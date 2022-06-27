Віялових відключень електроенергії під час опалювального сезону не планується, - Чернишов
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До наступного опалювального сезону українцям варто підготуватись "по дорослому".
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми розуміємо, що опалювальний сезон - це баланс наявності природнього газу, вугілля, а також електроенергії. Окрім цього, ми маємо говорити про інші можливі альтернативні джерела енергії. Над цим ми активно як працювали, так і працюємо, і певні громади вже перейшли на альтернативні джерела. Але ніяких віялових відключень не планується", - пояснив міністр.
Чернишов закликав українців максимально дбайливо ставитися до витрат електроенергії та тепла взимку.
"Ми маємо припинити регулювати температуру в оселях шляхом відкриття вікон, маємо підготуватись "по дорослому" до наступного опалювального сезону, у тому числі, проводячи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверями, дахами, під’їздами і іншим", - зазначив він.
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А от рашисти планують, зокрема, до 1-го вересня взяти під повний контроль Запорізьку АЕС, після чого, вочевидь, специ росатому підготують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Тому слід терміново провести від'єднання ЗАЕС від ЕСУ й повну зупинку атомної станції, оскільки вона живить не тільки гідроспоруди Північно-кримського каналу, а й усі збройні угрупування ворога в Запорізькій та Херсонській областях.
Верить сейчас НИКОМУ нельзя тем более власти.