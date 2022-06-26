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Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Белоруссии. Официально – для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланировано перемещение 10 самолетов на аэродром Барановичи.

"Также, начиная с 22 июня, на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения. Зато анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся. Самих резервистов используют для проведения хозяйственных работ.

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Топ комментарии
+12
тільки без паніки. це погано для економіки
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26.06.2022 13:46
+9
********** резервісти вже бульбу почали копати. Вояки.
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26.06.2022 13:33
+9
Ну шо рабы расейские и белорусские, ********** с лукашилом продолжают вазвращать исконно руzzкие земли, вон уже Северодонецк взяли за 4 месяца, такими темпами глядишь и досидят на хайпе до самой смерти, а вы потом расхлебывать будете рваным лаптем вяличие.
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26.06.2022 13:52
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********** резервісти вже бульбу почали копати. Вояки.
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26.06.2022 13:33 Ответить
та й хай би копали бульбу, шляхтне заняття, все ліпші ніж йти вбивати на чужу землю, аж допоки самого не забаранять, або ЗСУ, або "братики".
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26.06.2022 13:50 Ответить
тільки без паніки. це погано для економіки
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26.06.2022 13:46 Ответить
паніка для всього погана, тому й треба робити заздалегідь а не коли вже стіни рушаться, а щоб робити заздалегідь, треба слухати і аналізувати попередження, а не ржати і пропонувати попереджаючих до психушкі відправити - це вже совок чистої води.
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26.06.2022 13:48 Ответить
Ну шо рабы расейские и белорусские, ********** с лукашилом продолжают вазвращать исконно руzzкие земли, вон уже Северодонецк взяли за 4 месяца, такими темпами глядишь и досидят на хайпе до самой смерти, а вы потом расхлебывать будете рваным лаптем вяличие.
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26.06.2022 13:52 Ответить
да,жидковато срут внучки - деды Берлин за 16 дней взяли,а недоношенные 35к жмуров за Марик и Север положили за 120 деньков..
и это НАТО еще берцы даже не одевало..
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26.06.2022 13:57 Ответить
гатуемса жмарить жажлыки! вдарных угруповать не выдна
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26.06.2022 13:54 Ответить
Зєлю до себе беріть на щащліки
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26.06.2022 14:25 Ответить
Оба-на. А звідки вони резерви беруть? Вони всі ж резерви підтягнули під гаражний кооператив Сєверодонецька і воюють лише на Т-62? Чи можливо хтось хайпує на тривожному заголовку?
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26.06.2022 13:56 Ответить
Так все таки - "увеличивает" или таки "планирует"?
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26.06.2022 14:06 Ответить
толку з цих розвідданих по білорусі якщо ніяк не використовують і не стріляють по тим москалям чи іскандерам
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26.06.2022 14:10 Ответить
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26.06.2022 14:28 Ответить
Опять на Киев собрались? А скорее не на Киев , а отрезать от запада! Это хреново , укреплять надо оборону!
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26.06.2022 15:02 Ответить
**** дайте пару стрингеров и на аеродромы направьте порачку людей ! Хай херачат ту 134 или как их....я не поверю что не будет желающих и нет возможности
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26.06.2022 15:05 Ответить
Стрингери продвинуті молодиці на жопі носять (( тобі парочку дати ? Воїне , якщо про щось пишеш - подивися у інтернеті вірну назву - у даному випадкові якщо ти про пзрк мову хотів вести то його назва " Стінгер " . На всякий випадок щоб не плутав - зінгер , то або швейна машина , або ножиці ((
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26.06.2022 23:17 Ответить
Не військовим важко щось прогнозувати,але теоретично орки знову можуть посунути з півночі. Вірогідність цього є доволі високою.Думаю, що рано чи пізно НАТО все таки прийдеться докластись до знищення кацапської нечисті в Україні.
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26.06.2022 15:07 Ответить
Нато пофіг. Ви це побачите коли вони коридор до Калінінград дадуть. От тоді всім їм жопа буде
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26.06.2022 15:19 Ответить
О! А сьогодні вже і закончик протягують до европарламенту щоб дозволити все тягати до Калінінграду слабаки. Литовцям респект за підготовку вето!
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26.06.2022 19:32 Ответить
Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт невже картопляний фюрер примусив всіх полоти картоплю?)
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26.06.2022 15:12 Ответить
Все нормально, едьте на шашлыки. А потом " напали неожиданно"
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26.06.2022 15:28 Ответить
Потрібно населенню видавати зброю і тоді побачим!
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26.06.2022 15:31 Ответить
тепер уявіть ***** на су-57 а лука на ядерному штурмовику су-25 прилетять з боку Білорусі
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26.06.2022 15:43 Ответить
Хотят ли бульбаши пинды...
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26.06.2022 18:29 Ответить
*********** це халуї та посібники РабЩІйської Орди раз підставили свій дирявий зад для смертельних ракетних ударів
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26.06.2022 22:24 Ответить
Ждіть ібані : хай по вас як по зайцям стріляють....вони і так і так знищують УКРАЇНУ!!!!Чому вони на випареджння а ми...***** собачий!!!!
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26.06.2022 18:36 Ответить
Де блатдь,нам взяти Ердогана : він цього не допустив би!!!!!Кінчені оманські кнурі,передайте кремлівській мафії,що увесь світ і (блатдь) кожен українець знає ,що було в Омані...
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26.06.2022 18:42 Ответить
У вас свій Ердоган був до 2019 , вам приколів захотілося (( ржіть тепер може хто сіна дасть , а не Ердогана ((
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26.06.2022 23:20 Ответить
Орки спробують штурмувати Київ і західну Україну...
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26.06.2022 19:31 Ответить
Звичайне окозамилювання. Орки витрясли всі склади і бази, вивезли всю арту. А для понтов (МИ ЩЕ ОГОГО) дурять тутешнім голівоньки. Бо ж Лука може проговоритись, ми туда не можем, нечем. А так наплели, і лякають один одного.
В часи пізнього Брежнева, тріо керівників держави (Андропов,Устинов,Громико) вирішили проявити миролюбність і постановили вивести з ГДР 1000 танків і 20 тис. вояків. телевізір аж захльобувався. А виявилось значно простіше. Вивели два учбові танкові полки - мехводів і комтанків, бо навчання за кордоном стало коштувати ОГОГО. І вирішили зекономити кошти і заодно насрати у вуха про миролюбство крокодилів.
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26.06.2022 21:09 Ответить
Арестовича наслухався ? (( так він у березні казав що кацапам у квітні ****@ , потім графіки у його казках регулярно оновлюються (( Щодо цих байок є гарна приказка " Поки товстий схудне - худий тричі здохне (( Думаєш даремно кацапня патронний завод іще у 2014 з Луганська вивозила ? Те саме і з снарядами до совкового лахміття це у них із новими ракетами засада , а до старого вони клепатимуть х.з скільки
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26.06.2022 23:26 Ответить
 
 