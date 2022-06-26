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Путин (29860) СБУ (18674) ФСБ (1860)

В новых методичках ФСБ российских чиновников учат правильно хвалить Путина, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,путин,пропаганда,телевидение

СБУ перехватила новые методички ФСБ: в них российских чиновников учат правильно хвалить Путина и комментировать войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СБУ.

Отмечается, что документ имеет примечание "к неукоснительному использованию". Сотрудники СБУ перехватили его во время рассылки по секретным каналам связи в федеральные органы исполнительной власти РФ.

Именно по этим тезисам должны готовить свои выступления российские чиновники, артисты и спортсмены. Ими пользовались и на концерте в Лужниках в марте, и на Экономическом форуме в Петербурге в июне.

Один из главных приказов ФСБ – хвалить Путина. Ведь это он якобы "лично оградил Россию от уничтожения, а россиян – от стояния на коленях".

А для большей убедительности аналитики ФСБ приводят целый блок "честнейшей статистики" о заоблачной поддержке российского диктатора и перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций.

Россия может продолжать лгать своим гражданам и рассказывать, "как у них все хорошо", но правда в том, что армия РФ убивает мирных украинцев", - говорится в сообщении СБУ.

Читайте также: ФСБ печатает для пленных украинцев фейковые газеты с "новостями" о капитуляции Украины, - ЦПД
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Топ комментарии
+19
***** є ****** і цього не змінити нікому ..
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26.06.2022 12:49
+17
А ось як нашого Боневтіка восхваляти то теж потрібно переймати досвід в рашофашистів.
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26.06.2022 12:51
+11
лучше бы шойгу завалили пока он на Донбассе
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26.06.2022 12:51
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***** є ****** і цього не змінити нікому ..
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26.06.2022 12:49 Ответить
Теперь у него новый титул - ***** Первый и Последний, Срущий в чемодан. Вот пусть так и хвалят.
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26.06.2022 13:14 Ответить
Оказывается очко у х%йла с переподвыподвертом
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26.06.2022 12:50 Ответить
кароший ***** кароший поскорей бы ******** сдохло из новой Методички про евбанное *********...
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26.06.2022 12:57 Ответить
на кожне ***** з перепоподвиподвертом знайдеться синеривенькаоковиколупотельниця
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26.06.2022 13:01 Ответить
СБУ - служба лохматых новостей
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26.06.2022 12:50 Ответить
лучше бы шойгу завалили пока он на Донбассе
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26.06.2022 12:51 Ответить
Шойгу "смежник"! А своих баканов не трогает! Вот если бы Пороха!.. Но у того подписка - дядя Джо и Боря!)))
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26.06.2022 12:58 Ответить
ага вы шо никак низзя а ТО Путин нападет война начнется а сейчас СВО...
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26.06.2022 12:59 Ответить
А ось як нашого Боневтіка восхваляти то теж потрібно переймати досвід в рашофашистів.
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26.06.2022 12:51 Ответить
"Після бунту лідерів громадської думки проти ігор в «формулу Штайнмайера» в ОПі вирішили терміново відігравати ситуацію.
...
Зате всі запам'ятають фразу Єрмака. "А ви ніколи не думали про те, що наш нинішній президент - один з найвеличніших лідерів цього світу…"
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26.06.2022 13:15 Ответить
а от сидения на бутылке не захистыть
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26.06.2022 12:51 Ответить
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26.06.2022 12:51 Ответить
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26.06.2022 12:52 Ответить
"Конхвета Тузік , дуже вкусна ..." (С) Митець.
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26.06.2022 13:10 Ответить
кома кажете і рак по відео з лукашенкі воно виглядало як і 5 років тому постійно ідуть вкиди про ***** на його прирородню смерть нідіїї нема така мразь може прожити щ й 10 років якщо навіть той рак є
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26.06.2022 12:54 Ответить
кацапы всегда должны уметь правильно вылизывать задницу своему фюхреру.
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26.06.2022 12:56 Ответить
Старий підарас-імпотент відібрав майбутнє у спортсменів, артистів , а вони повинні його хвалить.
Це ще не північна Корея, але вже близько
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26.06.2022 12:57 Ответить
Нет. Это их родители отобрали их будущее. Нада было думать головой, а ж*пой когда за эту херь голосовали.
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26.06.2022 13:03 Ответить
В нас давно така методика є, вихваляють преЗедента.
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26.06.2022 12:57 Ответить
чи є задачею СБУ розповідати нам дурниці з методичок ФСБ?
хто дозволяє СБУ цим займатися?
у країні є влада над СБУ, чи ні?
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26.06.2022 12:57 Ответить
Хто керує сбу? Кому підпорядковано сбу? Ким являється керівник сбу тому кому вона підпорядковується? Чи є той кому підпорядковується сбу владою? В цих питаннях відповідь.
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26.06.2022 13:05 Ответить
кварталу 95 ?
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26.06.2022 13:10 Ответить
летьоха Ваня останнім часом відчуває кінець?
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26.06.2022 13:03 Ответить
У себе в сраці??)))
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26.06.2022 15:04 Ответить
Почему у мирового сообщества нет способа вылова и доставки под суд маньяков? Почему мир просто на это смотрит?
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26.06.2022 13:07 Ответить
Так это одна методичка.
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26.06.2022 13:14 Ответить
история умалчивает про существовании лучше похвалы как быть ******
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26.06.2022 13:08 Ответить
Один із головних наказів ФСБ - хвалити Путіна. Адже це він нібито "особисто захистив Росію від знищення, а росіян - він стояння на колінах".

А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора

Хмм. Может вы не те методички перехватили?
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26.06.2022 13:13 Ответить
Мабуть методики особисто баканову надіслали,братушки його.
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26.06.2022 13:18 Ответить
все хотят видеть эту картинку!
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26.06.2022 13:28 Ответить
До речі, правильно хвалити - це не так просто. Наприклад, у СРСР тов. Сталіна називали і вождем усіх часів та народів, і корифеєм всіх наук - усе неможливо пригадати. Однак серед "офіційних" кліше не було епітета "великий" -- цей епітет був зарезервований за Леніним.
Взагалі, титулом "великий" на Русі називали лише трьох правителів - Петра 1, Єкатерину 2 і В. Леніна - це, здається, все (якщо не помиляюсь, ще якійсь імператор носив титул великого князя, але це інше).
Мабуть, ***** теж мріє про цей титул, тому й про Петра 1 згадав. Але той хоч щось зробив для своєї країни (хоча Україну зненавидів), а цей, схоже, тягне запоребрик (а, можливо, і весь світ) у прірву.
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26.06.2022 13:28 Ответить
без подробных и идиотских инструкций хвалить ***** просто нереально, но дебилы стараются
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26.06.2022 13:47 Ответить
хароше *****, хароше
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26.06.2022 13:48 Ответить
Всем российским чиновникам выслали, ну и СБУ тоже прислали, они там давно в рассылке.
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26.06.2022 14:01 Ответить
У методичках ОП украінських чиновників вчать правильно хвалити Зеленського, - 100%
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26.06.2022 14:05 Ответить
х!йло особисто літав бомби скидати?
х!йло сцикло,

он і шойгу прислав на окуповані території бо зеленський їздив на війну,
а х!йло сцить кудись їхати без свого бункера
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26.06.2022 14:21 Ответить
Вова срущий в чемодан, поднял райсеськинев с колен и поставил раком
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26.06.2022 14:28 Ответить
 
 