Віялових відключень електроенергії під час опалювального сезону не планується, - Чернишов

До наступного опалювального сезону українцям варто підготуватись "по дорослому".

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми розуміємо, що опалювальний сезон - це баланс наявності природнього газу, вугілля, а також електроенергії. Окрім цього, ми маємо говорити про інші можливі альтернативні джерела енергії. Над цим ми активно як працювали, так і працюємо, і певні громади вже перейшли на альтернативні джерела. Але ніяких віялових відключень не планується", - пояснив міністр.

Чернишов закликав українців максимально дбайливо ставитися до витрат електроенергії та тепла взимку.

"Ми маємо припинити регулювати температуру в оселях шляхом відкриття вікон, маємо підготуватись "по дорослому" до наступного опалювального сезону, у тому числі, проводячи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверями, дахами, під’їздами і іншим", - зазначив він.

Також читайте: Зима буде надскладною, тарифи не зміняться, оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, - Чернишов