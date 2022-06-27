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Ночью оккупанты выпустили две ракеты в направлении Ахтырки, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Вчера вечером, ближе к 22 часам, враг вел обстрел из автоматического оружия вдоль границы по территории Шалыгинской громады на Сумщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"А ночью враг выпустил две ракеты в направлении Ахтырки. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Читайте: Армия РФ за день выпустила более 150 снарядов и мин по Сумщине, есть погибшие и раненые, - Живицкий
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Обгадились победители под Ахтыркой а теперь тупо мстят разрушенному городку.
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27.06.2022 10:50 Ответить
Та де і куди вони вже тільки не обгадились,одним словом смердюча,підла гидота!!!
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27.06.2022 13:43 Ответить
 
 