Веерных отключений электроэнергии во время отопительного сезона не планируется, - Чернышев
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К следующему отопительному сезону украинцам следует подготовиться "по взрослому".К следующему отопительному сезону украинцам следует подготовиться "по взрослому".
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы понимаем, что отопительный сезон – это баланс наличия природного газа, угля, а также электроэнергии. Кроме этого, мы должны говорить о других возможных альтернативных источниках энергии. Над этим мы активно как работали, так и работаем, и определенные громады уже перешли на альтернативные источники. Но никаких веерных отключений не планируется", - рассказал министр.
Также он призвал украинцев максимально бережно относиться к расходам электроэнергии и тепла зимой.
"Мы должны прекратить регулировать температуру в домах путем открытия окон, должны подготовиться "по взрослому" к следующему отопительному сезону, в том числе, проводя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами и другим", - добавил Чернышов.
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А от рашисти планують, зокрема, до 1-го вересня взяти під повний контроль Запорізьку АЕС, після чого, вочевидь, специ росатому підготують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Тому слід терміново провести від'єднання ЗАЕС від ЕСУ й повну зупинку атомної станції, оскільки вона живить не тільки гідроспоруди Північно-кримського каналу, а й усі збройні угрупування ворога в Запорізькій та Херсонській областях.
Верить сейчас НИКОМУ нельзя тем более власти.