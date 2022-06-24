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Росіяни намагаються оточити українські війська в районі Лисичанська, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мотузяник

Війська ворога намагаються оточити захисників України в район Лисичанська на Луганщині, сформувавши "котел".

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному і південно-східному напрямках від Сєвєродонецька. Противник значно збільшив кількість авіанальотів. Ворог прагне встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, веде наступальні дії, щоб спробувати оточити наші війська у районі Лисичанська і блокувати основні логістичні шляхи", - поінформував представник Міноборони.

Він сказав і про те, що внаслідок ударів по Лисичанську та навколишнім селам було зруйновано величезну кількість будівель. Під вогнем перебувають і такі населені пункти, як Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка, Біла Гора.

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Мотузяник наголосив, що противник продовжує ракетні удари по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури України.

"Зокрема, нанесено ракетні удари по об’єктах у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях, у тому числі крилатими ракетами типу Х-59, а також "Онікс", - уточнив він.

Під постійним артилерійським вогнем російських загарбників перебувають українські підрозділи на Харківському напрямку.

Речник Міноборони пояснив, що у такий спосіб противник намагається завадити виходу ЗСУ на держкордон та в тил угруповання військ рф, яке діє на Слов’янському напрямку.

"За будь-яку ціну ворог прагне утримати захоплені ним рубежі. З цією метою активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Також наша розвідка фіксує накопичення сил і засобів інженерних підрозділів окупантів в районі населеного пункту Великий Бурлук", - зазначив Мотузяник.

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Коментуючи ситуацію на Миколаївському напрямку, речник зауважив, що за підтримки армійської авіації противник завдавав масованих артилерійських ударів у районах населених пунктів Біла Криниця, Любомирівка, Степова Долина, Посад-Покровське, Киселівка, Благодатне та Велике Артакове.

На Криворізькому напрямку, уточнив представник МОУ, агресор веде контрбатарейну боротьбу за допомогою РСЗВ "Ураган", а також обстрілював об’єкти транспортної інфраструктури у районі населеного пункту Апостолове.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
Женіть Безуглу копняками з Лисичанська, тоді й котла не буде
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24.06.2022 17:22
+33
Тарас Чорновіл
І друге. Це про давнішу історію, коли на командному пункті напрямку комісарила Безугла з якимись прийшлими офіцерами, потім появився Буданов, далі в Сіверськодонецьк зайшов підпорядкований ГУР, а не ЗСУ Іноземний Легіон. Ще після того десь на цьому напрямку (писали, що в Лисичанську, але це не точно) залетів Зеленський. Я дуже підозріло поставився до тих подій. Так, Залужний опісля взяв на себе відповідальність за продовження оборони Сіверськодонецька. Але не підписувався під тією незрозумілою у воєнному плані контратакою проти наступаючого з колосальною перевагою ворога. Я ніколи не повірю, що такий наказ міг бути від Головнокомандувача. Та й він не мав оперативного управління над силами ГУР, до якого входить Іноземний Легіон. Це вже потім для підтримки передових підрозділів перекинули підкріплення. Зараз доводиться відступати в найнеприйнятніших обставинах.

Тоді я вже висунув версію, що під приїзд Зеленського до прифронтових територій хтось у опі вирішив влаштувати маленьку переможну войнушку із звільненням усього Сіверськодонецька, тріумфом, фанфарами й орденами для альтернативних Залужному командирів і підрозділів. Але на день височайшєго візиту вже було зрозуміло, що ця наша контратака захлинається й не матиме позитивних результатів, лише втрати й негатив для всього фронту. Тому, натворивши біди, Зеленський із Будановим та Безуглою ретирувалися, залишивши розгрібати ситуацію Залужного й ЗСУ.

