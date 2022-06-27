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Во время воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса

В Одессе поздно вечером раздалось несколько взрывов в то время, когда в городе была объявлена воздушная тревога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание  "Думська".

Детали события пока не раскрывают. Жителям города нужно оставаться в укрытиях. Следует заметить, что фото- и видеосъемка происшествия строго запрещена.

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Автор: Анастасія Потіха
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27.06.2022 04:44 Ответить
чмошики кацапські хер що в них вийде ,а от це ми запам'ятаємо
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27.06.2022 05:14 Ответить
За каждого пострадавшего мирного украинца или украинку, бойцы ВСУ возвращают путинских баранов в пакетах десятками и очень скоро поставки вооружения поднимут ставки на сотни, а то и тысячи.
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27.06.2022 06:13 Ответить
Физически Украина в этой войне побеждает, населению главное выдержать психологическое давление нацистов в чем поможет
1 - лютая ненависть к врагу,
2 - жизненная цель - утилизация этой недоимперии во благо будущим поколениям, чтобы наши дети презирали русню и никогда не братались с этими ублюдками,
3 - неудержимое желание привлечь русских нацистов к ответственности, чтобы увидеть как этих слизняков будут судить.
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27.06.2022 06:26 Ответить
 
 