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Війська НАТО не розблоковуватимуть Чорне море

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,блокада,рф

Північноатлантичний альянс не розглядає залучення своїх військових можливостей для створення коридору для українського експорту через Чорне море. В НАТО вважають, що це призведе до неприйнятного загострення.

Про це заступник генсека НАТО Мірча Джоане сказав в інтерв’ю "Європейській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Залучення військових потужностей НАТО не допоможе вирішенню ситуації. Навпаки, ми вважаємо, що це спричинить загострення", - сказав він на запитання про варіанти розблокування торгових шляхів з України через Чорне море.

Джоане зазначив, що партнери намагаються знайти інші варіанти рішення. Перший з них - залізницею і автошляхами до портів країн ЄС, і цей маршрут, попри його недоліки, вже дозволяє вивозити принаймні частину зерна, призначеного на експорт.

Також читайте: Яке Росія має право перевіряти українські кораблі?, - Блінкен про морську блокаду РФ

"Другий варіант – який насправді дуже складний – це організувати безпечні коридори по Чорному морю. Їхнім співорганізатором буде Росія, бо Росія – гравець на цій сцені", - зауважив Мірча Джоане.

Він відзначив спроби посередництва Туреччини, яка сама є членом НАТО, та участь ООН.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Хай за коридори негри думають, в них то жерти немає.
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27.06.2022 11:43
+13
Тоді нехай "країни НАТО" самі вирощують борошно й продають його африканцям !

Українцям в умовах кожноднівного вбивства свої співгромадян - рідних й друзів повинно бути похер на те , що хтось десь можливо колись зконає від голоду !

Похер на Африку , п"ять херів можно класти !!!
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27.06.2022 11:44
+12
Ну то хай сосуть лапу тоді, Україні зерна вистачить, чого ми маємо, вибачте, .опу рвати за країни Африки та інші, яким тільки подавай їжу, яким все одно, що тут відбувається, що гинуть наші люди, їм аби плодитися та жерти тільки. Скільки безпечно зможем вивести, стільки і вивезем. Жаль тільки, що на експорті зерна Україна втратить кошти, і нашим аграріям буде скрутніше з урожаєм.
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27.06.2022 11:44
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НАТО боягузи, це вже зрозуміло.
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27.06.2022 11:40 Відповісти
Що зрозуміло? Що не хотять розблокувати Чорне море? Як вони це зроблять? Не потрібно втягувати другі країни в війну, користі мало,краще нехай і надалі зброю дають,якщо свою не спроможні випускати
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27.06.2022 11:51 Відповісти
А чому не треба? Потрібно. У цій війні має бути відкритий другий фронт, як у 2-й світовій. Одній Україні не перемогти. Як вони це зроблять? Елементарно - за допомогою кораблів, підводних човнів та авіації.
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27.06.2022 12:13 Відповісти
Какого *** вы раньше в него заплывали?
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27.06.2022 11:41 Відповісти
Хай за коридори негри думають, в них то жерти немає.
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27.06.2022 11:43 Відповісти
" ми вважаємо, що це спричинить загострення" ось і весь вердикт.
Турція офіційно відмовилась від впровадження санкцій проти РФ.
Так на що спроможне НАТО и ЕС ?
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27.06.2022 11:44 Відповісти
Туреччина, а не турція.
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27.06.2022 13:41 Відповісти
Тоді нехай "країни НАТО" самі вирощують борошно й продають його африканцям !

Українцям в умовах кожноднівного вбивства свої співгромадян - рідних й друзів повинно бути похер на те , що хтось десь можливо колись зконає від голоду !

