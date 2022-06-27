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Ночью оккупанты выпустили две ракеты в направлении Ахтырки, - Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вчера вечером, ближе к 22 часам, враг вел обстрел из автоматического оружия вдоль границы по территории Шалыгинской громады на Сумщине.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"А ночью враг выпустил две ракеты в направлении Ахтырки. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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govtva
показать весь комментарий27.06.2022 10:50 Ответить Мне нравится 1
Валерій Андрійович
показать весь комментарий27.06.2022 13:43 Ответить Мне нравится 1
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