РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5957 посетителей онлайн
Новости За рубежом
15 244 78
дефолт (435) Песков (1738) Россия (91256)

Мы не согласны с утверждениями о дефолте в России, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

песков

В Кремле не согласны с утверждениями о наступлении в РФ дефолта по суверенному долгу в иностранной валюте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

На вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлениями о дефолте в РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, не согласны".

По его словам, утверждения о дефолте неправомерны, поскольку еще в мае "был осуществлен платеж в валюте, а то, что средства не довели до получателей - не наша проблема".

Также читайте: В России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, - Bloomberg

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+31
Ну тогда говорите что у вас отрицательный рост
показать весь комментарий
27.06.2022 12:45
+29
показать весь комментарий
27.06.2022 13:00
+23
Письков, открою большой секрет - миру насрать, с чем вы там не согласны. Не выплатите по долгам - будет дефолт. И точка. "Дефолт и точка" - можете так новую, спижженную рыгаловку назвать.
показать весь комментарий
27.06.2022 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну тогда говорите что у вас отрицательный рост
показать весь комментарий
27.06.2022 12:45 Ответить
Пусть не соглашаюцца.
Им буй смоктать панравицца
показать весь комментарий
27.06.2022 13:08 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2022 17:12 Ответить
Так і так всім похуú вже, на що каZZапсіни там згодні чи не згодні За 4 місяці вся цивілізація побачила, яка мерзотна, брехлива, підла, нацистська ця наZZія каZZапсін
показать весь комментарий
27.06.2022 13:09 Ответить
Им нужно напомнить фразу сцаря : " нравится не нравится терпи моя красавица "
показать весь комментарий
27.06.2022 13:39 Ответить
ви ідете нафуй.....
показать весь комментарий
27.06.2022 12:46 Ответить
А что и кто ждал что то иного от Рашки.. они будут отрицать до конца очевидные вещи..
вы все врете
а вы докажите
а какие у вас доказательства
а вот мы типа заплатили а почему не дошли к получателям и дальше нас не касается..
мы не нападали на Украину
мы не ведем войну на Украине
у Нас все идет по плану и задачам
мы не делаем ничего аткого голодав мире это все Украина
это нацисты в Киеве будут убивать евреев в США при Президенте еврее в Украине Зеленском..
и т.д. и... т.п........................
показать весь комментарий
27.06.2022 13:05 Ответить
Та кого це @бе? А ми не згодні з твердженням що на засрашкі живуть люди,а не орки.
показать весь комментарий
27.06.2022 12:46 Ответить
А хто каже що там люди? Окрім іньших орків...
показать весь комментарий
27.06.2022 13:01 Ответить
Рашка страна 404 теперь не только политически а уже и экономически. А как твари старались Украину уничтожить и унизить.
показать весь комментарий
27.06.2022 12:47 Ответить
Слова путлєра-гітлєра - "нравится не нравится - терпи моя красавица"!

пєсков - ти страх втратив , ти заперечуєш слова свого босса?

Слава Україні!
Героям Слава!
показать весь комментарий
27.06.2022 12:48 Ответить
Жена мужу среди ночи:
- Изя, ты почему не спишь?
- Я Абраму денег должен (((
Жена стучит кулаком в стену.
- Эй, Абраша, Изя тебе денег там должен. Так вот, он тебе их не отдаст!
А ты, Изинька спи, не беспокойся, теперь Абрам спать не будет)))
показать весь комментарий
27.06.2022 12:48 Ответить
Росія ніколи не визнає що в неї дефолт і буде своїм громадянам розповідати що все добре хоча насправді падає рівень життя зростає безробіття інфляція б'є рекорди сітові бренди йдуть з Росії. І в них все добре.
показать весь комментарий
27.06.2022 12:49 Ответить
знаем знаем вы и ни на кого не нападали у вас и долга нет вы же самодостаточные
показать весь комментарий
27.06.2022 12:49 Ответить
Всім скидать штани і стати раком! Щас піздець вам буде, слівайте воду, ****** масони, чи як вас там. (с)
показать весь комментарий
27.06.2022 12:49 Ответить
А Баба Яга проти!
показать весь комментарий
27.06.2022 12:51 Ответить
Опередил...
показать весь комментарий
27.06.2022 12:53 Ответить
Нравится,не нравится,терпи-ваше пуйло говорило.Терпи,терпила унітазна
показать весь комментарий
27.06.2022 12:51 Ответить
Письков, открою большой секрет - миру насрать, с чем вы там не согласны. Не выплатите по долгам - будет дефолт. И точка. "Дефолт и точка" - можете так новую, спижженную рыгаловку назвать.
показать весь комментарий
27.06.2022 12:52 Ответить
******* же говорил, что они начали "спєціальную ваєнную аперацію" чтоб уничтожить раZZєю
показать весь комментарий
27.06.2022 13:17 Ответить
Ми не згодні з твердженнями про дефолт...- А кого то їбе? Свої незгоди запихніть собі в сраку пан пєсков.
показать весь комментарий
27.06.2022 12:53 Ответить
Якій він пан ? Він раб !
показать весь комментарий
27.06.2022 13:03 Ответить
ну ви ї в Україну-кандидата в ЄС не вірили
і в отримання Україною Томосу.
тепер не вірите що відміною незалежності Литви Латвії та Естонії ніфіга не зміните в реальній історії.
і взагал у ваз втрат немає.

