В новых методичках ФСБ российских чиновников учат правильно хвалить Путина, - СБУ

СБУ перехватила новые методички ФСБ: в них российских чиновников учат правильно хвалить Путина и комментировать войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СБУ.

Отмечается, что документ имеет примечание "к неукоснительному использованию". Сотрудники СБУ перехватили его во время рассылки по секретным каналам связи в федеральные органы исполнительной власти РФ.

Именно по этим тезисам должны готовить свои выступления российские чиновники, артисты и спортсмены. Ими пользовались и на концерте в Лужниках в марте, и на Экономическом форуме в Петербурге в июне.

Один из главных приказов ФСБ – хвалить Путина. Ведь это он якобы "лично оградил Россию от уничтожения, а россиян – от стояния на коленях".

А для большей убедительности аналитики ФСБ приводят целый блок "честнейшей статистики" о заоблачной поддержке российского диктатора и перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций.

Россия может продолжать лгать своим гражданам и рассказывать, "как у них все хорошо", но правда в том, что армия РФ убивает мирных украинцев", - говорится в сообщении СБУ.

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