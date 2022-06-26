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Захід має зберігати єдність для протистояння Росії, - Байден
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Президент США Джо Байден під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем нагадав про важливість збереження Заходом єдності для протистояння Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми маємо триматися разом", - наводять європейські ЗМІ слова Байдена, який перебуває в Баварії для участі в саміті G7.
На думку Байдена, в Москві сподівалися, що західні країни не зможуть уникнути розбіжностей.
"Проте цього не сталося і не станеться", - додав він.
Топ коментарі
+7 Vadim Dumij
показати весь коментар26.06.2022 14:16
+6 Konsatntin Kotsan
показати весь коментар26.06.2022 14:13
+2 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар26.06.2022 14:12
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Ничего за 80 лет не изменилось,только большевизм нажрал халявного мегабаблища..
- - при вході привітайте і займіть свое місце
- першою питання задасть жінка в зеленій сукні, її звуть .... питання буде .... ваш відповідь ....
До речi, питання було єдиним, і він пішов, як і написано в Шпаргалці. Цікаво, Байден має доступ до ядерної кнопки?
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