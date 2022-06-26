УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16325 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
11 705 45
Путін (21438) СБУ (10022) ФСБ (1343)

У нових методичках ФСБ російських чиновників вчать правильно хвалити Путіна, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,путин,пропаганда,телевидение

СБУ перехопила нові методички ФСБ: у них російських чиновників вчать правильно хвалити Путіна та коментувати війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СБУ.

Зазначається, що документ має примітку "до неухильного використання". Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади РФ.

"Саме за цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в Лужніках у березні, і на Економічному форумі у Петербурзі у червні.

Один із головних наказів ФСБ - хвалити Путіна. Адже це він нібито "особисто захистив Росію від знищення, а росіян – він стояння на колінах".

А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора та перелічують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій.

Росія може продовжувати брехати своїм громадянам і розповідати, "як у них все добре", але правда в тому, що армія РФ вбиває мирних українців", - йдеться в повідомленні СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ друкує для полонених українців фейкові газети з "новинами" про капітуляцію України, - ЦПД

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
***** є ****** і цього не змінити нікому ..
показати весь коментар
26.06.2022 12:49
+17
А ось як нашого Боневтіка восхваляти то теж потрібно переймати досвід в рашофашистів.
показати весь коментар
26.06.2022 12:51
+11
лучше бы шойгу завалили пока он на Донбассе
показати весь коментар
26.06.2022 12:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** є ****** і цього не змінити нікому ..
показати весь коментар
26.06.2022 12:49 Відповісти
Теперь у него новый титул - ***** Первый и Последний, Срущий в чемодан. Вот пусть так и хвалят.
показати весь коментар
26.06.2022 13:14 Відповісти
Оказывается очко у х%йла с переподвыподвертом
показати весь коментар
26.06.2022 12:50 Відповісти
кароший ***** кароший поскорей бы ******** сдохло из новой Методички про евбанное *********...
показати весь коментар
26.06.2022 12:57 Відповісти
на кожне ***** з перепоподвиподвертом знайдеться синеривенькаоковиколупотельниця
показати весь коментар
26.06.2022 13:01 Відповісти
СБУ - служба лохматых новостей
показати весь коментар
26.06.2022 12:50 Відповісти
лучше бы шойгу завалили пока он на Донбассе
показати весь коментар
26.06.2022 12:51 Відповісти
Шойгу "смежник"! А своих баканов не трогает! Вот если бы Пороха!.. Но у того подписка - дядя Джо и Боря!)))
показати весь коментар
26.06.2022 12:58 Відповісти
ага вы шо никак низзя а ТО Путин нападет война начнется а сейчас СВО...
показати весь коментар
26.06.2022 12:59 Відповісти
А ось як нашого Боневтіка восхваляти то теж потрібно переймати досвід в рашофашистів.
показати весь коментар
26.06.2022 12:51 Відповісти
"Після бунту лідерів громадської думки проти ігор в «формулу Штайнмайера» в ОПі вирішили терміново відігравати ситуацію.
...
Зате всі запам'ятають фразу Єрмака. "А ви ніколи не думали про те, що наш нинішній президент - один з найвеличніших лідерів цього світу…"
показати весь коментар
26.06.2022 13:15 Відповісти
а от сидения на бутылке не захистыть
показати весь коментар
26.06.2022 12:51 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2022 12:51 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2022 12:52 Відповісти
"Конхвета Тузік , дуже вкусна ..." (С) Митець.
показати весь коментар
26.06.2022 13:10 Відповісти
кома кажете і рак по відео з лукашенкі воно виглядало як і 5 років тому постійно ідуть вкиди про ***** на його прирородню смерть нідіїї нема така мразь може прожити щ й 10 років якщо навіть той рак є
показати весь коментар
26.06.2022 12:54 Відповісти
кацапы всегда должны уметь правильно вылизывать задницу своему фюхреру.
показати весь коментар
26.06.2022 12:56 Відповісти
Старий підарас-імпотент відібрав майбутнє у спортсменів, артистів , а вони повинні його хвалить.
Це ще не північна Корея, але вже близько
показати весь коментар
26.06.2022 12:57 Відповісти
Нет. Это их родители отобрали их будущее. Нада было думать головой, а ж*пой когда за эту херь голосовали.
показати весь коментар
26.06.2022 13:03 Відповісти
В нас давно така методика є, вихваляють преЗедента.
показати весь коментар
26.06.2022 12:57 Відповісти
чи є задачею СБУ розповідати нам дурниці з методичок ФСБ?
хто дозволяє СБУ цим займатися?
у країні є влада над СБУ, чи ні?
показати весь коментар
26.06.2022 12:57 Відповісти
Хто керує сбу? Кому підпорядковано сбу? Ким являється керівник сбу тому кому вона підпорядковується? Чи є той кому підпорядковується сбу владою? В цих питаннях відповідь.
показати весь коментар
26.06.2022 13:05 Відповісти
кварталу 95 ?
показати весь коментар
26.06.2022 13:10 Відповісти
летьоха Ваня останнім часом відчуває кінець?
показати весь коментар
26.06.2022 13:03 Відповісти
У себе в сраці??)))
показати весь коментар
26.06.2022 15:04 Відповісти
Почему у мирового сообщества нет способа вылова и доставки под суд маньяков? Почему мир просто на это смотрит?
показати весь коментар
26.06.2022 13:07 Відповісти
Так это одна методичка.
показати весь коментар
26.06.2022 13:14 Відповісти
история умалчивает про существовании лучше похвалы как быть ******
показати весь коментар
26.06.2022 13:08 Відповісти
Один із головних наказів ФСБ - хвалити Путіна. Адже це він нібито "особисто захистив Росію від знищення, а росіян - він стояння на колінах".

