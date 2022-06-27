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ВСУ заставили врага отступить по трем направлениям, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу,захисник

Вблизи Марьинки, а также на Бахмутском и Донецком направлениях украинские защитники отразили штурмы и остановили продвижение врага.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 27 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто двадцать четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена ​​очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, продолжил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области. Нанес авиационные удары по населенному пункту Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении противник обстреливает подразделения сил обороны, ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

Читайте: Украинские воины успешно отразили вражеские штурмы на Славянском направлении, - Генштаб

На Харьковском направлении совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая. Вел штурмовые действия в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, успеха не имел. Оккупанты дистанционно минировали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

В Славянском направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Долина. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушеваха, Светличное и Курулько. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Довгенького. В целях улучшения тактического положения, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка, бой продолжается.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с юга. Ведет обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе города Лисичанск. Продолжаются боевые действия в районе Волчеяровки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти.

На Краматорском направлении активных боевых сражений противник не вел, обстрелял из артиллерии районы Райгородка и Маяков.

На Бахмутском направлении производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Клиново и Зайцево. Удар армейской авиации зафиксирован у Покровского. Наши воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спорного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового. Вражеское наступление в районах населенных пунктов Берестово и Вершина остановлено. Оккупанты отошли. Противник проводит обустройство новых позиций, в том числе блокпостов в районе Николаевки.

Также читайте: ВСУ нанесли значительные потери оккупантам на Бахмутском направлении, - Генштаб

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы позиций наших войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка. Вражеский ракетно-авиационный удар зафиксирован по населенному пункту Авдеевка. Вблизи Марьинки украинские воины снова подавили в зародыше попытку врага пойти вперед.

В Южнобужском направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей. Ведет разведку, усовершенствует инженерное оборудование позиций. Совершал обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Костромка, Потемкино, Княжевка, Партизанское, Квитневое, Степная Долина. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.

В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.06.2022 07:42
+19
Про Довгеньке і Білогорівку до війни навіть не чула,а тепер з закритими очима на карті України покажу. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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27.06.2022 07:42
+15
Кацапы должны выздыхать все!
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27.06.2022 07:46
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Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.06.2022 07:42 Ответить
Про Довгеньке і Білогорівку до війни навіть не чула,а тепер з закритими очима на карті України покажу. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
27.06.2022 07:42 Ответить
Кацапы должны выздыхать все!
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27.06.2022 07:46 Ответить
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Tzc4eA5d2i5E4qFrFNK9rpUSvrzeWgegfvzAPX28JSanm8v3dEpYxS6woKgGTyHil


Отже, даний ресурс знову і вкотре спотворює оригінал від ГШ (і ще банить мене за те, що про кажу: правда очі коле (с)).

Ось так це написано в оргіналі:
За наявною інформацією, керівництво республіки білорусь продовжує надавати військову підтримку російській федерації, зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію *********** обсягом до 20 вагонів.
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27.06.2022 07:52 Ответить
Раз снаряды отдает, значит сам нападать не собирается.
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27.06.2022 09:22 Ответить
схоже на спеллчекер якійсь. Виявив назву країни - виправив на великі літери.
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27.06.2022 10:44 Ответить
Ага. Тільки купу інших помилок той спелчекер шось ніяк не хоче виправлять.
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27.06.2022 10:53 Ответить
Яка добра новина , трошки повторюся с вiршем.

Гигиена (помним, люди) -
есть начало всех начал.
Так что сложим всё в пакетик,
как Бандера завещал.
И зачистим планомерно -
подготовила страна
черный пластик безразмерный
для различного говна.
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27.06.2022 07:52 Ответить
Змусили відступити і відбили штурм - це різні речи. Ні?
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27.06.2022 07:57 Ответить
Езжай, проверь разницу
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27.06.2022 07:59 Ответить
Родные, знаем, что вам на фронте крайне тяжко, держитесь и берегите себя!!!
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27.06.2022 07:57 Ответить
Чому з ********** сябрами все ще не розірвали дипвідносини і не ввели візовий режим, як з москалями?
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27.06.2022 07:58 Ответить
Бульбашія союзник ***** в цій війні. Паскуди.
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27.06.2022 08:00 Ответить
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27.06.2022 08:03 Ответить
 
 