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"Яке вбивче боягузтво", - посол Британії Сіммонс про обстріл Києва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетні удари по Києву в неділю, 26 червня, вбивчим боягузтвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Твіттер.

"Київ був обстріляний. Під прицілом - житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво", - зазначила Сіммонс.

Також дивіться: Рятувальники дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва постраждалу жінку, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Також читайте: Ракетний удар по Києву: попередньо, 1 людина загинула, четверо - госпіталізовані

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
це кацапи вяличием називають.....
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26.06.2022 12:26
+31
Досить ділити Україну на спальні райони і військові частини. Ворог вбиває українців на українській землі.
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26.06.2022 12:27
+29
Треба вигнати всіх кацапів із Лондону ‼️‼️
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26.06.2022 12:27
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це кацапи вяличием називають.....
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26.06.2022 12:26 Відповісти
Ні. Ну наполовину. А ще це в орків самоствердження каZZo наZZії
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26.06.2022 12:54 Відповісти
Треба вигнати всіх кацапів із Лондону ‼️‼️
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26.06.2022 12:27 Відповісти
треба було ще в 2006
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26.06.2022 12:34 Відповісти
мабуть по рашен тєлєку скажуть що то газ вибухнув
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26.06.2022 12:27 Відповісти
Ні. Скажуть - вот відітє! мьі гаварили что клятіє необандеровци, жидонацьістьі обстреливают мирньіх людей!!1 Нада срочна их спасать!!!!11
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26.06.2022 12:56 Відповісти
Досить ділити Україну на спальні райони і військові частини. Ворог вбиває українців на українській землі.
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26.06.2022 12:27 Відповісти
Дуже це правильно. Так ніби вбивати наших хлопців військових на нашій землі - то якесь їх мало не право мало не законне. Падли.
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26.06.2022 12:41 Відповісти
то був наголос на усугублєніє ситуації. Ви праві в тому, що це наша земля. І похрєн по чому поцілили. Нікого не має хвилювати де, що і як у нас знаходиться. Наші пасочки, наш пісочник - що хочемо, то й будуємо.
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26.06.2022 13:06 Відповісти
Це ненависть кремлівського виродка до украінської націі , так як русофашисти , це істоти без національних ознак , - виродки є@ учі 😠
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26.06.2022 12:28 Відповісти
Да они накали на мнение мировой общественности. Или это не ясно было?
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26.06.2022 12:28 Відповісти
Якби мненіє общєствєнності було у вигляді ракет по Кремлю , тоді воно було б вагомішим.
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26.06.2022 13:59 Відповісти
браво посол, визначення максимально точне, а тепер чекаєм на конкретні дії євроспільноти
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26.06.2022 12:31 Відповісти
Ну вот вам наглядно все доказательства что Московия должна быть уничтожена вместе со всеми ее террористами. И ниокаких переговорах с етими тварями даже не может быть речи. Именно те вбросы что Украина готова к переговорам только нужно на нее надавить и подвигнуло рашистов на полномасштабную войну. А за то что украинский народ успокаивали и называли зрадофилами и паникерами тех кто кричал что рашка на етом не остановится, нужно садить всех наших прошлых руководителей
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26.06.2022 12:32 Відповісти
В США всех японцев свезли в лагерь после началом войны. И это во времена когда даже не было международной связи. У нас в стране куча человекоподобных с гражданством орды или бывших там после 14 года. По статистике 99% из пойманных диверсантов, агентов и вредителей именно относятся к этим категориям. Это самая странная война всех времён.
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26.06.2022 12:32 Відповісти
Та хоча б посадили тих, у кого папа в ФСБ, чи генерал у РФ
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26.06.2022 12:46 Відповісти
У кого папа в ФСБ зараз всюду за ручку водить Боневтіка, і придумовує післявоєнний "план Янелоха", хто на яких потоках буде.
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26.06.2022 13:04 Відповісти
Справді. Це дуже велике недоопрацювання з нашої сторони.