А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора

Хмм. Может вы не те методички перехватили?
показати весь коментар
26.06.2022 13:13 Відповісти
Мабуть методики особисто баканову надіслали,братушки його.
показати весь коментар
26.06.2022 13:18 Відповісти
все хотят видеть эту картинку!
показати весь коментар
26.06.2022 13:28 Відповісти
До речі, правильно хвалити - це не так просто. Наприклад, у СРСР тов. Сталіна називали і вождем усіх часів та народів, і корифеєм всіх наук - усе неможливо пригадати. Однак серед "офіційних" кліше не було епітета "великий" -- цей епітет був зарезервований за Леніним.
Взагалі, титулом "великий" на Русі називали лише трьох правителів - Петра 1, Єкатерину 2 і В. Леніна - це, здається, все (якщо не помиляюсь, ще якійсь імператор носив титул великого князя, але це інше).
Мабуть, ***** теж мріє про цей титул, тому й про Петра 1 згадав. Але той хоч щось зробив для своєї країни (хоча Україну зненавидів), а цей, схоже, тягне запоребрик (а, можливо, і весь світ) у прірву.
показати весь коментар
26.06.2022 13:28 Відповісти
без подробных и идиотских инструкций хвалить ***** просто нереально, но дебилы стараются
показати весь коментар
26.06.2022 13:47 Відповісти
хароше *****, хароше
показати весь коментар
26.06.2022 13:48 Відповісти
Всем российским чиновникам выслали, ну и СБУ тоже прислали, они там давно в рассылке.
показати весь коментар
26.06.2022 14:01 Відповісти
У методичках ОП украінських чиновників вчать правильно хвалити Зеленського, - 100%
показати весь коментар
26.06.2022 14:05 Відповісти
х!йло особисто літав бомби скидати?
х!йло сцикло,

он і шойгу прислав на окуповані території бо зеленський їздив на війну,
а х!йло сцить кудись їхати без свого бункера
показати весь коментар
26.06.2022 14:21 Відповісти
Вова срущий в чемодан, поднял райсеськинев с колен и поставил раком
показати весь коментар
26.06.2022 14:28 Відповісти
 
 