Автомобили без глушителей в Киеве могут конфисковывать на спецплощадку, - Центр противодействия дезинформации

Киевсовет запретил движение по столице транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Такие ограничения будут действовать до отмены режима военного положения.

"Если есть переоборудование, которое нарушает раздел 31 ПДД, такое транспортное средство может быть изъято полицией на спецплощадку", - отметили в ЦПИ.

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