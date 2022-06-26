Джонсон і Макрон домовилися активізувати військову допомогу Україні
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Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Емманюель Макрон у неділю під час зустрічі домовилися активізувати зусилля з постачання військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Даунінг-стріт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Прем'єр-міністр Джонсон і президент Макрон відзначили необхідність підтримувати Україну, щоб посилити її. (...) Макрон привітав триваючу військову підтримку України з боку прем'єр-міністра, лідери домовилися активізувати цю роботу", - йдеться в пресрелізі, поширеному канцелярією Джонсона.
Крім цього, лідери домовилися продовжувати і посилювати тісну співпрацю Лондона і Парижа в таких сферах, як оборона і безпека.
Зустріч Джонсона і Макрона відбулася на полях саміту G7, який проходить 26-28 червня в Баварії.
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а макрон чому примазується?
слава ЗСУ!
2. С нефтью тоже самое, особенно после признания страной террористом.
3. От золота тоже, инфа от сегодня.
4. Все сложней находить электронику для произв. оружия.
5. Сейчас не совок☝Кацап сытую жизнь уже вкусил.
💥Все эти факты говорят, что ресурсы растают быстрей, чем несколько лет☝
❗❗Какие аргументы за долгую войнуху❓
Ось росія кому хоче атомну зброю роздає.
Денис Григорьев - крестьянин из рассказа "Злоумышленник" Чехова.
Он совершил преступление, тяжесть и последствия которого не мог понять.
Он сделал, как все: отвинтил гайку на железной дороге, чтобы использовать её как грузило при рыбалке.