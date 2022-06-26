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Український військовий збив гелікоптер окупантів Ка-52 з "Ігли", - Міноборони
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Російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" збив український захисник за допомогою ПЗРК "Ігла".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку, зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі Ка-52. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК "Ігла", і здійснив пуск. Ракета влучила у "вертушку". З підбитого "Алігатора" повалив густий чорний дим", - розповів військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Назар.
Топ коментарі
+33 Яр Холодний
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+22 Аметист
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Будь ласка, зачекайте...
І щось мені підказує, що у військах до стінгерів відносяться "не чіпай, то на чорний день, ось тобі, зеленей Назар, Ігла - а ну пульни на щастя".
😁
- я правий? а якщо правий, то чому так?
Ринок озброєнь ніхто не скасовував, і не скоро скасують..
Вони прекрасно знають, що "Клієнт" "**@нут#й", і в нього є "Червона кнопка"!
Ліпше вже Кьонінгсберг повернути до справжнього власника, аніж гупати собі пяткою у груди щодо "Стінгерів".
2. Модернізована "Ігла-1М" - теж не найгірший ПЗРК в світі.
3. Ну, давайте порахуємо. На кожен взвод треба видати ПЗРК. В ЗСУ до 24 лютого було 22 бригади (це, принаймні 800 взводів, а скоріше - 1000). Після 24 лютого було розгорнуто 30 бригад ТРО (це ще 1000+ взводів). Кожному взводу прикордонників - теж треба видати ПЗРК (це теж принаймні 500 взводів). А ще є частини НГУ. Є частини полків спец.призначення тощо. І кожному взводу - видай ПЗРК. Якщо кожному взводу видати просто 1 пускову - це вже потреба в 3000+ пускових.
Всього Україні надали ~1000 пускових стінгерів і якусь невелику кількість Старстріків.
Тож задумайтеся, чисто по статистиці, чого у війську більше - совкових чи модернізованих Україною "Ігол" чи "стінгерів"?
Удар был нанесен ракетой.
В Черном море обстреляна, предположительно ракетой, вышка «Черноморнефтегаза» («вышки Бойко»), которые используются оккупантами.
По данным канала, удар был нанесен сегодня ночью по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) «Таврида».
Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров.
Так и мосту трудно нанести ущерб.
Разве только по нему в это время будет ехать поезд с боеприпасами.
Чи ви думаєте, наші хлопці лізуть знімати танки, ббм, вантажівки, гвинтокрили просто із любові до ютуб/телеграм-мистецтва, аби вам цікавий "відосік" подивитись?
Ні - винагороди виплачують за техніку, щодо знищення якої є ДОКАЗИ! Ну а потім, коли ротному чи комбату для оформлення заявки на виплату надано все докази - ці ролики потрапляють вже в інтернети.
Саме тому:
1. Статистику ГШ вважаю найправдивішою.
2. Статистику ГШ вважаю заниженою.
Але судячи з того, що рашковани перестали масово літати до контрольованих ЗСУ територій, все це - реально працює. І "стінгери", і "Ігли", і "Ігли-1М", і "Оси", і "Буки", і "С-300".
ЗСУ "закрило небо" самотужки, без авіації НАТО та "Петріотів".
Солдати питають у старшини:
- Товарищ прарорщик, а смотреть можно?
Він відповідає:
- Смотреть можно, но включать нельзя!