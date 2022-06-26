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Джонсон і Макрон домовилися активізувати військову допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Емманюель Макрон у неділю під час зустрічі домовилися активізувати зусилля з постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Даунінг-стріт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прем'єр-міністр Джонсон і президент Макрон відзначили необхідність підтримувати Україну, щоб посилити її. (...) Макрон привітав триваючу військову підтримку України з боку прем'єр-міністра, лідери домовилися активізувати цю роботу", - йдеться в пресрелізі, поширеному канцелярією Джонсона.

Крім цього, лідери домовилися продовжувати і посилювати тісну співпрацю Лондона і Парижа в таких сферах, як оборона і безпека.

Зустріч Джонсона і Макрона відбулася на полях саміту G7, який проходить 26-28 червня в Баварії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Просто Макрон зрозумів, що прийдеться рано чи пізно втягуватись у війну
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26.06.2022 15:13
+18
Борису Джонсону - респект
а макрон чому примазується?
слава ЗСУ!
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26.06.2022 15:09
+15
В Псковской области РФ пустили под откос грузовой поезд с боеприпасами 26.06.2022, 14:48 16,060
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26.06.2022 15:43
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Борису Джонсону - респект
а макрон чому примазується?
слава ЗСУ!
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26.06.2022 15:09 Відповісти
Просто Макрон зрозумів, що прийдеться рано чи пізно втягуватись у війну
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26.06.2022 15:13 Відповісти
Джонсон просто громче всех кричит о помощи ,а по факту дал всего лишь несколько десятков гаубиц ,бронемашин и 3 MLRS(которые ещё даже не пришли)
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26.06.2022 15:18 Відповісти
Але якби не він, то захід взагалі б нічого не робив. Джонсон бачить в Україні та Польщі майбутніх учасників нового європейского центру впливу. Три європейські свині англо-саксам почали вже занадто смердіти, тому вони і вийшли з ЄС. А нам ще й одне європейське порося під боком постійно підвонює. Джонсону потрібно подякувати як і полякам.
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26.06.2022 15:24 Відповісти
ну ты и вася. а чем Украина пятый месяц стреляет? Щебнем самолёты сбивает? Или ты подставной опэшечки?
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26.06.2022 16:17 Відповісти
ти дійсно вважаєш, що нам проходить тільки тоді і те озброєння, про яке пишуть на цензорі?
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26.06.2022 17:00 Відповісти
Для неспроможних зрозуміти прости речі зрадойобів читати повільно - пан Макрон вже надав ЗСУ 12 чи 18 ************* САУ Цезар , та дуже цікави снаряди до них. Не слід до нього зі свого дивану ставитись зневажливо, бо він для перемоги України вже зробив значно більше ніж коли-небудь зробиш ти.
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26.06.2022 16:51 Відповісти
Ні ну це якось не по людськи, так реагувати на незручні реалії. Ви реально думаєте, що Європа об'єдналася навколо нас заради нас? Бургеру в Германії абсолютно наплювати, скільки тут гине людей. Ви дуже переживаєте за війну в Йемені, чи людей в секторі Газа?
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26.06.2022 15:51 Відповісти
Влучно☝ Идет разминирование и империи с ЯО❗Процесс этот требует креатива, осторожности и деликатности☝ Украина оказалась точкой преткновения. Основные шишки на неё💥💥❗
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26.06.2022 18:05 Відповісти
1. До зимы Европа перейдет на газ с др источников.
2. С нефтью тоже самое, особенно после признания страной террористом.
3. От золота тоже, инфа от сегодня.
4. Все сложней находить электронику для произв. оружия.
5. Сейчас не совок☝Кацап сытую жизнь уже вкусил.
💥Все эти факты говорят, что ресурсы растают быстрей, чем несколько лет☝

❗❗Какие аргументы за долгую войнуху❓
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26.06.2022 15:56 Відповісти
Пока писал, все коменты выше удалили
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26.06.2022 15:57 Відповісти
Більше Хаймерс Україні, F-16 та Петріот братці. Більше і швидше, бо *******.
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26.06.2022 15:18 Відповісти
Після вступу в НАТО її отримання не буде проблемою.

Ось росія кому хоче атомну зброю роздає.
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26.06.2022 15:26 Відповісти
Турція в НАТО вже давно, США відмовили їи в постачанні Петріот і F35, тому вони придбали С-400 у москалів.
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26.06.2022 15:58 Відповісти
ну чёб я ото трындел, козломордое?
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26.06.2022 17:04 Відповісти
Будемо вдячні.
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26.06.2022 15:25 Відповісти
Пора бы повторить 1856 год.
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26.06.2022 15:35 Відповісти
А як же Шольц, нічого не пообіцяв???
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26.06.2022 15:36 Відповісти
Так а де Шольць. ….й
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26.06.2022 15:36 Відповісти
В Псковской области РФ пустили под откос грузовой поезд с боеприпасами 26.06.2022, 14:48 16,060
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26.06.2022 15:43 Відповісти
Дело рук детей Дениса Григорьева.
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26.06.2022 16:02 Відповісти
Тонко. Молодец.

Денис Григорьев - крестьянин из рассказа "Злоумышленник" Чехова.
Он совершил преступление, тяжесть и последствия которого не мог понять.
Он сделал, как все: отвинтил гайку на железной дороге, чтобы использовать её как грузило при рыбалке.
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26.06.2022 16:18 Відповісти
да ні, все проще. тама псковскіе чи то белгородським, чи воронежським не відслюнявили
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26.06.2022 17:05 Відповісти
А чому без детонації. Недопрацювали.
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26.06.2022 16:22 Відповісти
добре. але недопалок теж можна було залишити.Так би мовити, розбавити зелені кольори
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26.06.2022 17:04 Відповісти
Курва шкода що не загорілись
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26.06.2022 22:47 Відповісти
Респект Борису величезний !!
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26.06.2022 15:46 Відповісти
Борису Джонсону, вірю!
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26.06.2022 15:54 Відповісти
лучше бы Шольц и Джонсон
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26.06.2022 15:55 Відповісти
Маню, давай еще шесть цезарей до полного дивизиона. А пацаны обещают на торпедо каждой машины твой портрет приклепать.
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26.06.2022 15:59 Відповісти
та шо там, самої Брижіт
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26.06.2022 17:08 Відповісти
Ви більше вимагайте у нашого преЗедента,вся відповідальність на ньому.
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26.06.2022 16:06 Відповісти
А за что ответственность? Ядерное оружие вроде как не при нем сдали. Основные склады с боеприпасами которые накапливались десятилетиями взорвали тоже не при нем.
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26.06.2022 17:32 Відповісти
У них всего сотня с гаком боеспособных танков. Великобритания была всегда сильна флотом, а не сухопутной армией.
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26.06.2022 17:29 Відповісти
цікаво, чи за допомогою бити?
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26.06.2022 20:12 Відповісти
Вибачаюсь, а якого біса вона припинялась взагалі? Допомога має бути постійною, кожного дня, до розгрому рашистської нечисті, до капітуляції.
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26.06.2022 20:21 Відповісти
На немцев уже плюнули
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26.06.2022 22:22 Відповісти
парашу на смiття.
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26.06.2022 23:46 Відповісти
Й газ i'хнiй смердити, й самi смердючi.
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26.06.2022 23:47 Відповісти
 
 