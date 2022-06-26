Росія збільшує військову присутність в Білорусі, - ГУР
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно - для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.
"Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.
Будь ласка, зачекайте...
и это НАТО еще берцы даже не одевало..
В часи пізнього Брежнева, тріо керівників держави (Андропов,Устинов,Громико) вирішили проявити миролюбність і постановили вивести з ГДР 1000 танків і 20 тис. вояків. телевізір аж захльобувався. А виявилось значно простіше. Вивели два учбові танкові полки - мехводів і комтанків, бо навчання за кордоном стало коштувати ОГОГО. І вирішили зекономити кошти і заодно насрати у вуха про миролюбство крокодилів.