Похер на Африку , п"ять херів можно класти !!!
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27.06.2022 11:44 Відповісти
Кажеш - нехай самі вирощують ? (( Уяви що вони це можуть зробити , а що від того Україні в якої експорт зерна - одне із основних джерел надходження валютник коштів ?
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27.06.2022 11:51 Відповісти
буде експорт зерна через країни ЄС, ту ж таки Польщу, з вивозом зерна через порти Гданська. Експорт через Румунію, Дунай. Чого ви так за українських аграріїв розхвилювалися? З аграріями буде все добре. Тим більше, що ця проблема є абсолютно штучною. Бо зерно, зазвичай, весь час, експортувалося, головним чином, взимку. Така особливість його торгівлі на фінансовому ринку. І для тих же таки країн Азії, Африки, Україна, ще до 24 лютого продала 42 мільйона тон - вже забезпечивши ці країни зерном на весь рік.
А отже, будь-які "зойки" - від тієї ж таки ООН, Туреччини, росії, будь-яких глобальних структур про "голод" - це лише брехня та спекуляції, аби примусити Україну розмінувати підходи до Одеси по морю - аби рашистам було легше висадити десант та відрізати Україну від моря загалом, назавжди й повністю. І ви, особисто, також цьому підігруєте, лицемірно прикриваючись "інтересами українських аграріїв". То поцікавтеся, як нашим аграріям під окупацією - коли їх вбивають та грабують.
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27.06.2022 12:17 Відповісти
Так нехай вирощують, тільки діло в ціні. На рахунок валюти... На асфальт не хватає?
Аграрії кажеш? Деж ті аграрії?
Знаю декількох приватних бізнес сімейний, на топливо нема дотацій, на добриво теж, з землі деруть налоги, рейдерять з мусорами. Ось така реальність. А зерно вивозити зараз це дурість бо смоктати прийдеця чупачупс польський
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27.06.2022 12:28 Відповісти
Головна проблема українських аграріїв сьогодня , це не відсутність можливості продавати зерно , а наявність можливості його в аргаріїв вкрасти у ворогіів й продати як "своє" .
Проблема війна , проблема окупанти-загарбники . Проблема працювати на можливо замінованному полі !

А на якихось африканців й яксь фімерну можливість голоду серед них аграрії мають права класти 150 разів великий болт .
А на хімерно-лівацький "вий на болотах" про голод 150х150 разів класти .

Усі ці проблеми абсолютно штучні , як й усі ці "проблеми з кліматом" , коли підлітки , яким прото вчитися й "дивитися в рот" спражнім вчителям нудно й вони вигадують собі "геморой" зі штучних вигадок й ефімерне "зло" ...
В світі , де відверте зло вбиває , гвалтує , захоплює ціли країни й тримає в заручниках більшу частину планети Земля усі ці "голоди-шмолоди" , "потепління-шматепління" це лівацьки відмазки й загравання зі справжнім злом !!!

На фоні гор трупів в Маріуполі -- похер на мозкове "потепління" , похер на ефімерний "голод" !

