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Запад должен сохранять единство для противостояния России, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем напомнил о важности сохранения Западом единства для противостояния России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны держаться вместе", - приводят европейские СМИ слова Байдена, находящегося в Баварии для участия в саммите G7.

По мнению Байдена, в Москве надеялись, что западные страны не смогут избежать разногласий.

"Однако этого не произошло и не произойдет", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы остаемся едиными, это четкое послание Путину, - Шольц встретился с Байденом
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Топ комментарии
+7
Это дерьмо про " единство " начинает раздражать. Как попугаи. Вы или против Гитлера 2.0 или нет. Третьего не дано. Нужно оружие, много оружия.
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26.06.2022 14:16
+6
Захід вже давно все просрав, перенісши виробництво більшості товарів в комуністичний Китай.
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26.06.2022 14:13
+2
Лучше держать за яйца)
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26.06.2022 14:12
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Об этом надо повторять ?
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26.06.2022 14:09 Ответить
Лучше держать за яйца)
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26.06.2022 14:12 Ответить
Захід вже давно все просрав, перенісши виробництво більшості товарів в комуністичний Китай.
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26.06.2022 14:13 Ответить
Ситі самозакохані пики,які вирощували своїми грошима *****,та наших олігархів, нехай цей світ зникне,така моя думка.
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26.06.2022 14:16 Ответить
Цікава думка, то вже в наших олігархах винні США?! Ви зовсім не звикли брати на себе відповідальність? Віддайте право голосу на виборах, нам легше буде
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26.06.2022 15:51 Ответить
Это дерьмо про " единство " начинает раздражать. Как попугаи. Вы или против Гитлера 2.0 или нет. Третьего не дано. Нужно оружие, много оружия.
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26.06.2022 14:16 Ответить
это нам надо много оружия, а им надо, чтобы всё быстро не закончилось, а раха увязла в украине и все вместе мы скатились в экономическую и демографическую пропасть
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26.06.2022 14:23 Ответить
"Ибо нет более почетной задачи,чем защита западных,христианских ценностей от восточного большевизма " (с)
Ничего за 80 лет не изменилось,только большевизм нажрал халявного мегабаблища..

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26.06.2022 14:17 Ответить
А делать они что-то собираются? Или так, собрались потрындеть?
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26.06.2022 14:18 Ответить
Единство это хорошо, но поставки оружия лучше. Я тут подумал, Запад очень осторожно и медленно передает Украине свое дальнобойное оружие.А что если Запад передаст Украине дальнобойные ракеты, сделанные по украинским чертежам времен совковой оккупации или современным разработкам, типа Гром? Если Запад вдруг волнует мнение свинарника, то включать шарманку "Это не мы! Мы такие ракеты не производим. Это Украина их сделала в лесах Полесья и степях Донбасса, а мы не можем указывать Украине, какие ракеты делать.".
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26.06.2022 14:18 Ответить
"Ми маємо триматися разом",- саме це ,після того, як було виведені совкові війска з НДР рашистам пообіцяла ,в замін , фріцовська влада рашистам. Всі роки ,Захід, в лиці німців,французів,австріяк, італійців,угорців міцно вхопився не за західні демократичні ,людські цінності,мир,спокій ,повага границь і т.д а за рашистський газово енергетичний член.При тому з доплатою.
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26.06.2022 14:25 Ответить
ДжонсонUK порве рюZZke быдло...разом з Байденоом...
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26.06.2022 14:40 Ответить
Байден-дитина, у нього яскраво виражена деменція. Що він може говорити? Останній випадок зі шпаргалкою, яку зняли на зустрічі з американськими енергетиками, вбиває. На папірці написано, причому явно не Байденом,
- - при вході привітайте і займіть свое місце
- першою питання задасть жінка в зеленій сукні, її звуть .... питання буде .... ваш відповідь ....
До речi, питання було єдиним, і він пішов, як і написано в Шпаргалці. Цікаво, Байден має доступ до ядерної кнопки?
(ссылка)
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26.06.2022 14:44 Ответить
І що? А ще в них був президент який не вмів біноклем користуватись? І що!? В США президент не царь - система буде працювати у будь якому випадку. Але те що і президент і конгрес на нашому боці однозначно величезна перемога.
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26.06.2022 15:55 Ответить
Заходу корисно відпрацювати стратегію миттєвого розгортання військ НАТО,проти розгорнутого супротивника!!! Шмарклі жувати нема часу. Це давно , мало бути зроблено. 5- а стаття,сама пособі Нікого незахистить
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26.06.2022 15:09 Ответить
Сейчас главное устранение одного человека, а не победа. Нет недочеловека нет войны. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.06.2022 15:29 Ответить
 
 