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Веерных отключений электроэнергии во время отопительного сезона не планируется, - Чернышев

Новости Цензор.НЕТ Общество

електроенергія

К следующему отопительному сезону украинцам следует подготовиться "по взрослому".К следующему отопительному сезону украинцам следует подготовиться "по взрослому".

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы понимаем, что отопительный сезон – это баланс наличия природного газа, угля, а также электроэнергии. Кроме этого, мы должны говорить о других возможных альтернативных источниках энергии. Над этим мы активно как работали, так и работаем, и определенные громады уже перешли на альтернативные источники. Но никаких веерных отключений не планируется", - рассказал министр.

Также он призвал украинцев максимально бережно относиться к расходам электроэнергии и тепла зимой.

"Мы должны прекратить регулировать температуру в домах путем открытия окон, должны подготовиться "по взрослому" к следующему отопительному сезону, в том числе, проводя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами и другим", - добавил Чернышов.

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Автор: Анастасія Потіха
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Знов прикрути?
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27.06.2022 12:06 Ответить
Все зрозуміло.Треба купувати генератор...
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27.06.2022 12:14 Ответить
Чернышов!!, сначала нужно дожить до отопительного сезона, а потом бла-бла про отключения.Предсказатель, бл..ть!
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27.06.2022 12:23 Ответить
Очільник Мінрегіон не планує.
А от рашисти планують, зокрема, до 1-го вересня взяти під повний контроль Запорізьку АЕС, після чого, вочевидь, специ росатому підготують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Тому слід терміново провести від'єднання ЗАЕС від ЕСУ й повну зупинку атомної станції, оскільки вона живить не тільки гідроспоруди Північно-кримського каналу, а й усі збройні угрупування ворога в Запорізькій та Херсонській областях.
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27.06.2022 12:31 Ответить
А откуда Чернышов-балабол об этом знает? У зеленых позвиздеть-как в столовку сходить.
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27.06.2022 12:32 Ответить
Обещать - не значит жениться.
Верить сейчас НИКОМУ нельзя тем более власти.
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27.06.2022 12:37 Ответить
В январе-феврале этого года только чудо спасло украинскую энергосистему от веерных отключений. ЗАЭС работала всеми шестью блоками, такого даже в ссср не было. Сейчас ЗАЭС у кацапофашистов, где зеленые власти будут брать 5 гигаватт мощности, если кацы отключат ЗАЭС - никто не знает
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27.06.2022 12:53 Ответить
 
 