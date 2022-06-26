"Какая убийственная трусость", - посол Британии Симмонс об обстреле Киева
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назвала ракетные удары по Киеву в воскресенье, 26 июня, "убийственной трусостью".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.
"Киев был обстрелян. Под прицелом - жилой район. Там нет ничего военного. Какая убийственная трусость", - отметила Симмонс.
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#Kyiv was shelled overnight by 🇷🇺. A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 26, 2022
Топ комментарии
+33 Артм Воронцов
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+31 Валентина Саюн c856325a
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+29 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий26.06.2022 12:27
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В нормальних країнах всіх можливих зрадників на час війни відправляють в ізольовані табори курортного типу. Де вони просто живуть і не мають можливості своїми діями нашкодити країні.
і стріляти по їхніх містах не можна - ми ж не варвари
хоча нацистську Німеччину ті ж брити та американці зрівняли із землею - і міста і цивільних👇
Правда тим кому дали громадянство без асиміляції не можна давати доступ до висловлень в наш публічний простір, нехай працюють з російською аудиторією.
Громадянство давати можна тільки тим хто за Україну воює.
Занадто багато аналогій із Спецоперацією Барбароса.