не весь світ дивиться те, що ви по рашатв несете.
показать весь комментарий
27.06.2022 12:57 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2022 13:00 Ответить
А вас гандонів питають?
показать весь комментарий
27.06.2022 13:01 Ответить
Дефолт чи ні - це вже вирішувати не кацапам.
показать весь комментарий
27.06.2022 13:02 Ответить
Письков, у вас долларов на счетах нет. Всё, что было, арестовано и будет использовано как репарации для Украины. Можешь предложить отдать кэшем, если Куйло раскошелится.
показать весь комментарий
27.06.2022 13:03 Ответить
Я вірно розумію, що дефолт розвʼязує руки для арештів активів рашки за кордоном?

А що він ще дає, дефолт рашки?
показать весь комментарий
27.06.2022 13:03 Ответить
По суті нічого не дає, окрім того що унеможливлює доступ до нових кредитів... без кредита економіка стає непрогнозованою і не стабільною... тобто повністю регульованою. Наслідки бувають різними, але в борг ніхто не дасть.
показать весь комментарий
27.06.2022 13:18 Ответить
я колись десь вже чув "я ничего никому не должен"
Чи щось схоже на це...
показать весь комментарий
27.06.2022 13:03 Ответить
та кому потрібна ваша згода, курви?!
показать весь комментарий
27.06.2022 13:04 Ответить
Я згоден с тем что письков сынок обдроченой старой проститутки и ******, а его дочка шалава с **** в жопе
показать весь комментарий
27.06.2022 13:04 Ответить
-письков тебя обоссали и кончили на усы
-я не согласен
показать весь комментарий
27.06.2022 13:05 Ответить
Пишіть кацапи скаргу у басманний ,воронєжський суд або спортлото!


показать весь комментарий
27.06.2022 13:08 Ответить
умудриться так все просрать) и это только начало)
показать весь комментарий
27.06.2022 13:10 Ответить
скавління пиписьки путіна..
показать весь комментарий
27.06.2022 13:13 Ответить
Ну всьооо, фух, дело за малым - найти хоть кого-то, кого волнует шо они там себе думают...)))
показать весь комментарий
27.06.2022 13:13 Ответить
Нравится, не нравится, а вот теперь хер тебе в нюх, рашистская "красавица".
показать весь комментарий
27.06.2022 13:14 Ответить
А почему им позволяют рисовать курс ***** 55 копеек за гривну? Которого никогда и до войны небыло.
показать весь комментарий
27.06.2022 13:16 Ответить
Злодії в своїй більшості не згодні з вироками судів.
показать весь комментарий
27.06.2022 13:16 Ответить
А вас, свинособаки, і не питали
показать весь комментарий
27.06.2022 13:17 Ответить
проблема как раз ваша
показать весь комментарий
27.06.2022 13:17 Ответить
Россия для Китая, это как те ПОПОЛЧЕНЦЫ ДНР, которых русские гонят вперед, чтобы разузнать позиции ВСУ))))))

Так что скоро узнаем.... ЕСЛИ КИТАЙ РЕШАТСЯ НАПАСТЬ НА ТАЙВАНЬ, ТОГДА ВСЕ МЕРЫ И САНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВВОДИЛИСЬ ПРОТИВ РОССИИ - НЕ ДЕЙСТВУЮТ...
Но если китайцы не рискнут, тогда МОСКАЛИ КРУТО ПОПАЛИ😁😁😁
показать весь комментарий
27.06.2022 13:17 Ответить
Просто денех сейчас нет...но вы дрочитте там..скоро появяцца...
Д.ведмедев...
показать весь комментарий
27.06.2022 13:20 Ответить
Нравіца, нє нравіца - тєрпі усатая красавіца.
показать весь комментарий
27.06.2022 13:20 Ответить
Психічно хворі нколи не визнають, що вони психи..навіть у лікарні під ліками...а керівництво раїсі явно душевнохворі..лікувати..ще раз лкувати..сірка, галоперідол, електричний струм...
показать весь комментарий
27.06.2022 13:23 Ответить
Хах, все по классике. Вы все врете, это постановка
показать весь комментарий
27.06.2022 13:24 Ответить
дурдом с фактами может не соглашаться. Только реальность от этого не меняется, Мордор- банкрот
показать весь комментарий
27.06.2022 13:24 Ответить
Дефолти їм тільки на користь.
показать весь комментарий
27.06.2022 13:24 Ответить
Пьяные крики и запах сортира

Это четкие признаки рюсскага мира

Из ФСБ Негодяя сделали себе кумира

Идеология рюZZкага мира

Ложь 24/7 из сраного телеэфира

Нацистские бредни рюZZkaго мира...
показать весь комментарий
27.06.2022 13:28 Ответить
Про "вивсьоврьоті" вже було, нє ???
показать весь комментарий
27.06.2022 13:30 Ответить
-- ты согласен шо ты проиграл?

