Большие колонны вражеской техники движутся через Мариуполь в западном направлении, - Андрющенко
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Уже несколько дней колонны военной техники едут через Мариуполь.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Четвертый день подряд через Мариуполь движутся большие колонны военной техники в западном направлении. В городе остается ограниченный военный корпус, в основном для охраны потенциальных военных объектов (порт, заводы, железная дорога). Настроения оккупантов "победными" назвать нельзя. Оставить уже насиженное место у моря ради фронта - не самая лучшая перспектива", - написал Андрющенко.
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+22 Враг рода человеческого 666
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+19 Кремень
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+16 Alexander Savely
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второй ошибкой кацапов было то, что они долго соображали собирать или нет все войска в одном месте и, вдруг хватит удачи захватить Украину небольшими разрозненными силами!
в том, что до кацапов дошло, что нет - нет нашей доблести или ума или удачи или военной хитрости!!!
до кацапов дошло, что не смогут и они забрали войска из киевской, черниговской, сумской и части харьковской областей!
но, после того, как они собрали их в нужном месте, наши "удачи" и "военные доблести" резко закончились!
так что сбавляйте победные реляции - мы выигрывали только благодаря хреновой подготовке у кацапов в начале войны