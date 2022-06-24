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Россияне пытаются окружить украинские войска в районе Лисичанска, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мотузяник

Войска врага пытаются окружить защитников Украины в районе Лисичанска на Луганщине, сформировав "котел".

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка. Противник значительно увеличил количество авианалетов. Враг стремится установить полный контроль над Северодонецком, ведет наступательные действия, чтобы попытаться окружить наши войска в районе Лисичанска и блокировать основные" – проинформировал представитель Минобороны.

Он сказал и о том, что в результате ударов по Лисичанску и окрестным селам было разрушено огромное количество зданий. Под огнем находятся и такие населенные пункты, как Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, Белая Гора.

Читайте: Основной целью оккупантов сейчас является выход на админграницы Донетчины и Луганщины, - Мотузяник

Мотузяник подчеркнул, что противник продолжает ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры Украины.

"В частности, нанесены ракетные удары по объектам в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, в том числе крылатыми ракетами типа Х-59, а также Оникс", - уточнил он.

Под постоянным артиллерийским огнем российских захватчиков находятся украинские подразделения в Харьковском направлении.

Спикер Минобороны пояснил, что таким образом противник пытается помешать выходу ВСУ на госграницу и в тыл группировки войск России, действующей на Славянском направлении.

"Любой ценой враг стремится удержать захваченные им рубежи. С этой целью активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп. Также наша разведка фиксирует накопление сил и средств инженерных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Большой Бурлук", - отметил Мотузяник.

Также читайте: В Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в Херсоне: информация некорректна

Комментируя ситуацию на Николаевском направлении, спикер отметил, что при поддержке армейской авиации противник наносил массированные артиллерийские удары в районах населенных пунктов Белая Криница, Любомировка, Степная Долина, Посад-Покровское, Киселевка, Благодатное и Великое Артаково.

На Криворожском направлении, уточнил представитель МОУ, агрессор ведет контрбатарейную борьбу с помощью РСЗО "Ураган", а также обстреливал объекты транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Апостолово.
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Топ комментарии
+39
Женіть Безуглу копняками з Лисичанська, тоді й котла не буде
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24.06.2022 17:22
+33
Тарас Чорновіл
І друге. Це про давнішу історію, коли на командному пункті напрямку комісарила Безугла з якимись прийшлими офіцерами, потім появився Буданов, далі в Сіверськодонецьк зайшов підпорядкований ГУР, а не ЗСУ Іноземний Легіон. Ще після того десь на цьому напрямку (писали, що в Лисичанську, але це не точно) залетів Зеленський. Я дуже підозріло поставився до тих подій. Так, Залужний опісля взяв на себе відповідальність за продовження оборони Сіверськодонецька. Але не підписувався під тією незрозумілою у воєнному плані контратакою проти наступаючого з колосальною перевагою ворога. Я ніколи не повірю, що такий наказ міг бути від Головнокомандувача. Та й він не мав оперативного управління над силами ГУР, до якого входить Іноземний Легіон. Це вже потім для підтримки передових підрозділів перекинули підкріплення. Зараз доводиться відступати в найнеприйнятніших обставинах.

Тоді я вже висунув версію, що під приїзд Зеленського до прифронтових територій хтось у опі вирішив влаштувати маленьку переможну войнушку із звільненням усього Сіверськодонецька, тріумфом, фанфарами й орденами для альтернативних Залужному командирів і підрозділів. Але на день височайшєго візиту вже було зрозуміло, що ця наша контратака захлинається й не матиме позитивних результатів, лише втрати й негатив для всього фронту. Тому, натворивши біди, Зеленський із Будановим та Безуглою ретирувалися, залишивши розгрібати ситуацію Залужного й ЗСУ.

