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Автомобили без глушителей в Киеве могут конфисковывать на спецплощадку, - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Авто

авто

Киевсовет запретил движение по столице транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Такие ограничения будут действовать до отмены режима военного положения.

"Если есть переоборудование, которое нарушает раздел 31 ПДД, такое транспортное средство может быть изъято полицией на спецплощадку", - отметили в ЦПИ.

Также читайте: Одесская ОВА ограничила дневное движение по области гражданских большегрузных транспортных средств
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Топ комментарии
+28
Мотоциклисты-гонщики тоже за*бали. Летают под 200км/час от рева не сразу поймешь или сирена воет или очередной гонщик летит в ночной клуб
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26.06.2022 17:21
+24
Можно и в Одессе такую акцию, а лучше сразу ЗСУ отдавать
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26.06.2022 17:19
+22
по всей Украине нужно это делать и не только за глушилки.
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26.06.2022 17:20
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Правила форума Совет форумчан
Можно и в Одессе такую акцию, а лучше сразу ЗСУ отдавать
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26.06.2022 17:19 Ответить
в ЗСУ не можна, бо можуть вилучити,... а можуть і не вилучити
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26.06.2022 17:21 Ответить
Тогда пусть просто сожгут эти гудящие ведра
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26.06.2022 17:31 Ответить
Доречно☝
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26.06.2022 17:40 Ответить
давно пора!
серед ночі спросоння не розбереш, чи то крилата ракета, чи поц на моцику
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26.06.2022 17:44 Ответить
по всей Украине нужно это делать и не только за глушилки.
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26.06.2022 17:20 Ответить
Мотоциклисты-гонщики тоже за*бали. Летают под 200км/час от рева не сразу поймешь или сирена воет или очередной гонщик летит в ночной клуб
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26.06.2022 17:21 Ответить
+1
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26.06.2022 17:22 Ответить
а чому тільки до кінця воєнного стану?
хіба в Євросоюзі немає санітарних норм на рівень шуму?
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26.06.2022 17:24 Ответить
водителей таких транспортных средств надо сразу на передовую. Там они быстро осознают что по чем.
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26.06.2022 19:37 Ответить
Ну раньше с такими проще боролись,выхлопную задували монтажной пеной,если сразу не понимал то на второй раз точно .
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26.06.2022 19:43 Ответить
Дуже гарна новина , бо дістали 😠
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26.06.2022 17:27 Ответить
А каким законом зелёных клоунов это регламентировано ?! Сепаров на Харьковщине мона под 2 года условно выпускать, начальника Николаевской милиции, который все бросил в феврале и семью вывез и сам урыл на Закарпатье и снова при власти мона рядом с клоуном фоткать, Геттманцеву мона гайки на имортк закрутить, Шмыгалю мона народ с биржи через месяц в рабство брать за копейки ?!!!
А ДЫРЧАТЬ не можно ?! ЗЕЛЕБОБЫ, ВЫ ТАМ ЧЕГО ПЫХНУЛИ ?!!!!!
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26.06.2022 17:34 Ответить
Чого ви рюззкагаварящіє такі тупні? До чого тут одне до іньшого.....
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26.06.2022 17:53 Ответить
Аккерман на зоне дырчать будешь, через очко порванное
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26.06.2022 17:55 Ответить
Приеднуюсь до попереднього дописувача : як рускій , то якусь маячню нафігачить . Цих деркачів давно пора було заборонити , ще до війни . Особливо на мотоциклах . Я б ще кацапську мову сюди додав .
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26.06.2022 18:06 Ответить
О! хоч один мотогон придурошний, безголовий і русковисираючий спалився!!!
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26.06.2022 18:15 Ответить
Шо ви поцики на моциках?.
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26.06.2022 17:50 Ответить
Походу вони ...на мопЕдіках.
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26.06.2022 18:18 Ответить
Давно час, й по всій Україні, й постійно. **#нати без глушників дітей лякають!!!
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26.06.2022 17:51 Ответить
А шо разве в полиции законы об ограничении по СО2 и по шуму ранее не работали??? Какая то фигня это….
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26.06.2022 17:53 Ответить
Як то "нє работалі?" якраз навпаки- працюють невпинно....😎
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26.06.2022 18:25 Ответить
А чому власників дорогих авто в армію не беруть? В нас тут з сіл масово позабирали в армію,вже і вбиті і поранені є.Чоловіків то не пускають на заробітки.А великих багатеньких бугаїв не беруть у військо.Також і не беруть бійців з клубів,тілоохоронців і тд.Вже задовбала це нерівність і несправедливість.
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26.06.2022 17:54 Ответить
Пусть водителей отправляют в артиллерию,что бы до конца жизни тишины хотелось а не рева моторов.
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26.06.2022 18:03 Ответить
Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією...
А якщо переобладнання немає і це просто спортивний Порше чи Гелік АМГ, який із заводу йде із голосним вихлопом?
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26.06.2022 18:14 Ответить
Серійно вироблених таких машин не існує,може бути тільки тюнінг,але коли він по всіх законах-стоять заслонки ,котрі можна відкривати тільки на треку.
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26.06.2022 19:19 Ответить
*****, армія пустоголових мінтяр придурків не може справитись з простими долбойобами **********,куди їм з мафіозі тягатись,а от з бабцями на базарі тут вони герої,грізні такі з папочками,пихаті!!!
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26.06.2022 18:17 Ответить
Це не прості ********. Це діти багатів і можливо бандитів.
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26.06.2022 20:23 Ответить
Ещё задолго до того, ЧТО ПРОИЗОШЛО 24 ФЕВРАЛЯ в Украине, неоднократно-деликатно сообщал в МВД и столичную администрацию касательно беспредела со стороны байкеров, котоые порой агрессивно путают спальные районы столицы с автодромом, причем- круглосуточно. Реакции, увы, - никакой. А ныне - особый случай, они снимают глушители, рычат, как сирены воздушные тревожные, напрягая жителей, да ещё и выпендреж устраивают, ездя порою с космическими скоростями по нашему пр. Палладина на заднем колесе. Конечно, звук сей - по самое нихочу! Штрафовать таких нещадно в условиях военного положения, а их пеня пусть идет на восстановление дорог разрушенных от войны и др. инфраструктуру. Надо срочно принять четкий закон по данному поводу и как положено его выполнять. Хоть среди байкеров и немало "броневиков" - отпрысков наших великих олигархов. НЕТ - БЕЗГЛУШИТЕЛЯМ БАЙКЕРОВСКИМ!!!
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26.06.2022 18:22 Ответить
Их просто надо отстреливать. Это безмозглые уроды и будут только мешать остальным.
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26.06.2022 19:39 Ответить
Дибільна ситуація - є положення ПДР про допустимий рівень гамірності(шуму) транспортного засобу - чому тоді Київрада приймає якесь окреме положення про глушники? У мене спокій починається о 23.00 ,бо комендантська година, а на бидло ніякого впливу нема.. Окреме питання до МВС, бо війна тут ні до чого - закон про рівень гамірності транпортного засобу існує дуже давно...
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26.06.2022 18:32 Ответить
В якій ще країні можливо без глушників містами гоняти?
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26.06.2022 18:51 Ответить
ага,далеко заїдеш...
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26.06.2022 19:21 Ответить
Підтримую , треба посилити контроль за технічним станом ТЗ у т ч мотоциклів.

