Війська НАТО не розблоковуватимуть Чорне море
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Північноатлантичний альянс не розглядає залучення своїх військових можливостей для створення коридору для українського експорту через Чорне море. В НАТО вважають, що це призведе до неприйнятного загострення.
Про це заступник генсека НАТО Мірча Джоане сказав в інтерв’ю "Європейській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Залучення військових потужностей НАТО не допоможе вирішенню ситуації. Навпаки, ми вважаємо, що це спричинить загострення", - сказав він на запитання про варіанти розблокування торгових шляхів з України через Чорне море.
Джоане зазначив, що партнери намагаються знайти інші варіанти рішення. Перший з них - залізницею і автошляхами до портів країн ЄС, і цей маршрут, попри його недоліки, вже дозволяє вивозити принаймні частину зерна, призначеного на експорт.
"Другий варіант – який насправді дуже складний – це організувати безпечні коридори по Чорному морю. Їхнім співорганізатором буде Росія, бо Росія – гравець на цій сцені", - зауважив Мірча Джоане.
Він відзначив спроби посередництва Туреччини, яка сама є членом НАТО, та участь ООН.
Будь ласка, зачекайте...
Турція офіційно відмовилась від впровадження санкцій проти РФ.
Так на що спроможне НАТО и ЕС ?
Українцям в умовах кожноднівного вбивства свої співгромадян - рідних й друзів повинно бути похер на те , що хтось десь можливо колись зконає від голоду !
Похер на Африку , п"ять херів можно класти !!!
А отже, будь-які "зойки" - від тієї ж таки ООН, Туреччини, росії, будь-яких глобальних структур про "голод" - це лише брехня та спекуляції, аби примусити Україну розмінувати підходи до Одеси по морю - аби рашистам було легше висадити десант та відрізати Україну від моря загалом, назавжди й повністю. І ви, особисто, також цьому підігруєте, лицемірно прикриваючись "інтересами українських аграріїв". То поцікавтеся, як нашим аграріям під окупацією - коли їх вбивають та грабують.
Аграрії кажеш? Деж ті аграрії?
Знаю декількох приватних бізнес сімейний, на топливо нема дотацій, на добриво теж, з землі деруть налоги, рейдерять з мусорами. Ось така реальність. А зерно вивозити зараз це дурість бо смоктати прийдеця чупачупс польський
Проблема війна , проблема окупанти-загарбники . Проблема працювати на можливо замінованному полі !
А на якихось африканців й яксь фімерну можливість голоду серед них аграрії мають права класти 150 разів великий болт .
А на хімерно-лівацький "вий на болотах" про голод 150х150 разів класти .
Усі ці проблеми абсолютно штучні , як й усі ці "проблеми з кліматом" , коли підлітки , яким прото вчитися й "дивитися в рот" спражнім вчителям нудно й вони вигадують собі "геморой" зі штучних вигадок й ефімерне "зло" ...
В світі , де відверте зло вбиває , гвалтує , захоплює ціли країни й тримає в заручниках більшу частину планети Земля усі ці "голоди-шмолоди" , "потепління-шматепління" це лівацьки відмазки й загравання зі справжнім злом !!!
На фоні гор трупів в Маріуполі -- похер на мозкове "потепління" , похер на ефімерний "голод" !
150 тисяч разів похер
Да хрен вам по всей морде...
Військовий альянс,а риторика у того Мірча Джоане,як у імпотентів з ОБСЄ чи у Грети Тунберг.Ще з плакатиком залишилось постояти
"В НАТО, отвечая на претензии украинских властей по поводу недостаточной помощи Киеву, заявили
"НАТО - это организация, с которой связаны риски, и мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, но наша задача номер один - это защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО", - сказал замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью "Европейской правде".
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