Якщо це дійсно так, а після війни все стане явним, то наслідки сумні. Обмежений ресурс, кинутий на контратаку в місті, дав змогу ворогу просунутися в бік Лисичанська з півдня. А далі буде те, що так недоречно анонсує Гайдай - потреба відводити війська із раніше надійних районів, щоб не допустити оточення, й створювати новий рубіж східніше, вже за Лисичанськом, втративши потенційну стабільну лінію оборони по Сіверському Дінцю. Ще раз, я не знаю багатьох фактів, але я десь розумію тактику Залужного й манси Зеленського і його оточення. Тому в мене саме таке враження про причини погіршення нашої оперативної обстановки на цій ділянці фронту. Про актуальні дії умисно не пишу ні слова (їх і так вибазікав Гайдай). Тут лише оцінка того, що вже відбулося раніше, коли політикани полізли своїми брудними лапами до справ військових.
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24.06.2022 17:26
+23
Поки у нас Зеля, у них буде завжди перевага.
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24.06.2022 17:36
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Все це легко пояснюється, в них у зброї значна перевага. А більшість наших військових експертів, медять дурниці.
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24.06.2022 17:20 Відповісти
Поки у нас Зеля, у них буде завжди перевага.
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24.06.2022 17:36 Відповісти
Беззмозглий, лові лайкі!!!
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24.06.2022 18:24 Відповісти
Навіть немає чого додати! Істинно так!
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24.06.2022 18:16 Відповісти
Эти лапотные любители котлов в конце концов получат котел по Московской кольцевой дороге.
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24.06.2022 17:22 Відповісти
Я думаю, кидатися такими фразочками багато розуму не потрібно, настільки вони недоречні і не відповідають обстановці. Тут хоч би Запоріжжя і Херсон зберегти, а не мріяти про котел на мкад.
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24.06.2022 17:38 Відповісти
Женіть Безуглу копняками з Лисичанська, тоді й котла не буде
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24.06.2022 17:22 Відповісти
Тарас Чорновіл
І друге. Це про давнішу історію, коли на командному пункті напрямку комісарила Безугла з якимись прийшлими офіцерами, потім появився Буданов, далі в Сіверськодонецьк зайшов підпорядкований ГУР, а не ЗСУ Іноземний Легіон. Ще після того десь на цьому напрямку (писали, що в Лисичанську, але це не точно) залетів Зеленський. Я дуже підозріло поставився до тих подій. Так, Залужний опісля взяв на себе відповідальність за продовження оборони Сіверськодонецька. Але не підписувався під тією незрозумілою у воєнному плані контратакою проти наступаючого з колосальною перевагою ворога. Я ніколи не повірю, що такий наказ міг бути від Головнокомандувача. Та й він не мав оперативного управління над силами ГУР, до якого входить Іноземний Легіон. Це вже потім для підтримки передових підрозділів перекинули підкріплення. Зараз доводиться відступати в найнеприйнятніших обставинах.

Тоді я вже висунув версію, що під приїзд Зеленського до прифронтових територій хтось у опі вирішив влаштувати маленьку переможну войнушку із звільненням усього Сіверськодонецька, тріумфом, фанфарами й орденами для альтернативних Залужному командирів і підрозділів. Але на день височайшєго візиту вже було зрозуміло, що ця наша контратака захлинається й не матиме позитивних результатів, лише втрати й негатив для всього фронту. Тому, натворивши біди, Зеленський із Будановим та Безуглою ретирувалися, залишивши розгрібати ситуацію Залужного й ЗСУ.

Якщо це дійсно так, а після війни все стане явним, то наслідки сумні. Обмежений ресурс, кинутий на контратаку в місті, дав змогу ворогу просунутися в бік Лисичанська з півдня. А далі буде те, що так недоречно анонсує Гайдай - потреба відводити війська із раніше надійних районів, щоб не допустити оточення, й створювати новий рубіж східніше, вже за Лисичанськом, втративши потенційну стабільну лінію оборони по Сіверському Дінцю. Ще раз, я не знаю багатьох фактів, але я десь розумію тактику Залужного й манси Зеленського і його оточення. Тому в мене саме таке враження про причини погіршення нашої оперативної обстановки на цій ділянці фронту. Про актуальні дії умисно не пишу ні слова (їх і так вибазікав Гайдай). Тут лише оцінка того, що вже відбулося раніше, коли політикани полізли своїми брудними лапами до справ військових.
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24.06.2022 17:26 Відповісти
Этот карман в районе Золотого был все равно проблемным.

