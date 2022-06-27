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Віялових відключень електроенергії під час опалювального сезону не планується, - Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

електроенергія

До наступного опалювального сезону українцям варто підготуватись "по дорослому".

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми розуміємо, що опалювальний сезон - це баланс наявності природнього газу, вугілля, а також електроенергії. Окрім цього, ми маємо говорити про інші можливі альтернативні джерела енергії. Над цим ми активно як працювали, так і працюємо, і певні громади вже перейшли на альтернативні джерела. Але ніяких віялових відключень не планується", - пояснив міністр.

Чернишов закликав українців максимально дбайливо ставитися до витрат електроенергії та тепла взимку.

"Ми маємо припинити регулювати температуру в оселях шляхом відкриття вікон, маємо підготуватись "по дорослому" до наступного опалювального сезону, у тому числі, проводячи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверями, дахами, під’їздами і іншим", - зазначив він.

Також читайте: Зима буде надскладною, тарифи не зміняться, оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, - Чернишов

Автор: Богдан Гуньковський
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Знов прикрути?
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27.06.2022 12:06 Відповісти
Все зрозуміло.Треба купувати генератор...
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27.06.2022 12:14 Відповісти
Чернышов!!, сначала нужно дожить до отопительного сезона, а потом бла-бла про отключения.Предсказатель, бл..ть!
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27.06.2022 12:23 Відповісти
Очільник Мінрегіон не планує.
А от рашисти планують, зокрема, до 1-го вересня взяти під повний контроль Запорізьку АЕС, після чого, вочевидь, специ росатому підготують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Тому слід терміново провести від'єднання ЗАЕС від ЕСУ й повну зупинку атомної станції, оскільки вона живить не тільки гідроспоруди Північно-кримського каналу, а й усі збройні угрупування ворога в Запорізькій та Херсонській областях.
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27.06.2022 12:31 Відповісти
А откуда Чернышов-балабол об этом знает? У зеленых позвиздеть-как в столовку сходить.
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27.06.2022 12:32 Відповісти
Обещать - не значит жениться.
Верить сейчас НИКОМУ нельзя тем более власти.
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27.06.2022 12:37 Відповісти
В январе-феврале этого года только чудо спасло украинскую энергосистему от веерных отключений. ЗАЭС работала всеми шестью блоками, такого даже в ссср не было. Сейчас ЗАЭС у кацапофашистов, где зеленые власти будут брать 5 гигаватт мощности, если кацы отключат ЗАЭС - никто не знает
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27.06.2022 12:53 Відповісти
 
 