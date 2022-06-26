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"Голодні ігри" Росії відповідальні за глобальну продовольчу кризу, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мішель

Влада Росії свідомо провокує глобальну продовольчу кризу в світі та використовує продовольство як зброю у війні.

Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль використовує продовольство як безшумну зброю у війні. Ми маємо рішуче протистояти російській пропаганді про ціни на продовольство та добрива. Небезпечні "голодні ігри" Росії повною мірою відповідальні за глобальну продовольчу кризу", - зазначив він.

За словами Мішеля, Захід підтримує зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів.

"Ми також підтримуємо глобальні ініціативи щодо продовольчої безпеки. ЄС працює над мобілізацією майже 600 мільйонів євро для підтримки найбільш постраждалих партнерів", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Россия - это самая большая в мире террористическая организация!!!
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26.06.2022 14:22
+8
прежде чем обвинять запад, подумайте о том, что мы сами допустили "перестать стрелять" и "договориться, сойтись посередине" на пост главнокомандующего. Не стоит им тыкать, когда у самих рыльце в пушку.
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26.06.2022 14:23
+7
А как не допустить, если 73% от голосовавших кукухой поехали и решили "хоть поржать"? Причем, они до сих пор упоротые, как будто им мозг перепрошили, даже война мозги не вправила.
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26.06.2022 14:26
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прежде чем обвинять запад, подумайте о том, что мы сами допустили "перестать стрелять" и "договориться, сойтись посередине" на пост главнокомандующего. Не стоит им тыкать, когда у самих рыльце в пушку.
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26.06.2022 14:23 Відповісти
А как не допустить, если 73% от голосовавших кукухой поехали и решили "хоть поржать"? Причем, они до сих пор упоротые, как будто им мозг перепрошили, даже война мозги не вправила.
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26.06.2022 14:26 Відповісти
их уже давно не 73%. Упоротых где-то 40% сейчас. А тогда да, было именно массовое сумасшествие, телевизор из любого народа делает быдло. Главное сейчас везде на каждом углу орать, чтобы зеленая мафия вернула 5 канал и Эспрессо ТВ, пресекать лизоблюдство найвеличнишого, больше внимания привлекать к этому, не молчать. Иначе опять будет 73%
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26.06.2022 14:33 Відповісти
А яке це має відношення до зерна ? "В огороді бузина , в Киіві дядько ?"
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26.06.2022 15:08 Відповісти
Россия - это самая большая в мире террористическая организация!!!
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26.06.2022 14:22 Відповісти
я ж говорю, террораша
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26.06.2022 14:28 Відповісти
І що,платіть ***** за газ та нафту,йому гроші потрібні.
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26.06.2022 14:24 Відповісти
Тю, я думала это Шмыгаль на фото ...
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26.06.2022 14:24 Відповісти
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26.06.2022 14:27 Відповісти
Як за це міжнародна спільнота покарала росію та росіян?

Може зробила їм голод чи аналогічну відповідь?
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26.06.2022 14:30 Відповісти
Вона навіть боїться вигнати росію з ООН, це повне фіаско Міжнародної спільноти. Навіть у Ліги Націй було більше мужності.
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26.06.2022 14:39 Відповісти
Кацапы, на самом деле, живут очень примитивно. Если за твоим любые действия не прилетает болючая ответка, значит это делать можно. Кацап это тупое быдло, которое понимает только силу.
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26.06.2022 14:36 Відповісти
Може,то печерні істоти. Що поєднує з цивілізацією мешканця ******?
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26.06.2022 18:50 Відповісти
а чего только росия...если в мире много сцикунов...ну то пусть голодуют...собрались дали пиз...ды...сколько той росии...но нет каждый шукае якусь выгоду для себе...от и майте те що маете....
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26.06.2022 14:37 Відповісти
Відкрию гірку правду:- несцикунів небільше , 5- ти відсотків Дивіться на криву Гауса
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26.06.2022 18:53 Відповісти
Більше говоріть, менше вбивайте рашистів і вони всіх вас уб'ють
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26.06.2022 15:16 Відповісти
От незрозуміло,чом українці повинні годувати,тих,що себе годувати небажають,а потім останні,нероби,лізуть вчити українців жити? Українці недоумки?
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26.06.2022 18:56 Відповісти
 
 