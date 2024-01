"Яке вбивче боягузтво", - посол Британії Сіммонс про обстріл Києва

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетні удари по Києву в неділю, 26 червня, вбивчим боягузтвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Твіттер.

"Київ був обстріляний. Під прицілом - житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво", - зазначила Сіммонс.

#Kyiv was shelled overnight by 🇷🇺. A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY