет , а не своих напомаженных мальчиков
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26.06.2022 12:37 Відповісти
В тому то і річ, що він не вдає з себе нарциса, він ним і є. Саме тому не звільнений ніхто, ні дерьмак ні радники дерьмака.
Нарцис вважає, що він не може помилятися.
І в знищеній обороноздатності та економіці криїни винні обставини і Захід, та не Боневтік і його фсбшна шобла з ОПи.
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26.06.2022 12:54 Відповісти
У ЗЕ і його "шобла" інше завдання: розвалить оборону і здать Україну кацапам але так, щоб ніхто цього не помітив і не потрапить пісця цього "на каштан"!
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26.06.2022 13:03 Відповісти
Згоден - саме тому він пролюбив геть усі склади з ************ за часи своєй каденції. Чи то був не він? Не може буть...
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26.06.2022 14:55 Відповісти
Вже немає сенсу самим снаряди виробляти, завод одразу ж ***********
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26.06.2022 12:25 Відповісти
Не пишите ерунду
Я постоянно пишу - завод делать в соседних пограничных странах ‼️‼️‼️Сегодня снаряды нужны не только Украине , но и всем странаМ НАТО
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26.06.2022 12:35 Відповісти
Достатньо на донеччину послати весь ОП і там буде купол.
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26.06.2022 12:53 Відповісти
Припустимо чарівник побудував завод по виробництву снарядів за 5 хвилин. Які будут пропозиції по локації цього заводу? В мене лишень одна думка - у київському метро. Бо в шахті десь в Карпатах навіть чарівник швиденько завод не збудує...
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26.06.2022 14:53 Відповісти
Если бы всеми этими красивыми словами да закидать мокшестан как ракетами. Мы бы уже войну два раза выиграли.( Так нет же, надо было мудрому нариду сначала овоща выбрать а потом ещё и клоуна. **** я даже не знаю на кого больше злиться на свинособак или местных баранов. Первые были всегда предсказуемы и понятны, лично для меня.А вторым даже на себя было нас...ть по ходу. Можете банить но это реально пи....ц( И нет же никакой гарантии что через пару лет мудачук не станет президентом. Вот вообще же никакой. Возьмут и выберут. И опять по кругу.... короче
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26.06.2022 14:29 Відповісти
 
 