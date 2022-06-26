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Захід має зберігати єдність для протистояння Росії, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем нагадав про важливість збереження Заходом єдності для протистояння Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо триматися разом", - наводять європейські ЗМІ слова Байдена, який перебуває в Баварії для участі в саміті G7.

На думку Байдена, в Москві сподівалися, що західні країни не зможуть уникнути розбіжностей.

"Проте цього не сталося і не станеться", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми залишаємось єдиними, це чітке послання Путіну, - Шольц зустрівся із Байденом

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Это дерьмо про " единство " начинает раздражать. Как попугаи. Вы или против Гитлера 2.0 или нет. Третьего не дано. Нужно оружие, много оружия.
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26.06.2022 14:16
+6
Захід вже давно все просрав, перенісши виробництво більшості товарів в комуністичний Китай.
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26.06.2022 14:13
+2
Лучше держать за яйца)
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26.06.2022 14:12
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26.06.2022 14:09 Відповісти
Лучше держать за яйца)
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26.06.2022 14:12 Відповісти
Захід вже давно все просрав, перенісши виробництво більшості товарів в комуністичний Китай.
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26.06.2022 14:13 Відповісти
Ситі самозакохані пики,які вирощували своїми грошима *****,та наших олігархів, нехай цей світ зникне,така моя думка.
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26.06.2022 14:16 Відповісти
Цікава думка, то вже в наших олігархах винні США?! Ви зовсім не звикли брати на себе відповідальність? Віддайте право голосу на виборах, нам легше буде
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26.06.2022 15:51 Відповісти
Это дерьмо про " единство " начинает раздражать. Как попугаи. Вы или против Гитлера 2.0 или нет. Третьего не дано. Нужно оружие, много оружия.
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26.06.2022 14:16 Відповісти
это нам надо много оружия, а им надо, чтобы всё быстро не закончилось, а раха увязла в украине и все вместе мы скатились в экономическую и демографическую пропасть
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26.06.2022 14:23 Відповісти
"Ибо нет более почетной задачи,чем защита западных,христианских ценностей от восточного большевизма " (с)
Ничего за 80 лет не изменилось,только большевизм нажрал халявного мегабаблища..

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26.06.2022 14:17 Відповісти
А делать они что-то собираются? Или так, собрались потрындеть?
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26.06.2022 14:18 Відповісти
Единство это хорошо, но поставки оружия лучше. Я тут подумал, Запад очень осторожно и медленно передает Украине свое дальнобойное оружие.А что если Запад передаст Украине дальнобойные ракеты, сделанные по украинским чертежам времен совковой оккупации или современным разработкам, типа Гром? Если Запад вдруг волнует мнение свинарника, то включать шарманку "Это не мы! Мы такие ракеты не производим. Это Украина их сделала в лесах Полесья и степях Донбасса, а мы не можем указывать Украине, какие ракеты делать.".
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26.06.2022 14:18 Відповісти
"Ми маємо триматися разом",- саме це ,після того, як було виведені совкові війска з НДР рашистам пообіцяла ,в замін , фріцовська влада рашистам. Всі роки ,Захід, в лиці німців,французів,австріяк, італійців,угорців міцно вхопився не за західні демократичні ,людські цінності,мир,спокій ,повага границь і т.д а за рашистський газово енергетичний член.При тому з доплатою.
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26.06.2022 14:25 Відповісти
ДжонсонUK порве рюZZke быдло...разом з Байденоом...
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26.06.2022 14:40 Відповісти
Байден-дитина, у нього яскраво виражена деменція. Що він може говорити? Останній випадок зі шпаргалкою, яку зняли на зустрічі з американськими енергетиками, вбиває. На папірці написано, причому явно не Байденом,
- - при вході привітайте і займіть свое місце
- першою питання задасть жінка в зеленій сукні, її звуть .... питання буде .... ваш відповідь ....
До речi, питання було єдиним, і він пішов, як і написано в Шпаргалці. Цікаво, Байден має доступ до ядерної кнопки?
(ссылка)
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26.06.2022 14:44 Відповісти
І що? А ще в них був президент який не вмів біноклем користуватись? І що!? В США президент не царь - система буде працювати у будь якому випадку. Але те що і президент і конгрес на нашому боці однозначно величезна перемога.
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26.06.2022 15:55 Відповісти
Заходу корисно відпрацювати стратегію миттєвого розгортання військ НАТО,проти розгорнутого супротивника!!! Шмарклі жувати нема часу. Це давно , мало бути зроблено. 5- а стаття,сама пособі Нікого незахистить
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26.06.2022 15:09 Відповісти
Сейчас главное устранение одного человека, а не победа. Нет недочеловека нет войны. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.06.2022 15:29 Відповісти
 
 