3 787 42
Автомобили без глушителей в Киеве могут конфисковывать на спецплощадку, - Центр противодействия дезинформации
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Авто
Киевсовет запретил движение по столице транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Такие ограничения будут действовать до отмены режима военного положения.
"Если есть переоборудование, которое нарушает раздел 31 ПДД, такое транспортное средство может быть изъято полицией на спецплощадку", - отметили в ЦПИ.
Топ комментарии
+28 FT FT
показать весь комментарий26.06.2022 17:21
+24 Odessa_1232
показать весь комментарий26.06.2022 17:19
+22 Aleks_15
показать весь комментарий26.06.2022 17:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
серед ночі спросоння не розбереш, чи то крилата ракета, чи поц на моцику
хіба в Євросоюзі немає санітарних норм на рівень шуму?
А ДЫРЧАТЬ не можно ?! ЗЕЛЕБОБЫ, ВЫ ТАМ ЧЕГО ПЫХНУЛИ ?!!!!!
А якщо переобладнання немає і це просто спортивний Порше чи Гелік АМГ, який із заводу йде із голосним вихлопом?
що помітив , я звісно сам шанувальник марки бмв але найгучніші це вони особливо заряджені м3, м4, м5 з переобладнаним випуском реально можна втратити слух від гучності цих монстрів іноді можна сплутати з вибухом навіть.
мотоцикли на прямотоці теж жах , тому бажаю поліцейськім вдалої роботи , бо витримати це нереально тим більше під час війни
власникам бмв з заводськими випускними системами респект і шана претензій немає
Первые в мире концлагеря - известное достижение социализма.
купить машину не могут, ну так будут пердеть на весь квартал . . .