Джонсон и Макрон договорились активизировать военную помощь Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье во время встречи договорились активизировать усилия по поставке военной помощи Украине.
Об этом сообщает Даунинг-стрит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Премьер-министр Джонсон и президент Макрон отметили необходимость поддерживать Украину, чтобы усилить ее. (...) Макрон приветствовал продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны премьер-министра, лидеры договорились активизировать эту работу", - говорится в пресс-релизе, распространенном канцелярией Джонсона.
Кроме того, лидеры договорились продолжать и усиливать тесное сотрудничество Лондона и Парижа в таких сферах, как оборона и безопасность.
Встреча Джонсона и Макрона состоялась на полях саммита G7, проходящего 26-28 июня в Баварии.
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а макрон чому примазується?
слава ЗСУ!
2. С нефтью тоже самое, особенно после признания страной террористом.
3. От золота тоже, инфа от сегодня.
4. Все сложней находить электронику для произв. оружия.
5. Сейчас не совок☝Кацап сытую жизнь уже вкусил.
💥Все эти факты говорят, что ресурсы растают быстрей, чем несколько лет☝
❗❗Какие аргументы за долгую войнуху❓
Ось росія кому хоче атомну зброю роздає.
Денис Григорьев - крестьянин из рассказа "Злоумышленник" Чехова.
Он совершил преступление, тяжесть и последствия которого не мог понять.
Он сделал, как все: отвинтил гайку на железной дороге, чтобы использовать её как грузило при рыбалке.