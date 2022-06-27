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Під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса

В Одесі пізно ввечері пролунало кілька вибухів у той час, коли в місті була оголошена повітряна тривога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання  "Думська".

Деталей події поки не розкривають. Жителям міста необхідно залишатися в укриттях. Варто зауважити, що фото- і відеозйомка місця події суворо заборонена.

Читайте на Цензор.НЕТ - Дві російські протикорабельні ракети типу "Онікс" збито в небі над Одещиною, - ОК "Південь"

Автор: Роман Свиридович
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❗️По Одещині нанесено ракетний удар літаками стратегічної авіації Ту-22М.
Влучили в житловий квартал селища, внаслідок чого зруйновані та загорілися кілька житлових будинків, та господарчі споруди на орієнтовній площі 500 кв. м.
Попередньо поранені 6 осіб, серед яких 1 дитина, -

повідомили в ОК "Південь"
https://t.me/suspilneodesa/15089
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27.06.2022 04:44 Відповісти
чмошики кацапські хер що в них вийде ,а от це ми запам'ятаємо
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27.06.2022 05:14 Відповісти
За каждого пострадавшего мирного украинца или украинку, бойцы ВСУ возвращают путинских баранов в пакетах десятками и очень скоро поставки вооружения поднимут ставки на сотни, а то и тысячи.
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27.06.2022 06:13 Відповісти
Физически Украина в этой войне побеждает, населению главное выдержать психологическое давление нацистов в чем поможет
1 - лютая ненависть к врагу,
2 - жизненная цель - утилизация этой недоимперии во благо будущим поколениям, чтобы наши дети презирали русню и никогда не братались с этими ублюдками,
3 - неудержимое желание привлечь русских нацистов к ответственности, чтобы увидеть как этих слизняков будут судить.
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27.06.2022 06:26 Відповісти
 
 