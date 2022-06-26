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"Голодные игры" России ответственны за глобальный продовольственный кризис, - Мишель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мішель

Власти России сознательно провоцируют глобальный продовольственный кризис в мире и используют продовольствие как оружие в войне.

Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль использует продовольствие как бесшумное оружие в войне. Мы должны решительно противостоять российской пропаганде о ценах на продовольствие и удобрения. Опасные "голодные игры" России в полной мере ответственны за глобальный продовольственный кризис", - отметил он.

По словам Мишеля, Запад поддерживает усилия ООН по возобновлению морских путей.

"Мы также поддерживаем глобальные инициативы по продовольственной безопасности. ЕС работает над мобилизацией почти 600 миллионов евро для поддержки наиболее пострадавших партнеров", - добавил он.

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Топ комментарии
+8
Россия - это самая большая в мире террористическая организация!!!
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26.06.2022 14:22
+8
прежде чем обвинять запад, подумайте о том, что мы сами допустили "перестать стрелять" и "договориться, сойтись посередине" на пост главнокомандующего. Не стоит им тыкать, когда у самих рыльце в пушку.
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26.06.2022 14:23
+7
А как не допустить, если 73% от голосовавших кукухой поехали и решили "хоть поржать"? Причем, они до сих пор упоротые, как будто им мозг перепрошили, даже война мозги не вправила.
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26.06.2022 14:26
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прежде чем обвинять запад, подумайте о том, что мы сами допустили "перестать стрелять" и "договориться, сойтись посередине" на пост главнокомандующего. Не стоит им тыкать, когда у самих рыльце в пушку.
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26.06.2022 14:23 Ответить
А как не допустить, если 73% от голосовавших кукухой поехали и решили "хоть поржать"? Причем, они до сих пор упоротые, как будто им мозг перепрошили, даже война мозги не вправила.
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26.06.2022 14:26 Ответить
их уже давно не 73%. Упоротых где-то 40% сейчас. А тогда да, было именно массовое сумасшествие, телевизор из любого народа делает быдло. Главное сейчас везде на каждом углу орать, чтобы зеленая мафия вернула 5 канал и Эспрессо ТВ, пресекать лизоблюдство найвеличнишого, больше внимания привлекать к этому, не молчать. Иначе опять будет 73%
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26.06.2022 14:33 Ответить
А яке це має відношення до зерна ? "В огороді бузина , в Киіві дядько ?"
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26.06.2022 15:08 Ответить
Россия - это самая большая в мире террористическая организация!!!
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26.06.2022 14:22 Ответить
я ж говорю, террораша
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26.06.2022 14:28 Ответить
І що,платіть ***** за газ та нафту,йому гроші потрібні.
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26.06.2022 14:24 Ответить
Тю, я думала это Шмыгаль на фото ...
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26.06.2022 14:24 Ответить
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26.06.2022 14:27 Ответить
Як за це міжнародна спільнота покарала росію та росіян?

Може зробила їм голод чи аналогічну відповідь?
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26.06.2022 14:30 Ответить
Вона навіть боїться вигнати росію з ООН, це повне фіаско Міжнародної спільноти. Навіть у Ліги Націй було більше мужності.
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26.06.2022 14:39 Ответить
Кацапы, на самом деле, живут очень примитивно. Если за твоим любые действия не прилетает болючая ответка, значит это делать можно. Кацап это тупое быдло, которое понимает только силу.
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26.06.2022 14:36 Ответить
Може,то печерні істоти. Що поєднує з цивілізацією мешканця ******?
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26.06.2022 18:50 Ответить
а чего только росия...если в мире много сцикунов...ну то пусть голодуют...собрались дали пиз...ды...сколько той росии...но нет каждый шукае якусь выгоду для себе...от и майте те що маете....
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26.06.2022 14:37 Ответить
Відкрию гірку правду:- несцикунів небільше , 5- ти відсотків Дивіться на криву Гауса
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26.06.2022 18:53 Ответить
Більше говоріть, менше вбивайте рашистів і вони всіх вас уб'ють
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26.06.2022 15:16 Ответить
От незрозуміло,чом українці повинні годувати,тих,що себе годувати небажають,а потім останні,нероби,лізуть вчити українців жити? Українці недоумки?
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26.06.2022 18:56 Ответить
 
 