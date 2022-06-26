У нових методичках ФСБ російських чиновників вчать правильно хвалити Путіна, - СБУ
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СБУ перехопила нові методички ФСБ: у них російських чиновників вчать правильно хвалити Путіна та коментувати війну в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СБУ.
Зазначається, що документ має примітку "до неухильного використання". Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади РФ.
"Саме за цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в Лужніках у березні, і на Економічному форумі у Петербурзі у червні.
Один із головних наказів ФСБ - хвалити Путіна. Адже це він нібито "особисто захистив Росію від знищення, а росіян – він стояння на колінах".
А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора та перелічують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій.
Росія може продовжувати брехати своїм громадянам і розповідати, "як у них все добре", але правда в тому, що армія РФ вбиває мирних українців", - йдеться в повідомленні СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
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Зате всі запам'ятають фразу Єрмака. "А ви ніколи не думали про те, що наш нинішній президент - один з найвеличніших лідерів цього світу…"
Це ще не північна Корея, але вже близько
хто дозволяє СБУ цим займатися?
у країні є влада над СБУ, чи ні?
А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора
Хмм. Может вы не те методички перехватили?
Взагалі, титулом "великий" на Русі називали лише трьох правителів - Петра 1, Єкатерину 2 і В. Леніна - це, здається, все (якщо не помиляюсь, ще якійсь імператор носив титул великого князя, але це інше).
Мабуть, ***** теж мріє про цей титул, тому й про Петра 1 згадав. Але той хоч щось зробив для своєї країни (хоча Україну зненавидів), а цей, схоже, тягне запоребрик (а, можливо, і весь світ) у прірву.
х!йло сцикло,
он і шойгу прислав на окуповані території бо зеленський їздив на війну,
а х!йло сцить кудись їхати без свого бункера