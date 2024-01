"Какая убийственная трусость", - посол Британии Симмонс об обстреле Киева

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назвала ракетные удары по Киеву в воскресенье, 26 июня, "убийственной трусостью".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.

"Киев был обстрелян. Под прицелом - жилой район. Там нет ничего военного. Какая убийственная трусость", - отметила Симмонс.

#Kyiv was shelled overnight by 🇷🇺. A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY