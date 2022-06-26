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В Росії пропонують брати на службу за контрактом випускників шкіл

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф

Російську армію вперше офіційно зможуть поповнити випускники шкіл без досвіду служби за призовом. Таку поправку рекомендував ухвалити Держдумі РФ парламентський комітет оборони.

Про це пише російська служба BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Поправка дозволить укладати контракти з 18-річними відразу після закінчення середньої школи. Зараз для цього потрібно закінчити технікум - звідти виходять як мінімум на рік-два старше та з професією.

Зараз на сайті Міноборони РФ вказано, на які військові посади та з якою освітою можна приймати контрактників - з освітою 11 класів, наприклад, можна стати командиром гранатомета, міномета та танка. Так написано на веб-сайті. Але це стосується тих, хто відслужив не менше трьох місяців строкової служби та вирішив перейти на контракт.

Також читайте: Росія збільшує військову присутність в Білорусі, - ГУР

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
М'ясо.
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26.06.2022 15:16
+13
баранина
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26.06.2022 15:40
+9
НЕПОРЯДОК ПРЯМО В РОДЗАЛЕ ЛОВИТЕ С МАМКИНОЙ ЛЯЗДЫ.... И на фронт....А бабы есче навыплевывают...
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26.06.2022 15:16
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М'ясо.
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26.06.2022 15:16 Відповісти
Телятина...
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26.06.2022 15:20 Відповісти
собачатина
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26.06.2022 15:29 Відповісти
баранина
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26.06.2022 15:40 Відповісти
Бертольт Брехт, Владимир Высоцкий - Шагают бараны в ряд

Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Сами бараны!

Меня учили в школе
Закону: твое - не мое! -
Когда я всему научился,
Я понял, что это - не все!

Вот кто-то свиснул завтрак,
Другие украли флаг...
Вот так я впервые усвоил
Понятие: классовый враг.

Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Сами бараны!

Потом порешило начальство:
Республику создадут! -
Где каждый свободен и счастлив,
Тучен он или худ.

Тогда голодный и бедный
Очень возликовал, -
Но толстопузый и сытый
Тоже не унывал...
Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Те же бараны!
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26.06.2022 15:58 Відповісти
Тогда, исходя из возраста, щенятина...
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26.06.2022 15:42 Відповісти
шаурма
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26.06.2022 15:39 Відповісти
НЕПОРЯДОК ПРЯМО В РОДЗАЛЕ ЛОВИТЕ С МАМКИНОЙ ЛЯЗДЫ.... И на фронт....А бабы есче навыплевывают...
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26.06.2022 15:16 Відповісти
Гітлер Югенд вперед За Фюрера плєшивого, за карликового *****! Ураааааа
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26.06.2022 15:17 Відповісти
война дело молодых
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26.06.2022 15:17 Відповісти
Так это хорошо. Будут дохнуть совсем молодые поросята. Главное, чтобы пули ВСУ успели настигнуть свиноту раньше, чем они принесут приплод.
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26.06.2022 15:17 Відповісти
а платити будуть фантіками

Bloomberg: Россия в нескольких часах от дефолта

Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на условия, прописанные в долговых обязательствах.
Согласно им, льготный период для выплаты процентов по евробондам на сумму порядка $100 млн заканчивается сегодня, 26 июня.

Если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник, 27 июня, утром произойдет «событие дефолта», пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, для России это станет первым дефолтом по внешнему долгу за последние 100 лет. https://t.me/zerkalo_io/46996
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26.06.2022 15:18 Відповісти
І війна після дефолту зупиниться?
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26.06.2022 15:27 Відповісти
це технічний дефолт, якщо він і станеться, нічого зовсім не змінює. паРаша як отримувала за газ та нафту мільярд кожен день, так і буде отримувати. ну може ще яка кампанія піде з ринку паРаші, та рядове зайвохромосомне м'ясо стане завдяки цьому ще трохи менше жерти. але це все.
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26.06.2022 15:40 Відповісти
Про що я і говорю. А то в нас скільки балачок і надій на цей дефолт.....
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26.06.2022 15:43 Відповісти
Дефолт - це ще один фактор обмеження можливостей рашки в царині технологічного та виробничого потенціалу.

Якщо не зрозуміло: звісно, калаші рашка продовжить випускати в достатній кількості. А ось приціли для танків, нічники, двигуни для ******** ракет, системи управління вогнем - з кожнем днем і місяцем у рашки все гірше виходить "виробляти" (а фактично - покупати деінде і пхати в прилади ніби "свого" виробництва).

І таких речей, як "танки Т-62М на фронті" з кожнем місяцем буде ще більше.

Але все це працює не тільки на нові процесори чи фото-матриці, а й на ніби існуюче виробництво. Уралвагонзавон чи Камаз стоять не з-за того, що в країні баксів не вистачає. І не тільки з-за того, що французьскі приціли тепер важче купити. А і з-за того, що вони просто не в змозі виробляти навіть совкових конструкцій двигуни - бо обладнання, на якому ото все вироблялось, по-перше давно сгнило, а по-друге, те обладнання теж переважно було поставлене з-за кордону. Просто ще в кінці 20х, на початку 30х років 20го сторічча. І воно теж масово вийшло з ладу за останні 30 років.

Тобто рашка просто не в змозі реально виробляти нові двигуни для танків Т-72 та Т-80, які тисячами стоять на базах зберігання. Бо нема на чому. А купити станки - не зможе з-за дефолту та інших санкцій.