Якщо це дійсно так, а після війни все стане явним, то наслідки сумні. Обмежений ресурс, кинутий на контратаку в місті, дав змогу ворогу просунутися в бік Лисичанська з півдня. А далі буде те, що так недоречно анонсує Гайдай - потреба відводити війська із раніше надійних районів, щоб не допустити оточення, й створювати новий рубіж східніше, вже за Лисичанськом, втративши потенційну стабільну лінію оборони по Сіверському Дінцю. Ще раз, я не знаю багатьох фактів, але я десь розумію тактику Залужного й манси Зеленського і його оточення. Тому в мене саме таке враження про причини погіршення нашої оперативної обстановки на цій ділянці фронту. Про актуальні дії умисно не пишу ні слова (їх і так вибазікав Гайдай). Тут лише оцінка того, що вже відбулося раніше, коли політикани полізли своїми брудними лапами до справ військових.
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24.06.2022 17:26
+23
Поки у нас Зеля, у них буде завжди перевага.
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24.06.2022 17:36
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Правила форума Совет форумчан
Все це легко пояснюється, в них у зброї значна перевага. А більшість наших військових експертів, медять дурниці.
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24.06.2022 17:20 Ответить
Поки у нас Зеля, у них буде завжди перевага.
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24.06.2022 17:36 Ответить
Беззмозглий, лові лайкі!!!
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24.06.2022 18:24 Ответить
Навіть немає чого додати! Істинно так!
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24.06.2022 18:16 Ответить
Эти лапотные любители котлов в конце концов получат котел по Московской кольцевой дороге.
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24.06.2022 17:22 Ответить
Я думаю, кидатися такими фразочками багато розуму не потрібно, настільки вони недоречні і не відповідають обстановці. Тут хоч би Запоріжжя і Херсон зберегти, а не мріяти про котел на мкад.
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24.06.2022 17:38 Ответить
Женіть Безуглу копняками з Лисичанська, тоді й котла не буде
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24.06.2022 17:22 Ответить
Тарас Чорновіл
І друге. Це про давнішу історію, коли на командному пункті напрямку комісарила Безугла з якимись прийшлими офіцерами, потім появився Буданов, далі в Сіверськодонецьк зайшов підпорядкований ГУР, а не ЗСУ Іноземний Легіон. Ще після того десь на цьому напрямку (писали, що в Лисичанську, але це не точно) залетів Зеленський. Я дуже підозріло поставився до тих подій. Так, Залужний опісля взяв на себе відповідальність за продовження оборони Сіверськодонецька. Але не підписувався під тією незрозумілою у воєнному плані контратакою проти наступаючого з колосальною перевагою ворога. Я ніколи не повірю, що такий наказ міг бути від Головнокомандувача. Та й він не мав оперативного управління над силами ГУР, до якого входить Іноземний Легіон. Це вже потім для підтримки передових підрозділів перекинули підкріплення. Зараз доводиться відступати в найнеприйнятніших обставинах.

Тоді я вже висунув версію, що під приїзд Зеленського до прифронтових територій хтось у опі вирішив влаштувати маленьку переможну войнушку із звільненням усього Сіверськодонецька, тріумфом, фанфарами й орденами для альтернативних Залужному командирів і підрозділів. Але на день височайшєго візиту вже було зрозуміло, що ця наша контратака захлинається й не матиме позитивних результатів, лише втрати й негатив для всього фронту. Тому, натворивши біди, Зеленський із Будановим та Безуглою ретирувалися, залишивши розгрібати ситуацію Залужного й ЗСУ.

Якщо це дійсно так, а після війни все стане явним, то наслідки сумні. Обмежений ресурс, кинутий на контратаку в місті, дав змогу ворогу просунутися в бік Лисичанська з півдня. А далі буде те, що так недоречно анонсує Гайдай - потреба відводити війська із раніше надійних районів, щоб не допустити оточення, й створювати новий рубіж східніше, вже за Лисичанськом, втративши потенційну стабільну лінію оборони по Сіверському Дінцю. Ще раз, я не знаю багатьох фактів, але я десь розумію тактику Залужного й манси Зеленського і його оточення. Тому в мене саме таке враження про причини погіршення нашої оперативної обстановки на цій ділянці фронту. Про актуальні дії умисно не пишу ні слова (їх і так вибазікав Гайдай). Тут лише оцінка того, що вже відбулося раніше, коли політикани полізли своїми брудними лапами до справ військових.
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24.06.2022 17:26 Ответить
Этот карман в районе Золотого был все равно проблемным.

