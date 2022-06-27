Вночі окупанти випустили дві ракети в напрямку Охтирки, - Живицький

Вчора ввечері, ближче до 22 години ворог вів обстріл з автоматичної зброї вздовж кордону по території Шалигінської громади на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"А вночі ворог випустив дві ракети в напрямку Охтирки. Жертв та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

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