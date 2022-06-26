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В России предлагают брать на службу по контракту выпускников школ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф

Российскую армию впервые официально смогут пополнить выпускники школ без опыта службы по призыву. Такую поправку рекомендовал принять Госдуме РФ парламентский комитет обороны.

Об этом пишет российская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.

Поправка позволит заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы. Сейчас для этого нужно закончить техникум – оттуда выходят как минимум на год-два старше и с профессией.

Сейчас на сайте Минобороны РФ указано, на какие военные должности и с каким образованием можно принимать контрактников. С образованием 11 классов, например, можно стать командиром гранатомета, миномета и танка. Так написано на сайте. Но это касается тех, кто отслужил не менее трех месяцев срочной службы и решил перейти на контракт.

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Топ комментарии
+19
М'ясо.
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26.06.2022 15:16
+13
баранина
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26.06.2022 15:40
+9
НЕПОРЯДОК ПРЯМО В РОДЗАЛЕ ЛОВИТЕ С МАМКИНОЙ ЛЯЗДЫ.... И на фронт....А бабы есче навыплевывают...
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26.06.2022 15:16
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М'ясо.
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26.06.2022 15:16 Ответить
Телятина...
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26.06.2022 15:20 Ответить
собачатина
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26.06.2022 15:29 Ответить
баранина
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26.06.2022 15:40 Ответить
Бертольт Брехт, Владимир Высоцкий - Шагают бараны в ряд

Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Сами бараны!

Меня учили в школе
Закону: твое - не мое! -
Когда я всему научился,
Я понял, что это - не все!

Вот кто-то свиснул завтрак,
Другие украли флаг...
Вот так я впервые усвоил
Понятие: классовый враг.

Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Сами бараны!

Потом порешило начальство:
Республику создадут! -
Где каждый свободен и счастлив,
Тучен он или худ.

Тогда голодный и бедный
Очень возликовал, -
Но толстопузый и сытый
Тоже не унывал...
Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Те же бараны!
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26.06.2022 15:58 Ответить
Тогда, исходя из возраста, щенятина...
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26.06.2022 15:42 Ответить
шаурма
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26.06.2022 15:39 Ответить
НЕПОРЯДОК ПРЯМО В РОДЗАЛЕ ЛОВИТЕ С МАМКИНОЙ ЛЯЗДЫ.... И на фронт....А бабы есче навыплевывают...
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26.06.2022 15:16 Ответить
Гітлер Югенд вперед За Фюрера плєшивого, за карликового *****! Ураааааа
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26.06.2022 15:17 Ответить
война дело молодых
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26.06.2022 15:17 Ответить
Так это хорошо. Будут дохнуть совсем молодые поросята. Главное, чтобы пули ВСУ успели настигнуть свиноту раньше, чем они принесут приплод.
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26.06.2022 15:17 Ответить
а платити будуть фантіками

Bloomberg: Россия в нескольких часах от дефолта

Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на условия, прописанные в долговых обязательствах.
Согласно им, льготный период для выплаты процентов по евробондам на сумму порядка $100 млн заканчивается сегодня, 26 июня.

Если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник, 27 июня, утром произойдет «событие дефолта», пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, для России это станет первым дефолтом по внешнему долгу за последние 100 лет. https://t.me/zerkalo_io/46996
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26.06.2022 15:18 Ответить
І війна після дефолту зупиниться?
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26.06.2022 15:27 Ответить
це технічний дефолт, якщо він і станеться, нічого зовсім не змінює. паРаша як отримувала за газ та нафту мільярд кожен день, так і буде отримувати. ну може ще яка кампанія піде з ринку паРаші, та рядове зайвохромосомне м'ясо стане завдяки цьому ще трохи менше жерти. але це все.
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26.06.2022 15:40 Ответить
Про що я і говорю. А то в нас скільки балачок і надій на цей дефолт.....
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26.06.2022 15:43 Ответить
Дефолт - це ще один фактор обмеження можливостей рашки в царині технологічного та виробничого потенціалу.

Якщо не зрозуміло: звісно, калаші рашка продовжить випускати в достатній кількості. А ось приціли для танків, нічники, двигуни для ******** ракет, системи управління вогнем - з кожнем днем і місяцем у рашки все гірше виходить "виробляти" (а фактично - покупати деінде і пхати в прилади ніби "свого" виробництва).

І таких речей, як "танки Т-62М на фронті" з кожнем місяцем буде ще більше.

Але все це працює не тільки на нові процесори чи фото-матриці, а й на ніби існуюче виробництво. Уралвагонзавон чи Камаз стоять не з-за того, що в країні баксів не вистачає. І не тільки з-за того, що французьскі приціли тепер важче купити. А і з-за того, що вони просто не в змозі виробляти навіть совкових конструкцій двигуни - бо обладнання, на якому ото все вироблялось, по-перше давно сгнило, а по-друге, те обладнання теж переважно було поставлене з-за кордону. Просто ще в кінці 20х, на початку 30х років 20го сторічча. І воно теж масово вийшло з ладу за останні 30 років.

Тобто рашка просто не в змозі реально виробляти нові двигуни для танків Т-72 та Т-80, які тисячами стоять на базах зберігання. Бо нема на чому. А купити станки - не зможе з-за дефолту та інших санкцій.