Нехватка огневых средств, вот это вопрос Зеленского
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24.06.2022 17:43 Ответить
вопрос зеленского это вопрос предателя когда его будут судить за ПРЕДАТЕЛЬСТВО украинского народа - слуга гребанная
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24.06.2022 22:38 Ответить
Готовят как раз "По-середине"!
ПОЧЕМУ ЗАЛУЖНЫЙ НЕ ПОШЛЁТ НА Х#й д'Ерьмака и его мерзскую безмозглую
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24.06.2022 18:25 Ответить
я давно казав, що Зе-влада переклала всю відповідальність за фронтові події на ЗСУ та військове командування. Це сталося ще 29 березня, у Стамбулі...
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24.06.2022 18:35 Ответить
ну так якщо переклала, то хай і не вмішується.
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24.06.2022 18:54 Ответить
Господи, сколько мы еще будем отступать?!.....
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24.06.2022 18:48 Ответить
Дуже адекватний аналіз! Ви хто? Цікаво було б познайомитись з вашою діяльністю!.....
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25.06.2022 16:37 Ответить
Українські війська поки що не планують відходити з Лисичанська, заявив у п'ятницю, 24 червня, голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко у коментарі Радіо Свобода.
"Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ на всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села - Синецьке, Павлоград, Сиротине, Борівське. Скрізь обстріли, бойові дії. Про відступ із Лисичанська поки що не йдеться", - сказав він.
За його словами, українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку. На вихід із міста знадобиться деякий час - "не питання години чи дня".
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24.06.2022 17:22 Ответить
перше питання - про дефіцит зброї та обмундирування. Яких не заготовили в процесі підготовки до зрозумілого ще три роки тому невідворотнього повномасштабного вторгнення ***** в Україну.
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24.06.2022 17:26 Ответить
Люди есть, а вооружения нет. Я вот в ТРО. Только сейчас к нам поступили пару американских крупнокалиберных пулемётов. А нужно противотанковые, артиллерия, дроны. У нас автоматы и рпг 7, который современный танк почти не пробивает. При этом надо подойти на 200-300 метров.
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24.06.2022 17:30 Ответить
очень странно - а где же уже выделенных нам амеркианцами тысячи Джавелинов и Nlaw ? Резников ермак или зеленый торчок кто будет за это отвечать ?
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24.06.2022 22:41 Ответить
Полководец, тебе сколько раз повторить нужно, что людей хватает, не хватает чем вооружать, в тч бронетехникой, а не химарсами, или ты предлагаешь по полям пешком ******** с криками "ураа"? у лаптей перевес во всём
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24.06.2022 17:34 Ответить
Ви можете писати що завгодно. В методиці інакше.
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24.06.2022 17:43 Ответить
Так ****** мобілізуйся дятел і давай визволяй донбас. ****** диваний.
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24.06.2022 18:09 Ответить
наступают мобики твои на развалины а перед этим три часа кацапская арта все ровняет
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24.06.2022 22:43 Ответить
Може, ще кавалерію з тачанками почнемо розгортати?
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24.06.2022 18:21 Ответить
шось схоже на переломний момент
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24.06.2022 17:23 Ответить
посипалось все?
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24.06.2022 17:23 Ответить
как и договорились во время визита "четвёрки" (((
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24.06.2022 17:27 Ответить
Видимо резервы ввели, уж больно продвигаться начали...а наши, как обычно - сопли жуют
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24.06.2022 17:24 Ответить
Що значить "ладно зе"? Ти шо мудило падалЬяковське тут ******? ****** зе буде відповідати за все ,починаючи з зустрічі з патрушевим в омані . А такі п'ятирубльовки як ти будуть поряд висіти.
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24.06.2022 17:37 Ответить
а что на это ответит товарищ жуков абдристович???
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24.06.2022 17:27 Ответить
https://www.instagram.com/p/CfLxBHlgZgt/
прехт пропарашник. но вброс сделан. если быстро сдадут восток в админграницах и отвоюют к осени юг, выпуская арахамию, то "мирный план макрона", получается, удастся.
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24.06.2022 17:55 Ответить
Схоже то кацапський зрадойоб ,, поназбігалось їх сьогодні на Цензор , паніку розганяють . .
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24.06.2022 17:37 Ответить
с вашей зеленой шоблой и кремлевскими радниками - никаких зрадойобов не нужно - сами падлы все сдадите
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24.06.2022 22:46 Ответить
Так ніби то не було зрозуміло ще кілька тижнів тому.
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24.06.2022 17:30 Ответить
Вони близько біля Запоріжжя і Харкова, спокійно ці міста точно не звлишуть.
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24.06.2022 17:37 Ответить
Брысь кацап

