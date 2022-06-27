Во время воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы
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В Одессе поздно вечером раздалось несколько взрывов в то время, когда в городе была объявлена воздушная тревога.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думська".
Детали события пока не раскрывают. Жителям города нужно оставаться в укрытиях. Следует заметить, что фото- и видеосъемка происшествия строго запрещена.
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Влучили в житловий квартал селища, внаслідок чого зруйновані та загорілися кілька житлових будинків, та господарчі споруди на орієнтовній площі 500 кв. м.
Попередньо поранені 6 осіб, серед яких 1 дитина, -
повідомили в ОК "Південь"
https://t.me/suspilneodesa/15089
1 - лютая ненависть к врагу,
2 - жизненная цель - утилизация этой недоимперии во благо будущим поколениям, чтобы наши дети презирали русню и никогда не братались с этими ублюдками,
3 - неудержимое желание привлечь русских нацистов к ответственности, чтобы увидеть как этих слизняков будут судить.