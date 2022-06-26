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Джонсон и Макрон договорились активизировать военную помощь Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джонсон

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье во время встречи договорились активизировать усилия по поставке военной помощи Украине.

Об этом сообщает Даунинг-стрит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Премьер-министр Джонсон и президент Макрон отметили необходимость поддерживать Украину, чтобы усилить ее. (...) Макрон приветствовал продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны премьер-министра, лидеры договорились активизировать эту работу", - говорится в пресс-релизе, распространенном канцелярией Джонсона.

Кроме того, лидеры договорились продолжать и усиливать тесное сотрудничество Лондона и Парижа в таких сферах, как оборона и безопасность.

Встреча Джонсона и Макрона состоялась на полях саммита G7, проходящего 26-28 июня в Баварии.
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Топ комментарии
+19
Просто Макрон зрозумів, що прийдеться рано чи пізно втягуватись у війну
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26.06.2022 15:13
+18
Борису Джонсону - респект
а макрон чому примазується?
слава ЗСУ!
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26.06.2022 15:09
+15
В Псковской области РФ пустили под откос грузовой поезд с боеприпасами 26.06.2022, 14:48 16,060
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26.06.2022 15:43
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Борису Джонсону - респект
а макрон чому примазується?
слава ЗСУ!
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26.06.2022 15:09 Ответить
Просто Макрон зрозумів, що прийдеться рано чи пізно втягуватись у війну
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26.06.2022 15:13 Ответить
Джонсон просто громче всех кричит о помощи ,а по факту дал всего лишь несколько десятков гаубиц ,бронемашин и 3 MLRS(которые ещё даже не пришли)
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26.06.2022 15:18 Ответить
Але якби не він, то захід взагалі б нічого не робив. Джонсон бачить в Україні та Польщі майбутніх учасників нового європейского центру впливу. Три європейські свині англо-саксам почали вже занадто смердіти, тому вони і вийшли з ЄС. А нам ще й одне європейське порося під боком постійно підвонює. Джонсону потрібно подякувати як і полякам.
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26.06.2022 15:24 Ответить
ну ты и вася. а чем Украина пятый месяц стреляет? Щебнем самолёты сбивает? Или ты подставной опэшечки?
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26.06.2022 16:17 Ответить
ти дійсно вважаєш, що нам проходить тільки тоді і те озброєння, про яке пишуть на цензорі?
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26.06.2022 17:00 Ответить
Для неспроможних зрозуміти прости речі зрадойобів читати повільно - пан Макрон вже надав ЗСУ 12 чи 18 ************* САУ Цезар , та дуже цікави снаряди до них. Не слід до нього зі свого дивану ставитись зневажливо, бо він для перемоги України вже зробив значно більше ніж коли-небудь зробиш ти.
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26.06.2022 16:51 Ответить
Ні ну це якось не по людськи, так реагувати на незручні реалії. Ви реально думаєте, що Європа об'єдналася навколо нас заради нас? Бургеру в Германії абсолютно наплювати, скільки тут гине людей. Ви дуже переживаєте за війну в Йемені, чи людей в секторі Газа?
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26.06.2022 15:51 Ответить
Влучно☝ Идет разминирование и империи с ЯО❗Процесс этот требует креатива, осторожности и деликатности☝ Украина оказалась точкой преткновения. Основные шишки на неё💥💥❗
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26.06.2022 18:05 Ответить
1. До зимы Европа перейдет на газ с др источников.
2. С нефтью тоже самое, особенно после признания страной террористом.
3. От золота тоже, инфа от сегодня.
4. Все сложней находить электронику для произв. оружия.
5. Сейчас не совок☝Кацап сытую жизнь уже вкусил.
💥Все эти факты говорят, что ресурсы растают быстрей, чем несколько лет☝

❗❗Какие аргументы за долгую войнуху❓
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26.06.2022 15:56 Ответить
Пока писал, все коменты выше удалили
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26.06.2022 15:57 Ответить
Більше Хаймерс Україні, F-16 та Петріот братці. Більше і швидше, бо *******.
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26.06.2022 15:18 Ответить
Після вступу в НАТО її отримання не буде проблемою.

Ось росія кому хоче атомну зброю роздає.
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26.06.2022 15:26 Ответить
Турція в НАТО вже давно, США відмовили їи в постачанні Петріот і F35, тому вони придбали С-400 у москалів.
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26.06.2022 15:58 Ответить
ну чёб я ото трындел, козломордое?
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26.06.2022 17:04 Ответить
Будемо вдячні.
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26.06.2022 15:25 Ответить
Пора бы повторить 1856 год.
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26.06.2022 15:35 Ответить
А як же Шольц, нічого не пообіцяв???
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26.06.2022 15:36 Ответить
Так а де Шольць. ….й
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26.06.2022 15:36 Ответить
В Псковской области РФ пустили под откос грузовой поезд с боеприпасами 26.06.2022, 14:48 16,060
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26.06.2022 15:43 Ответить
Дело рук детей Дениса Григорьева.
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26.06.2022 16:02 Ответить
Тонко. Молодец.

Денис Григорьев - крестьянин из рассказа "Злоумышленник" Чехова.
Он совершил преступление, тяжесть и последствия которого не мог понять.
Он сделал, как все: отвинтил гайку на железной дороге, чтобы использовать её как грузило при рыбалке.
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26.06.2022 16:18 Ответить
да ні, все проще. тама псковскіе чи то белгородським, чи воронежським не відслюнявили
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26.06.2022 17:05 Ответить
А чому без детонації. Недопрацювали.
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26.06.2022 16:22 Ответить
добре. але недопалок теж можна було залишити.Так би мовити, розбавити зелені кольори
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26.06.2022 17:04 Ответить
Курва шкода що не загорілись
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26.06.2022 22:47 Ответить
Респект Борису величезний !!
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26.06.2022 15:46 Ответить
Борису Джонсону, вірю!
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26.06.2022 15:54 Ответить
лучше бы Шольц и Джонсон
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26.06.2022 15:55 Ответить
Маню, давай еще шесть цезарей до полного дивизиона. А пацаны обещают на торпедо каждой машины твой портрет приклепать.
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26.06.2022 15:59 Ответить
та шо там, самої Брижіт
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26.06.2022 17:08 Ответить
Ви більше вимагайте у нашого преЗедента,вся відповідальність на ньому.
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26.06.2022 16:06 Ответить
А за что ответственность? Ядерное оружие вроде как не при нем сдали. Основные склады с боеприпасами которые накапливались десятилетиями взорвали тоже не при нем.
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26.06.2022 17:32 Ответить
У них всего сотня с гаком боеспособных танков. Великобритания была всегда сильна флотом, а не сухопутной армией.
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26.06.2022 17:29 Ответить
цікаво, чи за допомогою бити?
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26.06.2022 20:12 Ответить
Вибачаюсь, а якого біса вона припинялась взагалі? Допомога має бути постійною, кожного дня, до розгрому рашистської нечисті, до капітуляції.
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26.06.2022 20:21 Ответить
На немцев уже плюнули
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26.06.2022 22:22 Ответить
парашу на смiття.
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26.06.2022 23:46 Ответить
Й газ i'хнiй смердити, й самi смердючi.
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26.06.2022 23:47 Ответить
 
 