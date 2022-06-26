Запад должен сохранять единство для противостояния России, - Байден

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем напомнил о важности сохранения Западом единства для противостояния России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны держаться вместе", - приводят европейские СМИ слова Байдена, находящегося в Баварии для участия в саммите G7.

По мнению Байдена, в Москве надеялись, что западные страны не смогут избежать разногласий.

"Однако этого не произошло и не произойдет", - добавил он.

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