В новых методичках ФСБ российских чиновников учат правильно хвалить Путина, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ перехватила новые методички ФСБ: в них российских чиновников учат правильно хвалить Путина и комментировать войну в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СБУ.
Отмечается, что документ имеет примечание "к неукоснительному использованию". Сотрудники СБУ перехватили его во время рассылки по секретным каналам связи в федеральные органы исполнительной власти РФ.
Именно по этим тезисам должны готовить свои выступления российские чиновники, артисты и спортсмены. Ими пользовались и на концерте в Лужниках в марте, и на Экономическом форуме в Петербурге в июне.
Один из главных приказов ФСБ – хвалить Путина. Ведь это он якобы "лично оградил Россию от уничтожения, а россиян – от стояния на коленях".
А для большей убедительности аналитики ФСБ приводят целый блок "честнейшей статистики" о заоблачной поддержке российского диктатора и перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций.
Россия может продолжать лгать своим гражданам и рассказывать, "как у них все хорошо", но правда в том, что армия РФ убивает мирных украинцев", - говорится в сообщении СБУ.
Пожалуйста, подождите...
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Зате всі запам'ятають фразу Єрмака. "А ви ніколи не думали про те, що наш нинішній президент - один з найвеличніших лідерів цього світу…"
Це ще не північна Корея, але вже близько
хто дозволяє СБУ цим займатися?
у країні є влада над СБУ, чи ні?
А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора
Хмм. Может вы не те методички перехватили?
Взагалі, титулом "великий" на Русі називали лише трьох правителів - Петра 1, Єкатерину 2 і В. Леніна - це, здається, все (якщо не помиляюсь, ще якійсь імператор носив титул великого князя, але це інше).
Мабуть, ***** теж мріє про цей титул, тому й про Петра 1 згадав. Але той хоч щось зробив для своєї країни (хоча Україну зненавидів), а цей, схоже, тягне запоребрик (а, можливо, і весь світ) у прірву.
х!йло сцикло,
он і шойгу прислав на окуповані території бо зеленський їздив на війну,
а х!йло сцить кудись їхати без свого бункера