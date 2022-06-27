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Новини За кордоном
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дефолт (107) Пєсков (1443) Росія (47203)

Ми не згодні із твердженнями про дефолт у Росії, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

песков

У Кремлі не згодні із твердженнями про настання в РФ дефолту за суверенним боргом в іноземній валюті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На запитання журналістів, чи згодні у Кремлі із заявами про дефолт у РФ, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав: "Ні, не згодні".

За його словами, твердження про дефолт неправомірні, оскільки ще в травні "був здійснений платіж у валюті, а те, що кошти не довели до одержувачів - не наша проблема".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за зовнішнім боргом, - Bloomberg

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Ну тогда говорите что у вас отрицательный рост
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27.06.2022 12:45
+29
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27.06.2022 13:00
+23
Письков, открою большой секрет - миру насрать, с чем вы там не согласны. Не выплатите по долгам - будет дефолт. И точка. "Дефолт и точка" - можете так новую, спижженную рыгаловку назвать.
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27.06.2022 12:52
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Ну тогда говорите что у вас отрицательный рост
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27.06.2022 12:45 Відповісти
Пусть не соглашаюцца.
Им буй смоктать панравицца
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27.06.2022 13:08 Відповісти
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27.06.2022 17:12 Відповісти
Так і так всім похуú вже, на що каZZапсіни там згодні чи не згодні За 4 місяці вся цивілізація побачила, яка мерзотна, брехлива, підла, нацистська ця наZZія каZZапсін
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27.06.2022 13:09 Відповісти
Им нужно напомнить фразу сцаря : " нравится не нравится терпи моя красавица "
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27.06.2022 13:39 Відповісти
ви ідете нафуй.....
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27.06.2022 12:46 Відповісти
А что и кто ждал что то иного от Рашки.. они будут отрицать до конца очевидные вещи..
вы все врете
а вы докажите
а какие у вас доказательства
а вот мы типа заплатили а почему не дошли к получателям и дальше нас не касается..
мы не нападали на Украину
мы не ведем войну на Украине
у Нас все идет по плану и задачам
мы не делаем ничего аткого голодав мире это все Украина
это нацисты в Киеве будут убивать евреев в США при Президенте еврее в Украине Зеленском..
и т.д. и... т.п........................
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27.06.2022 13:05 Відповісти
Та кого це @бе? А ми не згодні з твердженням що на засрашкі живуть люди,а не орки.
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27.06.2022 12:46 Відповісти
А хто каже що там люди? Окрім іньших орків...
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27.06.2022 13:01 Відповісти
Рашка страна 404 теперь не только политически а уже и экономически. А как твари старались Украину уничтожить и унизить.
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27.06.2022 12:47 Відповісти
Слова путлєра-гітлєра - "нравится не нравится - терпи моя красавица"!

пєсков - ти страх втратив , ти заперечуєш слова свого босса?

