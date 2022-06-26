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Украинский военный сбил вертолет оккупантов Ка-52 из "Иглы", - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міноборони

Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" сбил украинский защитник с помощью ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Наш расчет заступил на боевое дежурство. Приблизительно в восемь часов утра, со стороны противника в небе появилось три вражеских Ка-52. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла", и совершил пуск. Ракета попала в " вертушку". Из подбитого "Аллигатора" повалил густой черный дым", - рассказал военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Назар.

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Топ комментарии
+33
Де треба! Тобі все "розкажи, покажи і дай спробувать!"
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26.06.2022 18:16
+22
Назар, видимо, не знал, что геликоптер Аллигатор - это новое поколение вертолетов параши, и сбил его старой Иглой.. ((
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26.06.2022 18:39
+21
ВСУ нанесли новый удар по буровым платформам в Черном море
Удар был нанесен ракетой.

В Черном море обстреляна, предположительно ракетой, вышка «Черноморнефтегаза» («вышки Бойко»), которые используются оккупантами.

По данным канала, удар был нанесен сегодня ночью по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) «Таврида».

Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров.
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26.06.2022 18:27
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ДШВ України-черговий респект...Тільки є питання-а де стінгери???
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26.06.2022 18:13 Ответить
Де треба! Тобі все "розкажи, покажи і дай спробувать!"
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26.06.2022 18:16 Ответить
У вас принципова різниця,чим знищен кацальот?Мабуть здивую вас тим,що наші війскові все ще озброєні АК а ні М16А1 Colt
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26.06.2022 18:18 Ответить
Принципиальная разница есть. 2/3 пусков Иглы мимо цели. Просто нам говорят количество подбитых, а количество промахов замалчивают. Было бы больше Стингеров, количество подбитых вертушек и самолетов было бы в 2-3 раза больше.
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26.06.2022 18:23 Ответить
От якби!..Але маємо що маємо.Якби заміст усіх гармат ми мали Хаймарси,та ще й з стратегічнимі ракетами...
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26.06.2022 18:30 Ответить
навіть у деяких країнах НАТО на озброєнні літаки МІГ-29 та танки Т-72.А ви б хочете одразу все краще озброєння світу.Я також!Але реалії інші.
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26.06.2022 18:35 Ответить
Назар, видимо, не знал, что геликоптер Аллигатор - это новое поколение вертолетов параши, и сбил его старой Иглой.. ((
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26.06.2022 18:39 Ответить
не те щоби замолчували, ну але ясно ж і так що не все трафить, і...що нам особисто та інформація дає? привід пойорнічати, паніку здійняти, допомогти просуванню ворожого іпсо? та інформація важлива для інструктора який стріляти вчить.
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26.06.2022 19:35 Ответить
Туда, где Стингеры, кацапы сцутся залетать.
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26.06.2022 18:22 Ответить
Кто-то им рассказывает?
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26.06.2022 18:24 Ответить
Не вернувшиеся с задания товарищи, самим этим фактом.
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26.06.2022 18:33 Ответить
Пускових стінгерів в армії - десь біля 1000 штук. На фронт довжиною 2400 км. Пускових Ігол - набагато більше. Бо Україна їх і мала багацько, і модернізувати встигла, і ракети сама виробляє, наскільки я знаю. Тут просто статистика. З стінгерів теж збивають. І коли кацапи літали з меншим острахом - збивали навіть зі Стугн.
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26.06.2022 23:16 Ответить
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26.06.2022 18:14 Ответить
красавчик. что то в последнее време все больше совковым ПЗРК сбивают
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26.06.2022 18:14 Ответить
Що під рукою було - тим і стріляли Головне - результат! Та в принципі - ТТХ обох ПЗРК - схожі!
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26.06.2022 18:19 Ответить
Скорее всего сбивают в одном районе БД. А там у подразделений ПЗРК одной системы. Так ведь удачно работают! Молодцы!
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26.06.2022 18:25 Ответить
Статистика, курва. Пускових Ігол - просто у військах значно більше. До того ж Україна ракети до них сама виробляє в "товарних кількостях". І є деяка кількість модернізованих ПЗРК - Україна їх ще й сама модернізує.