В нормальних країнах всіх можливих зрадників на час війни відправляють в ізольовані табори курортного типу. Де вони просто живуть і не мають можливості своїми діями нашкодити країні.
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26.06.2022 12:47 Відповісти
Це звільнення території від титульної нації,сіоністами,особисто моя думка,всі події на це вказують.
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26.06.2022 12:49 Відповісти
а що скаже пдорас дєрьмак, чи він ще не проснувся?
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26.06.2022 12:32 Відповісти
у него ( дерьмака ) - выходной же. пивко с креветками никто не отменял.
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26.06.2022 12:54 Відповісти
В воскресенье ровно в 4 часа, Киев бомбили.... ничего не напоминает?
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26.06.2022 12:33 Відповісти
Нагадує. А знаєте ви що для німців це була не "велика вітчизняна" і навіть не війна? Для них це був лиш епізод другої світової такий собі радянський конфлікт та Спецоперація Барбароса.
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26.06.2022 12:45 Відповісти
Бомбили лише заводи у Дарниця,німці жодного снаряду не випустили по Києву,тим більше не бамбілі,це совіцькі маячня для імбіцилів,які не читають нічого крім новин.
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26.06.2022 12:51 Відповісти
Центр тоді підірвали НКВДістські типу партизани
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26.06.2022 13:13 Відповісти
це все путін, а добрим руським треба давати громадянство України, а їхнім добрим артистам давати у нас концерти.

і стріляти по їхніх містах не можна - ми ж не варвари

хоча нацистську Німеччину ті ж брити та американці зрівняли із землею - і міста і цивільних👇



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26.06.2022 12:34 Відповісти
Ну громадянство де-яким давати можна, це в наших інтересах, а все решта згідний.

Правда тим кому дали громадянство без асиміляції не можна давати доступ до висловлень в наш публічний простір, нехай працюють з російською аудиторією.
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26.06.2022 12:43 Відповісти
Яким інтересам?
Громадянство давати можна тільки тим хто за Україну воює.
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26.06.2022 14:03 Відповісти
И Гитлеру,и Путину удалось сделать из своего населения фашистов,это то.что роднит,а разница в том,что у Гитлера армию не разворовали до нитки,в отличие от вороватого недонародца-********,четвёртый месяц покрывающего себя на века несмываемым позором..
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26.06.2022 12:46 Відповісти
росіянам , не "руським" !
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26.06.2022 12:57 Відповісти
когда власть обьявит официально и назовет войну - войной, а не спецоперацией. хватит подыгрывать кацапам
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26.06.2022 12:37 Відповісти
Що це змінить? Це в інтересах України? Це в інтересах рф.

Занадто багато аналогій із Спецоперацією Барбароса.
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26.06.2022 12:41 Відповісти
захід завжди відстає з допомогою. надали б хімарси та гарпуни скоріш виродки і неполізли. тепер потрібні томагавки й атксмс. щоб зупинити. спалити бомбовози і арсенали від енгельса до бельбека. але захід знову тягне ризину.
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26.06.2022 12:40 Відповісти
А слабо вигнати рашку хоча б з ООН?
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26.06.2022 12:43 Відповісти
Хаймарсы начали работать, и очень эффективно, кацапы беснуются
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26.06.2022 12:55 Відповісти
поки не буде змоги пульнути по літаках - добра не буде
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26.06.2022 12:55 Відповісти
Зникни потвора у пеклі
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26.06.2022 13:06 Відповісти
Это не трусость , это наглость . А трусость - это не давать оружие , способное противостоять ракетным ударам и запрещать отвечать .
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26.06.2022 13:04 Відповісти
Кацап (московит - росіянин) це більше назва людських відхилень ніж національність
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26.06.2022 13:47 Відповісти
Пора наверное лишить агрессора самого главного козыря упыря. Давно пора. Один раз и сразу затраты пойдут только на восстановление Украины. Любыми способами, любыми затратами и все. Риск один раз. Возможно даже не получится. Он поймет что не вечен. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.06.2022 13:52 Відповісти
Це не допоже, другого упиря знайдуть, то ж москалі. Їх п@здити потрібно, інші варіанти не допоможуть.
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26.06.2022 14:07 Відповісти
Любыми способами и затратами уничтожить самого главного агрессора. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.06.2022 13:54 Відповісти
Йому******) конче потрібно зберегти свинячу пику і ще й помити її! Але слово Боже говорить:пес завжди повертається на свою блювотину,а вимита свиня іде і знову валяється в багнюці!
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26.06.2022 15:26 Відповісти
 
 