Нехватка огневых средств, вот это вопрос Зеленского
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24.06.2022 17:43 Відповісти
вопрос зеленского это вопрос предателя когда его будут судить за ПРЕДАТЕЛЬСТВО украинского народа - слуга гребанная
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24.06.2022 22:38 Відповісти
Готовят как раз "По-середине"!
ПОЧЕМУ ЗАЛУЖНЫЙ НЕ ПОШЛЁТ НА Х#й д'Ерьмака и его мерзскую безмозглую
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24.06.2022 18:25 Відповісти
я давно казав, що Зе-влада переклала всю відповідальність за фронтові події на ЗСУ та військове командування. Це сталося ще 29 березня, у Стамбулі...
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24.06.2022 18:35 Відповісти
ну так якщо переклала, то хай і не вмішується.
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24.06.2022 18:54 Відповісти
Господи, сколько мы еще будем отступать?!.....
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24.06.2022 18:48 Відповісти
Дуже адекватний аналіз! Ви хто? Цікаво було б познайомитись з вашою діяльністю!.....
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25.06.2022 16:37 Відповісти
Українські війська поки що не планують відходити з Лисичанська, заявив у п'ятницю, 24 червня, голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко у коментарі Радіо Свобода.
"Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ на всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села - Синецьке, Павлоград, Сиротине, Борівське. Скрізь обстріли, бойові дії. Про відступ із Лисичанська поки що не йдеться", - сказав він.
За його словами, українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку. На вихід із міста знадобиться деякий час - "не питання години чи дня".
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24.06.2022 17:22 Відповісти
перше питання - про дефіцит зброї та обмундирування. Яких не заготовили в процесі підготовки до зрозумілого ще три роки тому невідворотнього повномасштабного вторгнення ***** в Україну.
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24.06.2022 17:26 Відповісти
Люди есть, а вооружения нет. Я вот в ТРО. Только сейчас к нам поступили пару американских крупнокалиберных пулемётов. А нужно противотанковые, артиллерия, дроны. У нас автоматы и рпг 7, который современный танк почти не пробивает. При этом надо подойти на 200-300 метров.
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24.06.2022 17:30 Відповісти
очень странно - а где же уже выделенных нам амеркианцами тысячи Джавелинов и Nlaw ? Резников ермак или зеленый торчок кто будет за это отвечать ?
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24.06.2022 22:41 Відповісти
Полководец, тебе сколько раз повторить нужно, что людей хватает, не хватает чем вооружать, в тч бронетехникой, а не химарсами, или ты предлагаешь по полям пешком ******** с криками "ураа"? у лаптей перевес во всём
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24.06.2022 17:34 Відповісти
Ви можете писати що завгодно. В методиці інакше.
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24.06.2022 17:43 Відповісти
Так ****** мобілізуйся дятел і давай визволяй донбас. ****** диваний.
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24.06.2022 18:09 Відповісти
наступают мобики твои на развалины а перед этим три часа кацапская арта все ровняет
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24.06.2022 22:43 Відповісти
Може, ще кавалерію з тачанками почнемо розгортати?
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24.06.2022 18:21 Відповісти
шось схоже на переломний момент
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24.06.2022 17:23 Відповісти
посипалось все?
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24.06.2022 17:23 Відповісти
как и договорились во время визита "четвёрки" (((
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24.06.2022 17:27 Відповісти
Видимо резервы ввели, уж больно продвигаться начали...а наши, как обычно - сопли жуют
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24.06.2022 17:24 Відповісти
Що значить "ладно зе"? Ти шо мудило падалЬяковське тут ******? ****** зе буде відповідати за все ,починаючи з зустрічі з патрушевим в омані . А такі п'ятирубльовки як ти будуть поряд висіти.
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24.06.2022 17:37 Відповісти
а что на это ответит товарищ жуков абдристович???
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24.06.2022 17:27 Відповісти
https://www.instagram.com/p/CfLxBHlgZgt/
прехт пропарашник. но вброс сделан. если быстро сдадут восток в админграницах и отвоюют к осени юг, выпуская арахамию, то "мирный план макрона", получается, удастся.
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24.06.2022 17:55 Відповісти
Схоже то кацапський зрадойоб ,, поназбігалось їх сьогодні на Цензор , паніку розганяють . .
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24.06.2022 17:37 Відповісти
с вашей зеленой шоблой и кремлевскими радниками - никаких зрадойобов не нужно - сами падлы все сдадите
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24.06.2022 22:46 Відповісти
Так ніби то не було зрозуміло ще кілька тижнів тому.
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24.06.2022 17:30 Відповісти
Вони близько біля Запоріжжя і Харкова, спокійно ці міста точно не звлишуть.
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24.06.2022 17:37 Відповісти
Брысь кацап