Слава Україні!
Героям Слава!
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27.06.2022 12:48 Відповісти
Жена мужу среди ночи:
- Изя, ты почему не спишь?
- Я Абраму денег должен (((
Жена стучит кулаком в стену.
- Эй, Абраша, Изя тебе денег там должен. Так вот, он тебе их не отдаст!
А ты, Изинька спи, не беспокойся, теперь Абрам спать не будет)))
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27.06.2022 12:48 Відповісти
Росія ніколи не визнає що в неї дефолт і буде своїм громадянам розповідати що все добре хоча насправді падає рівень життя зростає безробіття інфляція б'є рекорди сітові бренди йдуть з Росії. І в них все добре.
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27.06.2022 12:49 Відповісти
знаем знаем вы и ни на кого не нападали у вас и долга нет вы же самодостаточные
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27.06.2022 12:49 Відповісти
Всім скидать штани і стати раком! Щас піздець вам буде, слівайте воду, ****** масони, чи як вас там. (с)
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27.06.2022 12:49 Відповісти
А Баба Яга проти!
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27.06.2022 12:51 Відповісти
Опередил...
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27.06.2022 12:53 Відповісти
Нравится,не нравится,терпи-ваше пуйло говорило.Терпи,терпила унітазна
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27.06.2022 12:51 Відповісти
Письков, открою большой секрет - миру насрать, с чем вы там не согласны. Не выплатите по долгам - будет дефолт. И точка. "Дефолт и точка" - можете так новую, спижженную рыгаловку назвать.
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27.06.2022 12:52 Відповісти
******* же говорил, что они начали "спєціальную ваєнную аперацію" чтоб уничтожить раZZєю
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27.06.2022 13:17 Відповісти
Ми не згодні з твердженнями про дефолт...- А кого то їбе? Свої незгоди запихніть собі в сраку пан пєсков.
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27.06.2022 12:53 Відповісти
Якій він пан ? Він раб !
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27.06.2022 13:03 Відповісти
ну ви ї в Україну-кандидата в ЄС не вірили
і в отримання Україною Томосу.
тепер не вірите що відміною незалежності Литви Латвії та Естонії ніфіга не зміните в реальній історії.
і взагал у ваз втрат немає.

не весь світ дивиться те, що ви по рашатв несете.
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27.06.2022 12:57 Відповісти
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27.06.2022 13:00 Відповісти
А вас гандонів питають?
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27.06.2022 13:01 Відповісти
Дефолт чи ні - це вже вирішувати не кацапам.
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27.06.2022 13:02 Відповісти
Письков, у вас долларов на счетах нет. Всё, что было, арестовано и будет использовано как репарации для Украины. Можешь предложить отдать кэшем, если Куйло раскошелится.
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27.06.2022 13:03 Відповісти
Я вірно розумію, що дефолт розвʼязує руки для арештів активів рашки за кордоном?

А що він ще дає, дефолт рашки?
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27.06.2022 13:03 Відповісти
По суті нічого не дає, окрім того що унеможливлює доступ до нових кредитів... без кредита економіка стає непрогнозованою і не стабільною... тобто повністю регульованою. Наслідки бувають різними, але в борг ніхто не дасть.
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27.06.2022 13:18 Відповісти
я колись десь вже чув "я ничего никому не должен"
Чи щось схоже на це...
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27.06.2022 13:03 Відповісти
та кому потрібна ваша згода, курви?!
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27.06.2022 13:04 Відповісти
Я згоден с тем что письков сынок обдроченой старой проститутки и ******, а его дочка шалава с **** в жопе
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27.06.2022 13:04 Відповісти
-письков тебя обоссали и кончили на усы
-я не согласен
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27.06.2022 13:05 Відповісти
Пишіть кацапи скаргу у басманний ,воронєжський суд або спортлото!


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27.06.2022 13:08 Відповісти
умудриться так все просрать) и это только начало)
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27.06.2022 13:10 Відповісти
скавління пиписьки путіна..
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27.06.2022 13:13 Відповісти
Ну всьооо, фух, дело за малым - найти хоть кого-то, кого волнует шо они там себе думают...)))
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27.06.2022 13:13 Відповісти
Нравится, не нравится, а вот теперь хер тебе в нюх, рашистская "красавица".
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27.06.2022 13:14 Відповісти
А почему им позволяют рисовать курс ***** 55 копеек за гривну? Которого никогда и до войны небыло.
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27.06.2022 13:16 Відповісти
Злодії в своїй більшості не згодні з вироками судів.
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27.06.2022 13:16 Відповісти
А вас, свинособаки, і не питали
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27.06.2022 13:17 Відповісти
проблема как раз ваша
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27.06.2022 13:17 Відповісти
Россия для Китая, это как те ПОПОЛЧЕНЦЫ ДНР, которых русские гонят вперед, чтобы разузнать позиции ВСУ))))))

