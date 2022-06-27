Войска НАТО не намереваются разблокировать Черное море
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Североатлантический альянс не рассматривает привлечение своих военных возможностей по созданию коридора для украинского экспорта через Черное море. В НАТО считают, что это приведет к неприемлемому обострению.
Об этом заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сказал в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
"Привлечение военных мощностей НАТО не поможет разрешению ситуации. Напротив, мы считаем, что это приведет к обострению", - сказал он на вопрос о вариантах разблокирования торговых путей из Украины через Черное море.
Джоанэ отметил, что партнеры пытаются найти другие варианты решения. Первый из них - по железной дороге и автодорогам в порты стран ЕС, и этот маршрут, несмотря на его недостатки, уже позволяет вывозить по крайней мере часть зерна, предназначенного для экспорта.
"Второй вариант – который действительно очень сложный – это организовать безопасные коридоры по Черному морю. Их соорганизатором будет Россия, потому что Россия – игрок на этой сцене", - заметил Мирча Джоане.
Он отметил попытки посредничества Турции, которая сама является членом НАТО и участие ООН.
Пожалуйста, подождите...
Турція офіційно відмовилась від впровадження санкцій проти РФ.
Так на що спроможне НАТО и ЕС ?
Українцям в умовах кожноднівного вбивства свої співгромадян - рідних й друзів повинно бути похер на те , що хтось десь можливо колись зконає від голоду !
Похер на Африку , п"ять херів можно класти !!!
А отже, будь-які "зойки" - від тієї ж таки ООН, Туреччини, росії, будь-яких глобальних структур про "голод" - це лише брехня та спекуляції, аби примусити Україну розмінувати підходи до Одеси по морю - аби рашистам було легше висадити десант та відрізати Україну від моря загалом, назавжди й повністю. І ви, особисто, також цьому підігруєте, лицемірно прикриваючись "інтересами українських аграріїв". То поцікавтеся, як нашим аграріям під окупацією - коли їх вбивають та грабують.
Аграрії кажеш? Деж ті аграрії?
Знаю декількох приватних бізнес сімейний, на топливо нема дотацій, на добриво теж, з землі деруть налоги, рейдерять з мусорами. Ось така реальність. А зерно вивозити зараз це дурість бо смоктати прийдеця чупачупс польський
Проблема війна , проблема окупанти-загарбники . Проблема працювати на можливо замінованному полі !
А на якихось африканців й яксь фімерну можливість голоду серед них аграрії мають права класти 150 разів великий болт .
А на хімерно-лівацький "вий на болотах" про голод 150х150 разів класти .
Усі ці проблеми абсолютно штучні , як й усі ці "проблеми з кліматом" , коли підлітки , яким прото вчитися й "дивитися в рот" спражнім вчителям нудно й вони вигадують собі "геморой" зі штучних вигадок й ефімерне "зло" ...
В світі , де відверте зло вбиває , гвалтує , захоплює ціли країни й тримає в заручниках більшу частину планети Земля усі ці "голоди-шмолоди" , "потепління-шматепління" це лівацьки відмазки й загравання зі справжнім злом !!!
На фоні гор трупів в Маріуполі -- похер на мозкове "потепління" , похер на ефімерний "голод" !
150 тисяч разів похер
Да хрен вам по всей морде...
Військовий альянс,а риторика у того Мірча Джоане,як у імпотентів з ОБСЄ чи у Грети Тунберг.Ще з плакатиком залишилось постояти
"В НАТО, отвечая на претензии украинских властей по поводу недостаточной помощи Киеву, заявили
"НАТО - это организация, с которой связаны риски, и мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, но наша задача номер один - это защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО", - сказал замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью "Европейской правде".
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