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Росія збільшує військову присутність в Білорусі, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно - для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

"Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь тримає на кордоні з Україною до 6 тис. військових, головну загрозу становлять ДРГ, - розвідка

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
тільки без паніки. це погано для економіки
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26.06.2022 13:46
+9
********** резервісти вже бульбу почали копати. Вояки.
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26.06.2022 13:33
+9
Ну шо рабы расейские и белорусские, ********** с лукашилом продолжают вазвращать исконно руzzкие земли, вон уже Северодонецк взяли за 4 месяца, такими темпами глядишь и досидят на хайпе до самой смерти, а вы потом расхлебывать будете рваным лаптем вяличие.
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26.06.2022 13:52
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********** резервісти вже бульбу почали копати. Вояки.
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26.06.2022 13:33 Відповісти
та й хай би копали бульбу, шляхтне заняття, все ліпші ніж йти вбивати на чужу землю, аж допоки самого не забаранять, або ЗСУ, або "братики".
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26.06.2022 13:50 Відповісти
тільки без паніки. це погано для економіки
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26.06.2022 13:46 Відповісти
паніка для всього погана, тому й треба робити заздалегідь а не коли вже стіни рушаться, а щоб робити заздалегідь, треба слухати і аналізувати попередження, а не ржати і пропонувати попереджаючих до психушкі відправити - це вже совок чистої води.
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26.06.2022 13:48 Відповісти
Ну шо рабы расейские и белорусские, ********** с лукашилом продолжают вазвращать исконно руzzкие земли, вон уже Северодонецк взяли за 4 месяца, такими темпами глядишь и досидят на хайпе до самой смерти, а вы потом расхлебывать будете рваным лаптем вяличие.
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26.06.2022 13:52 Відповісти
да,жидковато срут внучки - деды Берлин за 16 дней взяли,а недоношенные 35к жмуров за Марик и Север положили за 120 деньков..
и это НАТО еще берцы даже не одевало..
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26.06.2022 13:57 Відповісти
гатуемса жмарить жажлыки! вдарных угруповать не выдна
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26.06.2022 13:54 Відповісти
Зєлю до себе беріть на щащліки
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26.06.2022 14:25 Відповісти
Оба-на. А звідки вони резерви беруть? Вони всі ж резерви підтягнули під гаражний кооператив Сєверодонецька і воюють лише на Т-62? Чи можливо хтось хайпує на тривожному заголовку?
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26.06.2022 13:56 Відповісти
Так все таки - "увеличивает" или таки "планирует"?
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26.06.2022 14:06 Відповісти
толку з цих розвідданих по білорусі якщо ніяк не використовують і не стріляють по тим москалям чи іскандерам
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26.06.2022 14:10 Відповісти
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26.06.2022 14:28 Відповісти
Опять на Киев собрались? А скорее не на Киев , а отрезать от запада! Это хреново , укреплять надо оборону!
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26.06.2022 15:02 Відповісти
**** дайте пару стрингеров и на аеродромы направьте порачку людей ! Хай херачат ту 134 или как их....я не поверю что не будет желающих и нет возможности
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26.06.2022 15:05 Відповісти
Стрингери продвинуті молодиці на жопі носять (( тобі парочку дати ? Воїне , якщо про щось пишеш - подивися у інтернеті вірну назву - у даному випадкові якщо ти про пзрк мову хотів вести то його назва " Стінгер " . На всякий випадок щоб не плутав - зінгер , то або швейна машина , або ножиці ((
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26.06.2022 23:17 Відповісти
Не військовим важко щось прогнозувати,але теоретично орки знову можуть посунути з півночі. Вірогідність цього є доволі високою.Думаю, що рано чи пізно НАТО все таки прийдеться докластись до знищення кацапської нечисті в Україні.
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26.06.2022 15:07 Відповісти
Нато пофіг. Ви це побачите коли вони коридор до Калінінград дадуть. От тоді всім їм жопа буде
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26.06.2022 15:19 Відповісти
О! А сьогодні вже і закончик протягують до европарламенту щоб дозволити все тягати до Калінінграду слабаки. Литовцям респект за підготовку вето!
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26.06.2022 19:32 Відповісти
Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт невже картопляний фюрер примусив всіх полоти картоплю?)
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26.06.2022 15:12 Відповісти
Все нормально, едьте на шашлыки. А потом " напали неожиданно"
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26.06.2022 15:28 Відповісти
Потрібно населенню видавати зброю і тоді побачим!
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26.06.2022 15:31 Відповісти
тепер уявіть ***** на су-57 а лука на ядерному штурмовику су-25 прилетять з боку Білорусі
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26.06.2022 15:43 Відповісти
Хотят ли бульбаши пинды...
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26.06.2022 18:29 Відповісти
*********** це халуї та посібники РабЩІйської Орди раз підставили свій дирявий зад для смертельних ракетних ударів
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26.06.2022 22:24 Відповісти
Ждіть ібані : хай по вас як по зайцям стріляють....вони і так і так знищують УКРАЇНУ!!!!Чому вони на випареджння а ми...***** собачий!!!!
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26.06.2022 18:36 Відповісти
Де блатдь,нам взяти Ердогана : він цього не допустив би!!!!!Кінчені оманські кнурі,передайте кремлівській мафії,що увесь світ і (блатдь) кожен українець знає ,що було в Омані...
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26.06.2022 18:42 Відповісти
У вас свій Ердоган був до 2019 , вам приколів захотілося (( ржіть тепер може хто сіна дасть , а не Ердогана ((
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26.06.2022 23:20 Відповісти
Орки спробують штурмувати Київ і західну Україну...
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26.06.2022 19:31 Відповісти
Звичайне окозамилювання. Орки витрясли всі склади і бази, вивезли всю арту. А для понтов (МИ ЩЕ ОГОГО) дурять тутешнім голівоньки. Бо ж Лука може проговоритись, ми туда не можем, нечем. А так наплели, і лякають один одного.
В часи пізнього Брежнева, тріо керівників держави (Андропов,Устинов,Громико) вирішили проявити миролюбність і постановили вивести з ГДР 1000 танків і 20 тис. вояків. телевізір аж захльобувався. А виявилось значно простіше. Вивели два учбові танкові полки - мехводів і комтанків, бо навчання за кордоном стало коштувати ОГОГО. І вирішили зекономити кошти і заодно насрати у вуха про миролюбство крокодилів.
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26.06.2022 21:09 Відповісти
Арестовича наслухався ? (( так він у березні казав що кацапам у квітні ****@ , потім графіки у його казках регулярно оновлюються (( Щодо цих байок є гарна приказка " Поки товстий схудне - худий тричі здохне (( Думаєш даремно кацапня патронний завод іще у 2014 з Луганська вивозила ? Те саме і з снарядами до совкового лахміття це у них із новими ракетами засада , а до старого вони клепатимуть х.з скільки
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26.06.2022 23:26 Відповісти
 
 