Отака х-ня, малята, у рашкованів.
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26.06.2022 22:36 Відповісти
Путинюгенд...
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26.06.2022 15:19 Відповісти
Кхм, ну это явно поправка чтобы узаконить превращение срочников в удобрения.
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26.06.2022 15:20 Відповісти
На розии скоро будет как в Северной корее с горшка сразу автомат в зубы и вперед на войну подыхать за сцаря. А воевать Наросия будет всегда. И совсем не завидую самоназванным республикам которые легли под Наросию. Ихние дети пойдут подыхать в самые глубокие дыры в первую очередь, а бабы будут лежать с разорванными ******* и только рожать от Ашотов Рамзанов новое мясо
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26.06.2022 15:20 Відповісти
ха-ха. Суть імперії в безперервних завоюваннях та розширенні. Бо вона існує не за рахунок доброго керування вже підкореного, а за рахунок екстенсивного використання знов завойованого. І зупинка в завоюваннях для класичних імперій - це смерть. Саме тому як тільки Великобританія перестала завойовувати нові країни і використовувати місцевих в армії (сіпаї, гуркхи тощо), а завойовані ресурси перестали текти на благословенний острів - імперія здулась до "півтора острова".

Так і з рашкою та "народними республіками". Народжуваність в лугандонії - впала кардинально (я сам з селища за 26 км від луганська - в 80-х роках, коли я навчався в школі, в селищні працювало 2 школи, і в кожній по 2 класа кожного ступеню - тобто всього 40 класів, а зараз родичі мені повідомляють, що одна з шкіл повністю закрилась, а в другій - в один-єдиний "перший клас" набирають замість колишніх 26-30 дітей - лише 10. При цьому, масового відтоку населення з селища не було - це ж лугандонія, там багато виїжджали з міст, а по селах та невеличких містах - більшість так і залишилася в єдиному, що в них було та що вони знали - хата/квартира). Причини різні - частина молодняка поїхала, частина вже здохла, дівчата-жінки масово роблять аборти та втрачають здатність народжувати, та і не хочуть.

Тож, баби в рашці вже нічого додаткового не народять. Саме тому - воюють буряти та даги.
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26.06.2022 22:46 Відповісти
Правильно.Пора уже и Аляску возвращать в радную гавань
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26.06.2022 15:26 Відповісти
Ну, разворачивай боевой диван, и в бой...
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26.06.2022 15:40 Відповісти
Наступні будуть з дитсадків...
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26.06.2022 15:27 Відповісти
Згадався старий анекдот: працюють два кацапа - перший викопує яму, другий закопує, перший викопує наступну, другий закопує і так далі. Питають їх, мовляв, що за маячня. А вони - з нами мав бути третій, дерева саджати, але він не прийшов... Я до того, нащо їм той контракт, коли можна одразу закопати?
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26.06.2022 15:31 Відповісти
логично. хорошая экономия в условиях кризиса. зачем же платить больше? как то после школы образовать с какими то госзатратами и потом уже на пазлы пускать, если пазлы с егэ оплачиваются нарожавшими бабами, по старту ))
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26.06.2022 15:32 Відповісти
краще з дитячих садочків
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26.06.2022 15:36 Відповісти
Як завжди, спочатку створюють фейк про Україну, а потім впроваджують у себе.
Міносвіти спростовує фейк про нібито лист із дорученням скласти списки випускників призовного віку Джерело: https://censor.net/ua/n3348606
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26.06.2022 15:38 Відповісти
Це ознака агонії і краху, що наближається.
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26.06.2022 15:40 Відповісти
Та що там тільки випусників шкіл!
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26.06.2022 15:49 Відповісти
Путлерюгенд. Остання надія *****.
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26.06.2022 15:49 Відповісти
Та нехай народжують одразу в пакети.
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26.06.2022 15:52 Відповісти
Я проти рашки, та проти ху@ла, з чого сміятись, в нас з 2014 року після школи (з 18 річного) віку беруть на контракт. Підготовку деякі проходили після року служби, деякі звільнялись непройшовши. Ось вам і такі справи
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26.06.2022 16:02 Відповісти
Похоже у россиян нового поколения больше не будет. Через 30 лет там останется болота и развалины.
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26.06.2022 16:10 Відповісти
"Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, Я сегодня их за ужином скушаю!" (с)
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26.06.2022 16:21 Відповісти
на территории Украины тоже забирают в юнармию , только это уже граждане Украины. Так что один и тот же режим действует одинаково , где бы он не был.
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26.06.2022 16:31 Відповісти
Отлично кстати--- то что доктор приписал. А дурочек срочно в тамарки- санитарки за три дня научить. Пусть!
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26.06.2022 16:34 Відповісти
Их брали в ночь зачатия, а многих - даже раннее.(с)
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26.06.2022 16:42 Відповісти
Юнармию на фронт! Дядя Вова в последний бой зовет!
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26.06.2022 16:44 Відповісти
это будет с тех (~300 000?) украинских детей которых "эвакуировали" на территорию опг Хйла?
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26.06.2022 17:14 Відповісти
Глупые, дурные, не задают вопросов
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26.06.2022 17:23 Відповісти
Та хоч у дитячому садочку!
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26.06.2022 18:15 Відповісти
Та давайте вже після 9 класу в армію. Як там було : піонер герой?
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26.06.2022 19:03 Відповісти
Вот так, скоро ху#ло докатится до того, что придётся сразу после садика, подписывать контракт. Ну, а что, "воины" его пачками отходят в мир иной, а пополнять чем же то надо. Боюсь, что и до ясельной группы таким путём дойдёт очередь.
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26.06.2022 19:46 Відповісти
Что это за должность-командир гранатомёта?Потом будет командир пистолета?
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26.06.2022 21:47 Відповісти
В Украине хватит оружия и для этих недорослей. Правильно, уничтожайте свою русскую нацию на корню
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26.06.2022 22:43 Відповісти
Вот рашистским самкам счастье привалило, могут утилизировать своих ********* пораньше и компенсации получать!
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28.06.2022 12:04 Відповісти
 
 