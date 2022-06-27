Во время воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы

В Одессе поздно вечером раздалось несколько взрывов в то время, когда в городе была объявлена воздушная тревога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думська".

Детали события пока не раскрывают. Жителям города нужно оставаться в укрытиях. Следует заметить, что фото- и видеосъемка происшествия строго запрещена.

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