Отака х-ня, малята, у рашкованів.
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26.06.2022 22:36 Ответить
Путинюгенд...
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26.06.2022 15:19 Ответить
Кхм, ну это явно поправка чтобы узаконить превращение срочников в удобрения.
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26.06.2022 15:20 Ответить
На розии скоро будет как в Северной корее с горшка сразу автомат в зубы и вперед на войну подыхать за сцаря. А воевать Наросия будет всегда. И совсем не завидую самоназванным республикам которые легли под Наросию. Ихние дети пойдут подыхать в самые глубокие дыры в первую очередь, а бабы будут лежать с разорванными ******* и только рожать от Ашотов Рамзанов новое мясо
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26.06.2022 15:20 Ответить
ха-ха. Суть імперії в безперервних завоюваннях та розширенні. Бо вона існує не за рахунок доброго керування вже підкореного, а за рахунок екстенсивного використання знов завойованого. І зупинка в завоюваннях для класичних імперій - це смерть. Саме тому як тільки Великобританія перестала завойовувати нові країни і використовувати місцевих в армії (сіпаї, гуркхи тощо), а завойовані ресурси перестали текти на благословенний острів - імперія здулась до "півтора острова".

Так і з рашкою та "народними республіками". Народжуваність в лугандонії - впала кардинально (я сам з селища за 26 км від луганська - в 80-х роках, коли я навчався в школі, в селищні працювало 2 школи, і в кожній по 2 класа кожного ступеню - тобто всього 40 класів, а зараз родичі мені повідомляють, що одна з шкіл повністю закрилась, а в другій - в один-єдиний "перший клас" набирають замість колишніх 26-30 дітей - лише 10. При цьому, масового відтоку населення з селища не було - це ж лугандонія, там багато виїжджали з міст, а по селах та невеличких містах - більшість так і залишилася в єдиному, що в них було та що вони знали - хата/квартира). Причини різні - частина молодняка поїхала, частина вже здохла, дівчата-жінки масово роблять аборти та втрачають здатність народжувати, та і не хочуть.

Тож, баби в рашці вже нічого додаткового не народять. Саме тому - воюють буряти та даги.
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26.06.2022 22:46 Ответить
Правильно.Пора уже и Аляску возвращать в радную гавань
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26.06.2022 15:26 Ответить
Ну, разворачивай боевой диван, и в бой...
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26.06.2022 15:40 Ответить
Наступні будуть з дитсадків...
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26.06.2022 15:27 Ответить
Згадався старий анекдот: працюють два кацапа - перший викопує яму, другий закопує, перший викопує наступну, другий закопує і так далі. Питають їх, мовляв, що за маячня. А вони - з нами мав бути третій, дерева саджати, але він не прийшов... Я до того, нащо їм той контракт, коли можна одразу закопати?
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26.06.2022 15:31 Ответить
логично. хорошая экономия в условиях кризиса. зачем же платить больше? как то после школы образовать с какими то госзатратами и потом уже на пазлы пускать, если пазлы с егэ оплачиваются нарожавшими бабами, по старту ))
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26.06.2022 15:32 Ответить
краще з дитячих садочків
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26.06.2022 15:36 Ответить
Як завжди, спочатку створюють фейк про Україну, а потім впроваджують у себе.
Міносвіти спростовує фейк про нібито лист із дорученням скласти списки випускників призовного віку Джерело: https://censor.net/ua/n3348606
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26.06.2022 15:38 Ответить
Це ознака агонії і краху, що наближається.
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26.06.2022 15:40 Ответить
Та що там тільки випусників шкіл!
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26.06.2022 15:49 Ответить
Путлерюгенд. Остання надія *****.
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26.06.2022 15:49 Ответить
Та нехай народжують одразу в пакети.
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26.06.2022 15:52 Ответить
Я проти рашки, та проти ху@ла, з чого сміятись, в нас з 2014 року після школи (з 18 річного) віку беруть на контракт. Підготовку деякі проходили після року служби, деякі звільнялись непройшовши. Ось вам і такі справи
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26.06.2022 16:02 Ответить
Похоже у россиян нового поколения больше не будет. Через 30 лет там останется болота и развалины.
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26.06.2022 16:10 Ответить
"Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, Я сегодня их за ужином скушаю!" (с)
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26.06.2022 16:21 Ответить
на территории Украины тоже забирают в юнармию , только это уже граждане Украины. Так что один и тот же режим действует одинаково , где бы он не был.
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26.06.2022 16:31 Ответить
Отлично кстати--- то что доктор приписал. А дурочек срочно в тамарки- санитарки за три дня научить. Пусть!
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26.06.2022 16:34 Ответить
Их брали в ночь зачатия, а многих - даже раннее.(с)
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26.06.2022 16:42 Ответить
Юнармию на фронт! Дядя Вова в последний бой зовет!
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26.06.2022 16:44 Ответить
это будет с тех (~300 000?) украинских детей которых "эвакуировали" на территорию опг Хйла?
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26.06.2022 17:14 Ответить
Глупые, дурные, не задают вопросов
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26.06.2022 17:23 Ответить
Та хоч у дитячому садочку!
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26.06.2022 18:15 Ответить
Та давайте вже після 9 класу в армію. Як там було : піонер герой?
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26.06.2022 19:03 Ответить
Вот так, скоро ху#ло докатится до того, что придётся сразу после садика, подписывать контракт. Ну, а что, "воины" его пачками отходят в мир иной, а пополнять чем же то надо. Боюсь, что и до ясельной группы таким путём дойдёт очередь.
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26.06.2022 19:46 Ответить
Что это за должность-командир гранатомёта?Потом будет командир пистолета?
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26.06.2022 21:47 Ответить
В Украине хватит оружия и для этих недорослей. Правильно, уничтожайте свою русскую нацию на корню
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26.06.2022 22:43 Ответить
Вот рашистским самкам счастье привалило, могут утилизировать своих ********* пораньше и компенсации получать!
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28.06.2022 12:04 Ответить
 
 