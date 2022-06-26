"Голодні ігри" Росії відповідальні за глобальну продовольчу кризу, - Мішель
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Влада Росії свідомо провокує глобальну продовольчу кризу в світі та використовує продовольство як зброю у війні.
Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Кремль використовує продовольство як безшумну зброю у війні. Ми маємо рішуче протистояти російській пропаганді про ціни на продовольство та добрива. Небезпечні "голодні ігри" Росії повною мірою відповідальні за глобальну продовольчу кризу", - зазначив він.
За словами Мішеля, Захід підтримує зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів.
"Ми також підтримуємо глобальні ініціативи щодо продовольчої безпеки. ЄС працює над мобілізацією майже 600 мільйонів євро для підтримки найбільш постраждалих партнерів", - додав він.
Топ коментарі
+8 DmitrySviridon ad49c275
показати весь коментар26.06.2022 14:22
+8 Артем Костюк
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+7 Светлана Круп
показати весь коментар26.06.2022 14:26
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Може зробила їм голод чи аналогічну відповідь?