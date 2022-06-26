Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Белоруссии. Официально – для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланировано перемещение 10 самолетов на аэродром Барановичи.
"Также, начиная с 22 июня, на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения. Зато анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся. Самих резервистов используют для проведения хозяйственных работ.
Пожалуйста, подождите...
и это НАТО еще берцы даже не одевало..
В часи пізнього Брежнева, тріо керівників держави (Андропов,Устинов,Громико) вирішили проявити миролюбність і постановили вивести з ГДР 1000 танків і 20 тис. вояків. телевізір аж захльобувався. А виявилось значно простіше. Вивели два учбові танкові полки - мехводів і комтанків, бо навчання за кордоном стало коштувати ОГОГО. І вирішили зекономити кошти і заодно насрати у вуха про миролюбство крокодилів.