що помітив , я звісно сам шанувальник марки бмв але найгучніші це вони особливо заряджені м3, м4, м5 з переобладнаним випуском реально можна втратити слух від гучності цих монстрів іноді можна сплутати з вибухом навіть.

мотоцикли на прямотоці теж жах , тому бажаю поліцейськім вдалої роботи , бо витримати це нереально тим більше під час війни

власникам бмв з заводськими випускними системами респект і шана претензій немає
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26.06.2022 18:56 Ответить
Аушвиц - это ехайте в сторону кремля, вдоль сены и дальше, где лежит незакопанный выпотрошенный труп организатора красного террора...
Первые в мире концлагеря - известное достижение социализма.
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26.06.2022 22:25 Ответить
конфисковывать на спецплощадку??? Це новий вид конфіскації? Може, на штрафмайданчик? Бо якщо конфіскують, то це вже з кінцями.
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26.06.2022 19:25 Ответить
такий транспортний засіб може бути вилучений , ну чи не ДЕБІЛИ, це якийсь АБСУРД. Це всерівно, що бути трішки вагітною. Та ви уроди, або хрест зніміть, або труси вдягніть.
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26.06.2022 20:13 Ответить
конфискация должна проходить с вручением повестки.
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26.06.2022 20:30 Ответить
А есть же ******** ставящие прямоток на древнюю Аскону -
купить машину не могут, ну так будут пердеть на весь квартал . . .
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26.06.2022 22:28 Ответить
 
 