І щось мені підказує, що у військах до стінгерів відносяться "не чіпай, то на чорний день, ось тобі, зеленей Назар, Ігла - а ну пульни на щастя".

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26.06.2022 23:19 Ответить
Уже надоело поздравлять родственников сгоревших кацапов)
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26.06.2022 18:19 Ответить
Та ну, хіба таке може набриднути?
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26.06.2022 18:30 Ответить
А здоровья и долгих лет жизни сгоревшему экипажу? ))
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26.06.2022 18:34 Ответить
Гусский карабль ...
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26.06.2022 18:54 Ответить
Аналоговнет из советской "Иглы"... Рукожопы реально рулят на рабссее, начиная с путлера, заканчивая родителями с детьми в колясках в виде танка...
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26.06.2022 18:20 Ответить
Россия - это когда подсвечиваешь айфоном в темном сельском туалете.
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26.06.2022 19:18 Ответить
...краденьім айфоном...
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26.06.2022 20:59 Ответить
... и заблокированным, в котором работает одно приложение "фонарик" ...
😁
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26.06.2022 22:08 Ответить
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26.06.2022 22:33 Ответить
Наскільки мені відомо, це не обов`язково оригінальні Ігли з совка. На озброєнні України є така річ, як "Ігла-1М". Україна сама, вже давненько, модернізує ці Ігли, та сама виробляє до них ракети. Наскільки там все замінено - не знаю. Але, думаю, якась кількість, причому "в товарних кількостях" в армійців є. Тим більш у ДШВ.
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26.06.2022 23:22 Ответить
чудова новина, але ось звернув увагу, що збивають в основному Иглами, хоча переносних Стінгерів, Громов та інших таких систем на озброєнні ЗСУ море.
- я правий? а якщо правий, то чому так?
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26.06.2022 18:22 Ответить
може бояться постачати Стінгери у війська на 0 що б не потрапив до рук рашистів для яких-небудь провокацій?
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26.06.2022 18:27 Ответить
А такий варіянт, як прохання наших партнерів не вказувати, що збили їхнім озброєнням, не розглядали?
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26.06.2022 18:50 Ответить
а навіщо це їм? Що б принизити можливості їхнього озброєння?

Ринок озброєнь ніхто не скасовував, і не скоро скасують..
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26.06.2022 19:13 Ответить
Єлементарно - щоби "Не розпаляти".

Вони прекрасно знають, що "Клієнт" "**@нут#й", і в нього є "Червона кнопка"!

Ліпше вже Кьонінгсберг повернути до справжнього власника, аніж гупати собі пяткою у груди щодо "Стінгерів".
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26.06.2022 19:18 Ответить
Десь так воно і є, до деяких не доходить, що новини під час війни пишуть з розрахунку на ворога. А їм от всю правду скажи і докажи. Або він і є ворожий агент, наші в першу чергу радіють погибелі цапольота, а чим його трахнули значення не має.
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26.06.2022 19:30 Ответить
1. То на чорний день!
2. Модернізована "Ігла-1М" - теж не найгірший ПЗРК в світі.
3. Ну, давайте порахуємо. На кожен взвод треба видати ПЗРК. В ЗСУ до 24 лютого було 22 бригади (це, принаймні 800 взводів, а скоріше - 1000). Після 24 лютого було розгорнуто 30 бригад ТРО (це ще 1000+ взводів). Кожному взводу прикордонників - теж треба видати ПЗРК (це теж принаймні 500 взводів). А ще є частини НГУ. Є частини полків спец.призначення тощо. І кожному взводу - видай ПЗРК. Якщо кожному взводу видати просто 1 пускову - це вже потреба в 3000+ пускових.

Всього Україні надали ~1000 пускових стінгерів і якусь невелику кількість Старстріків.

Тож задумайтеся, чисто по статистиці, чого у війську більше - совкових чи модернізованих Україною "Ігол" чи "стінгерів"?
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26.06.2022 23:33 Ответить
ВСУ нанесли новый удар по буровым платформам в Черном море
Удар был нанесен ракетой.

