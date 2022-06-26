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Большие колонны вражеской техники движутся через Мариуполь в западном направлении, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Уже несколько дней колонны военной техники едут через Мариуполь.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Четвертый день подряд через Мариуполь движутся большие колонны военной техники в западном направлении. В городе остается ограниченный военный корпус, в основном для охраны потенциальных военных объектов (порт, заводы, железная дорога). Настроения оккупантов "победными"  назвать нельзя. Оставить уже насиженное место у моря ради фронта - не самая лучшая перспектива", - написал Андрющенко.

Читайте также: Россияне распространяют информацию о сносе домов в Мариуполе, чтобы вернуть людей в город, - Андрющенко
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Топ комментарии
+22
Може краще асфальтоукладчику рот прорідити?
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26.06.2022 13:37
+19
Я думаю,що за таку пораду захисник України твій рот від зубів звільнив би з пів оберту.
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26.06.2022 13:32
+16
"зуб даю!" - ну и где наш зуб?

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26.06.2022 13:42
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хм, так прикол в том, что на первом этапе войны, кацапы реально были уверены, что никто против них воевать не будет! и их многих побили исключительно на марше!!!
второй ошибкой кацапов было то, что они долго соображали собирать или нет все войска в одном месте и, вдруг хватит удачи захватить Украину небольшими разрозненными силами!
в том, что до кацапов дошло, что нет - нет нашей доблести или ума или удачи или военной хитрости!!!
до кацапов дошло, что не смогут и они забрали войска из киевской, черниговской, сумской и части харьковской областей!
но, после того, как они собрали их в нужном месте, наши "удачи" и "военные доблести" резко закончились!
так что сбавляйте победные реляции - мы выигрывали только благодаря хреновой подготовке у кацапов в начале войны
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26.06.2022 14:50 Ответить
Підрізати язики колон,працювати автономними підрозділами з тилами, необмежуватися партизанським рухом. Вьаштовувати мішки,оператиані пстки,демонтувати логістичні шляхи
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26.06.2022 14:56 Ответить
Раз...е их Химарсами!!!
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26.06.2022 19:42 Ответить
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