Ruslan Tanks

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Реєстрація: 29.04.2022
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24.06.2022 17:38 Ответить
У путіна нет задачи минимум. Это давно всем пора понять. И договориться посередине или стать на колени не получиться.
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24.06.2022 17:58 Ответить
за вами кацапами будет только *** моржовый
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24.06.2022 22:52 Ответить
Ви на карту бойових дій подивіться і ніяких ілюзій не буде. Москалі просто знишують міста і не важливо, чи місто в горі, чи в низу. Ракеті і снаряду, взагалі то все одно.ЗСУ фізично бойової техніки не вистачає, а мільйон мобілізованих нічого не дадуть, а навіть навпаки.
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24.06.2022 17:36 Ответить
Два варіанти.
1. Чому б ні. Натуральний шантаж заходу для отримання озброєння, яке може ******** кацапів на відстані 200-300 км: перекрити транзит газу, жодного зернятка з урожаю не продавати.
2. Абсурдний. Стати на бік кацапів і піти війною до Берліна-Парижа. Нам втрачати нічого.
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24.06.2022 18:39 Ответить
что? "стати на бik кацапiв"? ты что свинья москальская совсем окуел вместе со своим абдристовичем
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24.06.2022 22:58 Ответить
що. жертвувати на ЗСУ. здавати кров. волонтерити (я от маскувальні сітки плету). провідувати поранених.
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24.06.2022 20:32 Ответить
краще би клоун туди не приїзджав би.....зі всією своєю кодлою зрадників.....
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24.06.2022 17:36 Ответить
А Безмозглу вже вигнали до дому ?
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24.06.2022 17:37 Ответить
До фіга командирів почали туди їздити і щось так легко здають наші, зато нас дуже заспокоюють, що так має бути.
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24.06.2022 17:39 Ответить
Легко здають ??? . Три місяця боїв за Северодонецьк ( вони там розпочались ще на початку весни ), при постійній перевазі кацапні в рази , і ви це називаєте легко здають ? Я в шоці ..
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24.06.2022 17:51 Ответить
це диванні війська..
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24.06.2022 17:55 Ответить
Пора новую марку выпускать
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24.06.2022 17:41 Ответить
Этот Буданов будет работать ? Что разведка не может покурить на Крымском мосту
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24.06.2022 17:42 Ответить
Логическое следствие приезда бедоносца...
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24.06.2022 17:49 Ответить
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24.06.2022 18:12 Ответить
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24.06.2022 18:14 Ответить
*** ну і новини сьогодні....****
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24.06.2022 18:02 Ответить
А ви думаєте, що кандидатство в члени нам дали просто так, помиляєтесь. За цю "морковку" ми ще багато чого цікавого побачимо.
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24.06.2022 18:44 Ответить
не песди кацапская морда
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24.06.2022 23:09 Ответить
Я не можу зрозуміти скільки зараз кацапів на території України? Наші постійно кажуть, що їх в рази більше. Ще кажуть, що всі їх резерви вони кинули на Луганський напрямок. Наших мобілузували вже більше 1 млн. Я розумію в них більше техніки. Але ж там не йдуть виключно танкові бої. Їх що зараз більше 3 млн? Чому ЗСУ постійно потрапляють в оточення?
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24.06.2022 18:03 Ответить
ворог сконцентрував ВСЕ в районі СД. гатять з усього безперервно, з артилерії, з РСЗВ, з літаків. у них дійсно значна перевага в техніці.
постійно в оточення ніхто не потрапляє, хоча це єдина тактика, яку знають рашисти. неприємності починаються лише тоді, коли всякі безуглі і їх начальники починають вмішуватися в дії Залужного.
хоча і хорошими комнадирами у нас теж є не всі, а Залужного на всіх не вистачає.
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24.06.2022 19:08 Ответить
ты беса гонишь бот - какие миллион? что ты несешь?
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24.06.2022 23:10 Ответить
Котел там очевидний , тільки не треба чекати коли він закриється.
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24.06.2022 18:06 Ответить
Після візиту зепідараса все посипались,він ворог,пристрельте всю цю шоблу.
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24.06.2022 18:07 Ответить
Похоже что мы повторяем ошибки СССР перед 1941 годом.Тогда вся совковая армия была заточена на нападение,а не на грамотную оборону.Нам 8 лет показывали учения как ЗСУ штурмуют городские муляжи,но практически никогда как обороняются в городских условиях.Сейчас это все нужно учить только в условиях войны.
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24.06.2022 18:14 Ответить
ЗСУ хлопці роблять все там можливе і не можливо.Але відверто також треба розуміти та ділянка це витягування всіх військ орків з усих ділянок що дає простір ЗСУ на великому фронті.Там роблять с орків фарш.Відтягують війська.Таке по факту рішення командування.
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24.06.2022 18:20 Ответить
Пора вводить уже батальон 95 квартала, их 73 %.
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24.06.2022 20:14 Ответить
а где эта люся работница ртом через губу мы этих русских они такие а сейчас язык в опу засунул педро
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24.06.2022 21:12 Ответить
арестович гандон кацапский..
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24.06.2022 23:14 Ответить
кацапи приміняють тактику 1919 року!Вангую:агентура в ОПе дає вказівки армії завідомо програшні,армія бунтує і валить владу в Києві,тобто відкриває 2 фронт всередині країни і тоді заходять бульбаші!
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24.06.2022 21:19 Ответить
не песди бот ..
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24.06.2022 23:12 Ответить
А гонору -гонору...
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25.06.2022 01:13 Ответить
 
 