В Черном море обстреляна, предположительно ракетой, вышка «Черноморнефтегаза» («вышки Бойко»), которые используются оккупантами.

По данным канала, удар был нанесен сегодня ночью по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) «Таврида».

Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров.
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26.06.2022 18:27 Ответить
Неудача.
Так и мосту трудно нанести ущерб.
Разве только по нему в это время будет ехать поезд с боеприпасами.
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26.06.2022 19:29 Ответить
МО, ви хоч премію Назару дайте! А то собі повиписуєте, як це інколи буває, а хлопцю...
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26.06.2022 18:27 Ответить
За кожен збитий гвинтокрил цільова винагорода особі, яка збила - 42`630 гривень.

Чи ви думаєте, наші хлопці лізуть знімати танки, ббм, вантажівки, гвинтокрили просто із любові до ютуб/телеграм-мистецтва, аби вам цікавий "відосік" подивитись?

Ні - винагороди виплачують за техніку, щодо знищення якої є ДОКАЗИ! Ну а потім, коли ротному чи комбату для оформлення заявки на виплату надано все докази - ці ролики потрапляють вже в інтернети.

Саме тому:
1. Статистику ГШ вважаю найправдивішою.
2. Статистику ГШ вважаю заниженою.
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26.06.2022 23:39 Ответить
респект, але то вже давно було. мабуть більше тижня новині.
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26.06.2022 18:46 Ответить
Вони уже 5 збили.
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26.06.2022 18:51 Ответить
Це сьогодняшній свіжак...
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26.06.2022 22:35 Ответить
тю!!даже ни разу не интересно!!эту хрень всем что попало под руку сбивают!!с нетерпением жду когда очередная бабулька банкой маринованых помидоров это ,,чудо инженерной мысли"приземлит!!
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26.06.2022 18:48 Ответить
Чем хороши вертолёты Камова, их нет нет у нас на вооружении, и нет варианта для дружественного огня. Увидел - стреляй!
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26.06.2022 18:53 Ответить
Отжатьіе то есть
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26.06.2022 19:31 Ответить
Не підкажете, де почитати хоча б про 1 "віджатий" КА-52?
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26.06.2022 23:40 Ответить
ТУТ можна почитати про віджатий КА52, насправді їх більше ніж один, є відео, де сів в полі 52й, бо баки прострелили, там вообше ідеальний стан, навіть відео від пілотів бортове є, де командир передає, що іде на вимушену посадку, потім командує, на встигнувши і сісти толком: "Покинуть борт", ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ, ТАМ БАГАТО ВІДЕО ВИКЛАДУЮТЬ цікавого
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03.07.2022 16:37 Ответить
И исчо тут
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03.07.2022 16:42 Ответить
медаль герою
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26.06.2022 18:58 Ответить
А где стингеры, перуны и старстрики, почему-то в последнее время солдаты ВСУ работают только "иглой"?!
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26.06.2022 19:04 Ответить
Запитайте це у Байдена, я думаю він точно знає, а люди на сайті на таке запитання відповісти не можуть. Телефоном Секретаріату Білого дому можу поділитись.
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26.06.2022 19:21 Ответить
А "стрелы" еще где то юзают?
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26.06.2022 19:09 Ответить
Окрім ще совкових "Ігол", на озброєнні у війська є ще й модернізована "Ігла-1М". Це вже модернізація суто українська. Скільки їх - нам не скажуть, звісно.

Але судячи з того, що рашковани перестали масово літати до контрольованих ЗСУ територій, все це - реально працює. І "стінгери", і "Ігли", і "Ігли-1М", і "Оси", і "Буки", і "С-300".

ЗСУ "закрило небо" самотужки, без авіації НАТО та "Петріотів".
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26.06.2022 23:45 Ответить
Був такий старий анекдот про радянську армію. Поставили у ленінську кімнату в казармі новий телевізор.
Солдати питають у старшини:
- Товарищ прарорщик, а смотреть можно?
Він відповідає:
- Смотреть можно, но включать нельзя!
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26.06.2022 19:11 Ответить
старна новина... вона взагалі не новина.
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26.06.2022 19:14 Ответить
браво.
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27.06.2022 03:05 Ответить
 
 