-- нет! я мысленно победил! не признаёте - так это ваши проблемы!
показать весь комментарий
27.06.2022 13:31 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2022 13:31 Ответить
******* рашка - яскрава ілюстрація до терміну "паралельна реальність"
показать весь комментарий
27.06.2022 13:35 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2022 13:35 Ответить
Властям калининградской области приказано срочно заготавливать товары длительного пользования...
Валежник и БояРышник тоже...
показать весь комментарий
27.06.2022 13:36 Ответить
А тебе підрило ніхто і не питає.
показать весь комментарий
27.06.2022 13:44 Ответить
Думка смертника нікого не цікавить.

Воно повинно усвідомити що воно вже мертве.
показать весь комментарий
27.06.2022 13:52 Ответить
Покойник решительно не согласен с утверждением, что он мертв
показать весь комментарий
27.06.2022 13:58 Ответить
А так же мы никогда не нападали на Украину.
показать весь комментарий
27.06.2022 13:58 Ответить
Пучеглазый алкаш, чья это проблема мы, устроившись поудобней, будем наблюдать уже с сегодняшнего дня!
показать весь комментарий
27.06.2022 13:59 Ответить
нравится не нравится спи писькокрасавица
показать весь комментарий
27.06.2022 14:01 Ответить
«Я не погоджуюся з оцінкою, що я не можу платити за кредитами. Це просто штучна проблема, створена міліцією. Якби мене не посадили за вбивство, то я міг би піти працювати і платити свої кредити. у всьому винна поліція».
показать весь комментарий
27.06.2022 14:02 Ответить
як там пуйло казав: "нравица не нравица - терпi, моя красавiца"
показать весь комментарий
27.06.2022 14:02 Ответить
Дефолт означает неспособность клиента выплачивать долги, банкротство. Но все в курсе что у клиента куча денег. А кредиты Запад им итак не дает. Так что это больше пиар-акция.
показать весь комментарий
27.06.2022 14:05 Ответить
Говноедов путлера поставили опять на Каленки....
показать весь комментарий
27.06.2022 14:12 Ответить
Джо Байден и Борис Джонсон обещают снабдить рабZeю тушонкой Рузвельта энд ножками Буша....
показать весь комментарий
27.06.2022 14:15 Ответить
ЕСЛИ КЛИЕНТ БАНКА НЕ УСПЕВАЕТ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВОВРЕМЯ ПЛАТЕЖ ПО КРЕДИТУ, ТО ПЛАТИТ ШТРАФ !!! ДЛЯ РФ ШТРАФ - ЭТО ДЕФОЛТ !)
показать весь комментарий
27.06.2022 14:15 Ответить
ТАК ЧТО НЕ ПЗДИ ЁРШИК !!! НРАВИТЬСЯ НЕ НРАВИТЬСЯ... ДЕФОЛТНИ СТАРАЯ ЗАДНИЦА ))))))))))))
показать весь комментарий
27.06.2022 14:17 Ответить
Из рабZei на сегодня вышли 962 ведущих компаний Мира...,а это значит...рабZeя помойка и иметь дело с уродами себе дороже... прощай Токсичная рабZeя...страна баранов и рабов....
показать весь комментарий
27.06.2022 14:18 Ответить
Акции 962х кампании вывели из рабzея, а само оборудование, станки, конвейеры, почему оставили? Рабzзея перевела их под свою юрисдикцию за бесплатно и продолжает выпускать ту же самую продукцию, только теперь доходы пошли в рабzеянскую казну. Непорядок!
показать весь комментарий
27.06.2022 14:38 Ответить
Объявление банкротом по причине отказа кредитора получать платежи от должника? Прикольно. После объявления этого дефолта рубль в клочья. Только два вопроса остались. За чей счёт этот банкет, и кто пострадавшая сторона?
показать весь комментарий
27.06.2022 14:33 Ответить
Воно не згодне, та хто його пита.
показать весь комментарий
27.06.2022 15:19 Ответить
якщо х!йло вже називає себе імператором,

то що можна чекати від параши з карліком з дурки на чолі
показать весь комментарий
27.06.2022 15:56 Ответить
Вас гадів питати ніхто не буде
показать весь комментарий
27.06.2022 17:42 Ответить
 
 