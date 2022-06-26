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Запад должен сохранять единство для противостояния России, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем напомнил о важности сохранения Западом единства для противостояния России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы должны держаться вместе", - приводят европейские СМИ слова Байдена, находящегося в Баварии для участия в саммите G7.
По мнению Байдена, в Москве надеялись, что западные страны не смогут избежать разногласий.
"Однако этого не произошло и не произойдет", - добавил он.
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Топ комментарии
+7 Vadim Dumij
показать весь комментарий26.06.2022 14:16
+6 Konsatntin Kotsan
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+2 Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий26.06.2022 14:12
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Ничего за 80 лет не изменилось,только большевизм нажрал халявного мегабаблища..
- - при вході привітайте і займіть свое місце
- першою питання задасть жінка в зеленій сукні, її звуть .... питання буде .... ваш відповідь ....
До речi, питання було єдиним, і він пішов, як і написано в Шпаргалці. Цікаво, Байден має доступ до ядерної кнопки?
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