Ruslan Tanks

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Реєстрація: 29.04.2022
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24.06.2022 17:38 Відповісти
У путіна нет задачи минимум. Это давно всем пора понять. И договориться посередине или стать на колени не получиться.
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24.06.2022 17:58 Відповісти
за вами кацапами будет только *** моржовый
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24.06.2022 22:52 Відповісти
Ви на карту бойових дій подивіться і ніяких ілюзій не буде. Москалі просто знишують міста і не важливо, чи місто в горі, чи в низу. Ракеті і снаряду, взагалі то все одно.ЗСУ фізично бойової техніки не вистачає, а мільйон мобілізованих нічого не дадуть, а навіть навпаки.
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24.06.2022 17:36 Відповісти
Два варіанти.
1. Чому б ні. Натуральний шантаж заходу для отримання озброєння, яке може ******** кацапів на відстані 200-300 км: перекрити транзит газу, жодного зернятка з урожаю не продавати.
2. Абсурдний. Стати на бік кацапів і піти війною до Берліна-Парижа. Нам втрачати нічого.
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24.06.2022 18:39 Відповісти
что? "стати на бik кацапiв"? ты что свинья москальская совсем окуел вместе со своим абдристовичем
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24.06.2022 22:58 Відповісти
що. жертвувати на ЗСУ. здавати кров. волонтерити (я от маскувальні сітки плету). провідувати поранених.
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24.06.2022 20:32 Відповісти
краще би клоун туди не приїзджав би.....зі всією своєю кодлою зрадників.....
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24.06.2022 17:36 Відповісти
А Безмозглу вже вигнали до дому ?
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24.06.2022 17:37 Відповісти
До фіга командирів почали туди їздити і щось так легко здають наші, зато нас дуже заспокоюють, що так має бути.
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24.06.2022 17:39 Відповісти
Легко здають ??? . Три місяця боїв за Северодонецьк ( вони там розпочались ще на початку весни ), при постійній перевазі кацапні в рази , і ви це називаєте легко здають ? Я в шоці ..
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24.06.2022 17:51 Відповісти
це диванні війська..
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24.06.2022 17:55 Відповісти
Пора новую марку выпускать
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24.06.2022 17:41 Відповісти
Этот Буданов будет работать ? Что разведка не может покурить на Крымском мосту
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24.06.2022 17:42 Відповісти
Логическое следствие приезда бедоносца...
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24.06.2022 17:49 Відповісти
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24.06.2022 18:12 Відповісти
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24.06.2022 18:14 Відповісти
*** ну і новини сьогодні....****
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24.06.2022 18:02 Відповісти
А ви думаєте, що кандидатство в члени нам дали просто так, помиляєтесь. За цю "морковку" ми ще багато чого цікавого побачимо.
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24.06.2022 18:44 Відповісти
не песди кацапская морда
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24.06.2022 23:09 Відповісти
Я не можу зрозуміти скільки зараз кацапів на території України? Наші постійно кажуть, що їх в рази більше. Ще кажуть, що всі їх резерви вони кинули на Луганський напрямок. Наших мобілузували вже більше 1 млн. Я розумію в них більше техніки. Але ж там не йдуть виключно танкові бої. Їх що зараз більше 3 млн? Чому ЗСУ постійно потрапляють в оточення?
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24.06.2022 18:03 Відповісти
ворог сконцентрував ВСЕ в районі СД. гатять з усього безперервно, з артилерії, з РСЗВ, з літаків. у них дійсно значна перевага в техніці.
постійно в оточення ніхто не потрапляє, хоча це єдина тактика, яку знають рашисти. неприємності починаються лише тоді, коли всякі безуглі і їх начальники починають вмішуватися в дії Залужного.
хоча і хорошими комнадирами у нас теж є не всі, а Залужного на всіх не вистачає.
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24.06.2022 19:08 Відповісти
ты беса гонишь бот - какие миллион? что ты несешь?
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24.06.2022 23:10 Відповісти
Котел там очевидний , тільки не треба чекати коли він закриється.
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24.06.2022 18:06 Відповісти
Після візиту зепідараса все посипались,він ворог,пристрельте всю цю шоблу.
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24.06.2022 18:07 Відповісти
Похоже что мы повторяем ошибки СССР перед 1941 годом.Тогда вся совковая армия была заточена на нападение,а не на грамотную оборону.Нам 8 лет показывали учения как ЗСУ штурмуют городские муляжи,но практически никогда как обороняются в городских условиях.Сейчас это все нужно учить только в условиях войны.
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24.06.2022 18:14 Відповісти
ЗСУ хлопці роблять все там можливе і не можливо.Але відверто також треба розуміти та ділянка це витягування всіх військ орків з усих ділянок що дає простір ЗСУ на великому фронті.Там роблять с орків фарш.Відтягують війська.Таке по факту рішення командування.
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24.06.2022 18:20 Відповісти
Пора вводить уже батальон 95 квартала, их 73 %.
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24.06.2022 20:14 Відповісти
а где эта люся работница ртом через губу мы этих русских они такие а сейчас язык в опу засунул педро
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24.06.2022 21:12 Відповісти
арестович гандон кацапский..
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24.06.2022 23:14 Відповісти
кацапи приміняють тактику 1919 року!Вангую:агентура в ОПе дає вказівки армії завідомо програшні,армія бунтує і валить владу в Києві,тобто відкриває 2 фронт всередині країни і тоді заходять бульбаші!
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24.06.2022 21:19 Відповісти
не песди бот ..
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24.06.2022 23:12 Відповісти
А гонору -гонору...
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25.06.2022 01:13 Відповісти
 
 