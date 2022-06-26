В России предлагают брать на службу по контракту выпускников школ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российскую армию впервые официально смогут пополнить выпускники школ без опыта службы по призыву. Такую поправку рекомендовал принять Госдуме РФ парламентский комитет обороны.
Об этом пишет российская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.
Поправка позволит заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы. Сейчас для этого нужно закончить техникум – оттуда выходят как минимум на год-два старше и с профессией.
Сейчас на сайте Минобороны РФ указано, на какие военные должности и с каким образованием можно принимать контрактников. С образованием 11 классов, например, можно стать командиром гранатомета, миномета и танка. Так написано на сайте. Но это касается тех, кто отслужил не менее трех месяцев срочной службы и решил перейти на контракт.
Пожалуйста, подождите...
Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Сами бараны!
Меня учили в школе
Закону: твое - не мое! -
Когда я всему научился,
Я понял, что это - не все!
Вот кто-то свиснул завтрак,
Другие украли флаг...
Вот так я впервые усвоил
Понятие: классовый враг.
Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Сами бараны!
Потом порешило начальство:
Республику создадут! -
Где каждый свободен и счастлив,
Тучен он или худ.
Тогда голодный и бедный
Очень возликовал, -
Но толстопузый и сытый
Тоже не унывал...
Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Те же бараны!
Bloomberg: Россия в нескольких часах от дефолта
Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на условия, прописанные в долговых обязательствах.
Согласно им, льготный период для выплаты процентов по евробондам на сумму порядка $100 млн заканчивается сегодня, 26 июня.
Если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник, 27 июня, утром произойдет «событие дефолта», пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, для России это станет первым дефолтом по внешнему долгу за последние 100 лет. https://t.me/zerkalo_io/46996
Якщо не зрозуміло: звісно, калаші рашка продовжить випускати в достатній кількості. А ось приціли для танків, нічники, двигуни для ******** ракет, системи управління вогнем - з кожнем днем і місяцем у рашки все гірше виходить "виробляти" (а фактично - покупати деінде і пхати в прилади ніби "свого" виробництва).
І таких речей, як "танки Т-62М на фронті" з кожнем місяцем буде ще більше.
Але все це працює не тільки на нові процесори чи фото-матриці, а й на ніби існуюче виробництво. Уралвагонзавон чи Камаз стоять не з-за того, що в країні баксів не вистачає. І не тільки з-за того, що французьскі приціли тепер важче купити. А і з-за того, що вони просто не в змозі виробляти навіть совкових конструкцій двигуни - бо обладнання, на якому ото все вироблялось, по-перше давно сгнило, а по-друге, те обладнання теж переважно було поставлене з-за кордону. Просто ще в кінці 20х, на початку 30х років 20го сторічча. І воно теж масово вийшло з ладу за останні 30 років.
Тобто рашка просто не в змозі реально виробляти нові двигуни для танків Т-72 та Т-80, які тисячами стоять на базах зберігання. Бо нема на чому. А купити станки - не зможе з-за дефолту та інших санкцій.
Отака х-ня, малята, у рашкованів.
Так і з рашкою та "народними республіками". Народжуваність в лугандонії - впала кардинально (я сам з селища за 26 км від луганська - в 80-х роках, коли я навчався в школі, в селищні працювало 2 школи, і в кожній по 2 класа кожного ступеню - тобто всього 40 класів, а зараз родичі мені повідомляють, що одна з шкіл повністю закрилась, а в другій - в один-єдиний "перший клас" набирають замість колишніх 26-30 дітей - лише 10. При цьому, масового відтоку населення з селища не було - це ж лугандонія, там багато виїжджали з міст, а по селах та невеличких містах - більшість так і залишилася в єдиному, що в них було та що вони знали - хата/квартира). Причини різні - частина молодняка поїхала, частина вже здохла, дівчата-жінки масово роблять аборти та втрачають здатність народжувати, та і не хочуть.
Тож, баби в рашці вже нічого додаткового не народять. Саме тому - воюють буряти та даги.
Міносвіти спростовує фейк про нібито лист із дорученням скласти списки випускників призовного віку Джерело: https://censor.net/ua/n3348606