"Яке вбивче боягузтво", - посол Британії Сіммонс про обстріл Києва
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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетні удари по Києву в неділю, 26 червня, вбивчим боягузтвом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Твіттер.
"Київ був обстріляний. Під прицілом - житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво", - зазначила Сіммонс.
#Kyiv was shelled overnight by 🇷🇺. A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 26, 2022
Топ коментарі
+33 Артм Воронцов
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+31 Валентина Саюн c856325a
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+29 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар26.06.2022 12:27
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Будь ласка, зачекайте...
В нормальних країнах всіх можливих зрадників на час війни відправляють в ізольовані табори курортного типу. Де вони просто живуть і не мають можливості своїми діями нашкодити країні.
і стріляти по їхніх містах не можна - ми ж не варвари
хоча нацистську Німеччину ті ж брити та американці зрівняли із землею - і міста і цивільних👇
Правда тим кому дали громадянство без асиміляції не можна давати доступ до висловлень в наш публічний простір, нехай працюють з російською аудиторією.
Громадянство давати можна тільки тим хто за Україну воює.
Занадто багато аналогій із Спецоперацією Барбароса.