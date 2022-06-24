Росіяни намагаються оточити українські війська в районі Лисичанська, - Міноборони
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Війська ворога намагаються оточити захисників України в район Лисичанська на Луганщині, сформувавши "котел".
Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному і південно-східному напрямках від Сєвєродонецька. Противник значно збільшив кількість авіанальотів. Ворог прагне встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, веде наступальні дії, щоб спробувати оточити наші війська у районі Лисичанська і блокувати основні логістичні шляхи", - поінформував представник Міноборони.
Він сказав і про те, що внаслідок ударів по Лисичанську та навколишнім селам було зруйновано величезну кількість будівель. Під вогнем перебувають і такі населені пункти, як Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка, Біла Гора.
Мотузяник наголосив, що противник продовжує ракетні удари по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури України.
"Зокрема, нанесено ракетні удари по об’єктах у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях, у тому числі крилатими ракетами типу Х-59, а також "Онікс", - уточнив він.
Під постійним артилерійським вогнем російських загарбників перебувають українські підрозділи на Харківському напрямку.
Речник Міноборони пояснив, що у такий спосіб противник намагається завадити виходу ЗСУ на держкордон та в тил угруповання військ рф, яке діє на Слов’янському напрямку.
"За будь-яку ціну ворог прагне утримати захоплені ним рубежі. З цією метою активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Також наша розвідка фіксує накопичення сил і засобів інженерних підрозділів окупантів в районі населеного пункту Великий Бурлук", - зазначив Мотузяник.
Коментуючи ситуацію на Миколаївському напрямку, речник зауважив, що за підтримки армійської авіації противник завдавав масованих артилерійських ударів у районах населених пунктів Біла Криниця, Любомирівка, Степова Долина, Посад-Покровське, Киселівка, Благодатне та Велике Артакове.
На Криворізькому напрямку, уточнив представник МОУ, агресор веде контрбатарейну боротьбу за допомогою РСЗВ "Ураган", а також обстрілював об’єкти транспортної інфраструктури у районі населеного пункту Апостолове.
Будь ласка, зачекайте...
І друге. Це про давнішу історію, коли на командному пункті напрямку комісарила Безугла з якимись прийшлими офіцерами, потім появився Буданов, далі в Сіверськодонецьк зайшов підпорядкований ГУР, а не ЗСУ Іноземний Легіон. Ще після того десь на цьому напрямку (писали, що в Лисичанську, але це не точно) залетів Зеленський. Я дуже підозріло поставився до тих подій. Так, Залужний опісля взяв на себе відповідальність за продовження оборони Сіверськодонецька. Але не підписувався під тією незрозумілою у воєнному плані контратакою проти наступаючого з колосальною перевагою ворога. Я ніколи не повірю, що такий наказ міг бути від Головнокомандувача. Та й він не мав оперативного управління над силами ГУР, до якого входить Іноземний Легіон. Це вже потім для підтримки передових підрозділів перекинули підкріплення. Зараз доводиться відступати в найнеприйнятніших обставинах.
Тоді я вже висунув версію, що під приїзд Зеленського до прифронтових територій хтось у опі вирішив влаштувати маленьку переможну войнушку із звільненням усього Сіверськодонецька, тріумфом, фанфарами й орденами для альтернативних Залужному командирів і підрозділів. Але на день височайшєго візиту вже було зрозуміло, що ця наша контратака захлинається й не матиме позитивних результатів, лише втрати й негатив для всього фронту. Тому, натворивши біди, Зеленський із Будановим та Безуглою ретирувалися, залишивши розгрібати ситуацію Залужного й ЗСУ.
Якщо це дійсно так, а після війни все стане явним, то наслідки сумні. Обмежений ресурс, кинутий на контратаку в місті, дав змогу ворогу просунутися в бік Лисичанська з півдня. А далі буде те, що так недоречно анонсує Гайдай - потреба відводити війська із раніше надійних районів, щоб не допустити оточення, й створювати новий рубіж східніше, вже за Лисичанськом, втративши потенційну стабільну лінію оборони по Сіверському Дінцю. Ще раз, я не знаю багатьох фактів, але я десь розумію тактику Залужного й манси Зеленського і його оточення. Тому в мене саме таке враження про причини погіршення нашої оперативної обстановки на цій ділянці фронту. Про актуальні дії умисно не пишу ні слова (їх і так вибазікав Гайдай). Тут лише оцінка того, що вже відбулося раніше, коли політикани полізли своїми брудними лапами до справ військових.
Нехватка огневых средств, вот это вопрос Зеленского
ПОЧЕМУ ЗАЛУЖНЫЙ НЕ ПОШЛЁТ НА Х#й д'Ерьмака и его мерзскую безмозглую
"Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ на всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села - Синецьке, Павлоград, Сиротине, Борівське. Скрізь обстріли, бойові дії. Про відступ із Лисичанська поки що не йдеться", - сказав він.
За його словами, українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку. На вихід із міста знадобиться деякий час - "не питання години чи дня".
жуковабдристович???
прехт пропарашник. но вброс сделан. если быстро сдадут восток в админграницах и отвоюют к осени юг, выпуская арахамию, то "мирный план макрона", получается, удастся.
Ruslan Tanks
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Реєстрація: 29.04.2022
1. Чому б ні. Натуральний шантаж заходу для отримання озброєння, яке може ******** кацапів на відстані 200-300 км: перекрити транзит газу, жодного зернятка з урожаю не продавати.
2. Абсурдний. Стати на бік кацапів і піти війною до Берліна-Парижа. Нам втрачати нічого.
постійно в оточення ніхто не потрапляє, хоча це єдина тактика, яку знають рашисти. неприємності починаються лише тоді, коли всякі безуглі і їх начальники починають вмішуватися в дії Залужного.
хоча і хорошими комнадирами у нас теж є не всі, а Залужного на всіх не вистачає.