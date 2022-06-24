Россияне пытаются окружить украинские войска в районе Лисичанска, - Минобороны
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Войска врага пытаются окружить защитников Украины в районе Лисичанска на Луганщине, сформировав "котел".
Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка. Противник значительно увеличил количество авианалетов. Враг стремится установить полный контроль над Северодонецком, ведет наступательные действия, чтобы попытаться окружить наши войска в районе Лисичанска и блокировать основные" – проинформировал представитель Минобороны.
Он сказал и о том, что в результате ударов по Лисичанску и окрестным селам было разрушено огромное количество зданий. Под огнем находятся и такие населенные пункты, как Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, Белая Гора.
Мотузяник подчеркнул, что противник продолжает ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры Украины.
"В частности, нанесены ракетные удары по объектам в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, в том числе крылатыми ракетами типа Х-59, а также Оникс", - уточнил он.
Под постоянным артиллерийским огнем российских захватчиков находятся украинские подразделения в Харьковском направлении.
Спикер Минобороны пояснил, что таким образом противник пытается помешать выходу ВСУ на госграницу и в тыл группировки войск России, действующей на Славянском направлении.
"Любой ценой враг стремится удержать захваченные им рубежи. С этой целью активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп. Также наша разведка фиксирует накопление сил и средств инженерных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Большой Бурлук", - отметил Мотузяник.
Комментируя ситуацию на Николаевском направлении, спикер отметил, что при поддержке армейской авиации противник наносил массированные артиллерийские удары в районах населенных пунктов Белая Криница, Любомировка, Степная Долина, Посад-Покровское, Киселевка, Благодатное и Великое Артаково.
На Криворожском направлении, уточнил представитель МОУ, агрессор ведет контрбатарейную борьбу с помощью РСЗО "Ураган", а также обстреливал объекты транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Апостолово.
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І друге. Це про давнішу історію, коли на командному пункті напрямку комісарила Безугла з якимись прийшлими офіцерами, потім появився Буданов, далі в Сіверськодонецьк зайшов підпорядкований ГУР, а не ЗСУ Іноземний Легіон. Ще після того десь на цьому напрямку (писали, що в Лисичанську, але це не точно) залетів Зеленський. Я дуже підозріло поставився до тих подій. Так, Залужний опісля взяв на себе відповідальність за продовження оборони Сіверськодонецька. Але не підписувався під тією незрозумілою у воєнному плані контратакою проти наступаючого з колосальною перевагою ворога. Я ніколи не повірю, що такий наказ міг бути від Головнокомандувача. Та й він не мав оперативного управління над силами ГУР, до якого входить Іноземний Легіон. Це вже потім для підтримки передових підрозділів перекинули підкріплення. Зараз доводиться відступати в найнеприйнятніших обставинах.
Тоді я вже висунув версію, що під приїзд Зеленського до прифронтових територій хтось у опі вирішив влаштувати маленьку переможну войнушку із звільненням усього Сіверськодонецька, тріумфом, фанфарами й орденами для альтернативних Залужному командирів і підрозділів. Але на день височайшєго візиту вже було зрозуміло, що ця наша контратака захлинається й не матиме позитивних результатів, лише втрати й негатив для всього фронту. Тому, натворивши біди, Зеленський із Будановим та Безуглою ретирувалися, залишивши розгрібати ситуацію Залужного й ЗСУ.
Якщо це дійсно так, а після війни все стане явним, то наслідки сумні. Обмежений ресурс, кинутий на контратаку в місті, дав змогу ворогу просунутися в бік Лисичанська з півдня. А далі буде те, що так недоречно анонсує Гайдай - потреба відводити війська із раніше надійних районів, щоб не допустити оточення, й створювати новий рубіж східніше, вже за Лисичанськом, втративши потенційну стабільну лінію оборони по Сіверському Дінцю. Ще раз, я не знаю багатьох фактів, але я десь розумію тактику Залужного й манси Зеленського і його оточення. Тому в мене саме таке враження про причини погіршення нашої оперативної обстановки на цій ділянці фронту. Про актуальні дії умисно не пишу ні слова (їх і так вибазікав Гайдай). Тут лише оцінка того, що вже відбулося раніше, коли політикани полізли своїми брудними лапами до справ військових.
Нехватка огневых средств, вот это вопрос Зеленского
ПОЧЕМУ ЗАЛУЖНЫЙ НЕ ПОШЛЁТ НА Х#й д'Ерьмака и его мерзскую безмозглую
"Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ на всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села - Синецьке, Павлоград, Сиротине, Борівське. Скрізь обстріли, бойові дії. Про відступ із Лисичанська поки що не йдеться", - сказав він.
За його словами, українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку. На вихід із міста знадобиться деякий час - "не питання години чи дня".
жуковабдристович???
прехт пропарашник. но вброс сделан. если быстро сдадут восток в админграницах и отвоюют к осени юг, выпуская арахамию, то "мирный план макрона", получается, удастся.
Ruslan Tanks
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Реєстрація: 29.04.2022
1. Чому б ні. Натуральний шантаж заходу для отримання озброєння, яке може ******** кацапів на відстані 200-300 км: перекрити транзит газу, жодного зернятка з урожаю не продавати.
2. Абсурдний. Стати на бік кацапів і піти війною до Берліна-Парижа. Нам втрачати нічого.
постійно в оточення ніхто не потрапляє, хоча це єдина тактика, яку знають рашисти. неприємності починаються лише тоді, коли всякі безуглі і їх начальники починають вмішуватися в дії Залужного.
хоча і хорошими комнадирами у нас теж є не всі, а Залужного на всіх не вистачає.