150 тисяч разів похер
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27.06.2022 17:30 Відповісти
Ну то хай сосуть лапу тоді, Україні зерна вистачить, чого ми маємо, вибачте, .опу рвати за країни Африки та інші, яким тільки подавай їжу, яким все одно, що тут відбувається, що гинуть наші люди, їм аби плодитися та жерти тільки. Скільки безпечно зможем вивести, стільки і вивезем. Жаль тільки, що на експорті зерна Україна втратить кошти, і нашим аграріям буде скрутніше з урожаєм.
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27.06.2022 11:44 Відповісти
Аграріям не просто скрутно буде , а повна жопа (( те що наше село вирощує при жодному апетитові українцям не спожити , а ціни які тепер на внутрішньому ринку встановилися на с.г. продукцію - прямий шлях до банкрутства аграріїв у найближчому майбутньому (( витягти на собі паливо , добрива , засоби захисту , техніку і запчастини за світовими цінами продавши зерно за копійки у які його сьогодні оцінюють , виробничники не зможуть ((
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27.06.2022 11:56 Відповісти
Чому б нашим аграріям не підняти тоді ціни на зерно? Щоб покрити всі витрати і на пальне, і на добрива? Хай чухаються тоді, як розблоковувати порти
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27.06.2022 12:01 Відповісти
... Їх співорганізатором буде Росія, бо Росія - гравець на цій сцені", - зауважив Мірча Джоане...
Да хрен вам по всей морде...
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27.06.2022 11:45 Відповісти
А разве в Украине НАТО об этом просили? Если да- фамилию ***** в студию !!!
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27.06.2022 11:46 Відповісти
для чого всі тренування нато в чорному морі кожен рік "си бриз"? щоб потім коли потрібно ljgjvjuf нічого не робити
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27.06.2022 11:47 Відповісти
***** вобще нам париться по поводу вывоза зерна??? Сдурели совсем? Чтоб зимой хлебушек с такими квестами и ценами самим добывать как сейчас топливо на заправках? Не ***** ли на тех голодных негров и прочих голодных стран??? Пусть все те голодные негры и страны если хотят жрать, берут оружие и идут уничтожать всемирное зло повинное в их голоде!
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27.06.2022 11:48 Відповісти
Не парся як тобі так хочеться , правда через рік не верещи - пачему у нас хлебушек імпартний і такой дарагой (( бо з такими ідеями до цього дійде (( Масло купуєш по скільки якісне , цукор по чім став , а гречка по 100 грн за пачку ? (( Смачно ? (( А це квіточки , бо тільки починається , без експорту зерна не хлєбушек їсти будеш а чупа чупс смоктати ! Це не образа в твою адресу , а пояснення реального стану речей ! Відсутність експорту зерна для сільського господарства - це як втрата металургійних комбінатів Маріуполя для нашої промисловості з прицілом на зупинку машинобудування у Дніпрі ((
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27.06.2022 12:05 Відповісти
Що ти, бляха, городиш?!
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27.06.2022 13:46 Відповісти
Навіть читати таке гидко.Годі вже плазувати перед пуйлом."Росія -гравець на цій сцені"(С).Тфу на вас.Вам це спектакль?Реаліті шоу з смертями українців?Але хліба українського хочеться,і ручки свої замарати нема бажання.
Військовий альянс,а риторика у того Мірча Джоане,як у імпотентів з ОБСЄ чи у Грети Тунберг.Ще з плакатиком залишилось постояти
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27.06.2022 11:50 Відповісти
Та йдіть в дупу,слимаки.
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27.06.2022 11:51 Відповісти
А може, оголосити набір в ЗСУ з країн Африки? Тепер у них мотивація буде - за їжу воюватимуть.
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27.06.2022 11:51 Відповісти
Угу ! Буде мотивація (( вони собі їжу добути бажання не мають , сидять чекають гуманітарних поставок , а самі як кролики плодяться , а ти їм воювати пропонуєш ((
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27.06.2022 12:32 Відповісти
Захотять їсти - замотивуються.
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27.06.2022 13:34 Відповісти
недалёкая НАТА никак не раздуплиться, что противостоять террористам Московии в их же интересах и лучше это делать, локально, в Чёрном, а не Средиземном Море или в Тайваньском проливе и на территории Украины, раз уж так сложилось, а не всей Планеты..(
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27.06.2022 11:54 Відповісти
Идиоты . Ну ничего , никогда не говорите ,никогда . . Просто чем дольш, е затягивать тем хуже будут последствия. И пусть Европа ,больше не заикаться за экологию .
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27.06.2022 11:57 Відповісти
Коротше кажучи- просто засцяли. Ну так прямо і скажіть, що ми боїмося росії. А то загострення, загострення, занепокоїнність. Тьху, *** гидко читати! Схоже на те, що на заході лишився один чоловік з яйцями - Борис Джонсон. Решта - сцикуни.
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27.06.2022 12:01 Відповісти
Ладно там Штаты и Британия - одним мигом расхерачили бы все эти плавучие корыта и тазики **********. А что турчта не в НАТО, не могут создать "коридор"? Видно опять этот ******* яйца всем морочит - ему бы только свои помидоры поставлять ***** да кацапотуристов доить, "переговорщик", бляха.
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27.06.2022 12:21 Відповісти
ніякого зерна, ідіть усі за російським кораблем!
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27.06.2022 12:23 Відповісти
Своє озброєння просрали...

"В НАТО, отвечая на претензии украинских властей по поводу недостаточной помощи Киеву, заявили
"НАТО - это организация, с которой связаны риски, и мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, но наша задача номер один - это защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО", - сказал замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью "Европейской правде".
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27.06.2022 12:30 Відповісти
Тобто хєрячити ракетами по дітях у всій країні це прийнятне загострення...
🤭
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27.06.2022 12:40 Відповісти
ну то хай тоді африканці "курять бамбук". Вивозити зерно при участі расеї та Туречини яка у тої ж расеї відсмоктує то ніхто не стане
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27.06.2022 13:00 Відповісти
Картава вахля аж бігом хоче вивозити.
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27.06.2022 13:52 Відповісти
Ну якщо НАТО чогось там не може, то Україна як гравець на зерновому ринку не зобовязана щось там комусь продавати, немає безпеки транспортування, немає зерна.
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27.06.2022 13:51 Відповісти
З тієї нати воювати можуть менше десятка країн,решта жирні перегодовані коти які дуже ********** загрібати жар чужими руками,при тому на прикормці у біснуватого!
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27.06.2022 13:55 Відповісти
Я не самый большой фанат Джоржа Буша младшего, но, надо отдать ему должное, в 2008 году, он не выводил наши корабли из черного моря, а наоборот усиливал группировку, что и спасло тогда Тбилисси.
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27.06.2022 14:51 Відповісти
Позор! Пуйло не боится, а всё НАТО забздело???!!!
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27.06.2022 16:14 Відповісти
Безхребетність!
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27.06.2022 17:53 Відповісти
НАТО ваша психологическая слабость спровоцирует удар маньяка путлера, вы должны подумать о защите слабых, чтобы предотвратить прямое столкновение с вами.
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28.06.2022 06:27 Відповісти
Страус который спрятал голову в песок в небезопасности.
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28.06.2022 06:28 Відповісти
 
 