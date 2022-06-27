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Ми не згодні із твердженнями про дефолт у Росії, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Кремлі не згодні із твердженнями про настання в РФ дефолту за суверенним боргом в іноземній валюті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
На запитання журналістів, чи згодні у Кремлі із заявами про дефолт у РФ, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав: "Ні, не згодні".
За його словами, твердження про дефолт неправомірні, оскільки ще в травні "був здійснений платіж у валюті, а те, що кошти не довели до одержувачів - не наша проблема".
Топ коментарі
+31 Green sheet
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Будь ласка, зачекайте...
Им буй смоктать панравицца
вы все врете
а вы докажите
а какие у вас доказательства
а вот мы типа заплатили а почему не дошли к получателям и дальше нас не касается..
мы не нападали на Украину
мы не ведем войну на Украине
у Нас все идет по плану и задачам
мы не делаем ничего аткого голодав мире это все Украина
это нацисты в Киеве будут убивать евреев в США при Президенте еврее в Украине Зеленском..
и т.д. и... т.п........................
пєсков - ти страх втратив , ти заперечуєш слова свого босса?
Слава Україні!
Героям Слава!
- Изя, ты почему не спишь?
- Я Абраму денег должен (((
Жена стучит кулаком в стену.
- Эй, Абраша, Изя тебе денег там должен. Так вот, он тебе их не отдаст!
А ты, Изинька спи, не беспокойся, теперь Абрам спать не будет)))
і в отримання Україною Томосу.
тепер не вірите що відміною незалежності Литви Латвії та Естонії ніфіга не зміните в реальній історії.
і взагал у ваз втрат немає.
не весь світ дивиться те, що ви по рашатв несете.
А що він ще дає, дефолт рашки?
Чи щось схоже на це...
-я не согласен
Так что скоро узнаем.... ЕСЛИ КИТАЙ РЕШАТСЯ НАПАСТЬ НА ТАЙВАНЬ, ТОГДА ВСЕ МЕРЫ И САНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВВОДИЛИСЬ ПРОТИВ РОССИИ - НЕ ДЕЙСТВУЮТ...
Но если китайцы не рискнут, тогда МОСКАЛИ КРУТО ПОПАЛИ😁😁😁
Д.ведмедев...
Это четкие признаки рюсскага мира
Из ФСБ Негодяя сделали себе кумира
Идеология рюZZкага мира
Ложь 24/7 из сраного телеэфира
Нацистские бредни рюZZkaго мира...
-- нет! я мысленно победил! не признаёте - так это ваши проблемы!
Валежник и БояРышник тоже...
Воно повинно усвідомити що воно вже мертве.
то що можна чекати від параши з карліком з дурки на чолі