Так что скоро узнаем.... ЕСЛИ КИТАЙ РЕШАТСЯ НАПАСТЬ НА ТАЙВАНЬ, ТОГДА ВСЕ МЕРЫ И САНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВВОДИЛИСЬ ПРОТИВ РОССИИ - НЕ ДЕЙСТВУЮТ...
Но если китайцы не рискнут, тогда МОСКАЛИ КРУТО ПОПАЛИ😁😁😁
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27.06.2022 13:17 Відповісти
Просто денех сейчас нет...но вы дрочитте там..скоро появяцца...
Д.ведмедев...
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27.06.2022 13:20 Відповісти
Нравіца, нє нравіца - тєрпі усатая красавіца.
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27.06.2022 13:20 Відповісти
Психічно хворі нколи не визнають, що вони психи..навіть у лікарні під ліками...а керівництво раїсі явно душевнохворі..лікувати..ще раз лкувати..сірка, галоперідол, електричний струм...
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27.06.2022 13:23 Відповісти
Хах, все по классике. Вы все врете, это постановка
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27.06.2022 13:24 Відповісти
дурдом с фактами может не соглашаться. Только реальность от этого не меняется, Мордор- банкрот
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27.06.2022 13:24 Відповісти
Дефолти їм тільки на користь.
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27.06.2022 13:24 Відповісти
Пьяные крики и запах сортира

Это четкие признаки рюсскага мира

Из ФСБ Негодяя сделали себе кумира

Идеология рюZZкага мира

Ложь 24/7 из сраного телеэфира

Нацистские бредни рюZZkaго мира...
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27.06.2022 13:28 Відповісти
Про "вивсьоврьоті" вже було, нє ???
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27.06.2022 13:30 Відповісти
-- ты согласен шо ты проиграл?

-- нет! я мысленно победил! не признаёте - так это ваши проблемы!
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27.06.2022 13:31 Відповісти
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27.06.2022 13:31 Відповісти
******* рашка - яскрава ілюстрація до терміну "паралельна реальність"
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27.06.2022 13:35 Відповісти
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27.06.2022 13:35 Відповісти
Властям калининградской области приказано срочно заготавливать товары длительного пользования...
Валежник и БояРышник тоже...
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27.06.2022 13:36 Відповісти
А тебе підрило ніхто і не питає.
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27.06.2022 13:44 Відповісти
Думка смертника нікого не цікавить.

Воно повинно усвідомити що воно вже мертве.
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27.06.2022 13:52 Відповісти
Покойник решительно не согласен с утверждением, что он мертв
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27.06.2022 13:58 Відповісти
А так же мы никогда не нападали на Украину.
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27.06.2022 13:58 Відповісти
Пучеглазый алкаш, чья это проблема мы, устроившись поудобней, будем наблюдать уже с сегодняшнего дня!
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27.06.2022 13:59 Відповісти
нравится не нравится спи писькокрасавица
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27.06.2022 14:01 Відповісти
«Я не погоджуюся з оцінкою, що я не можу платити за кредитами. Це просто штучна проблема, створена міліцією. Якби мене не посадили за вбивство, то я міг би піти працювати і платити свої кредити. у всьому винна поліція».
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27.06.2022 14:02 Відповісти
як там пуйло казав: "нравица не нравица - терпi, моя красавiца"
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27.06.2022 14:02 Відповісти
Дефолт означает неспособность клиента выплачивать долги, банкротство. Но все в курсе что у клиента куча денег. А кредиты Запад им итак не дает. Так что это больше пиар-акция.
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27.06.2022 14:05 Відповісти
Говноедов путлера поставили опять на Каленки....
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27.06.2022 14:12 Відповісти
Джо Байден и Борис Джонсон обещают снабдить рабZeю тушонкой Рузвельта энд ножками Буша....
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27.06.2022 14:15 Відповісти
ЕСЛИ КЛИЕНТ БАНКА НЕ УСПЕВАЕТ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВОВРЕМЯ ПЛАТЕЖ ПО КРЕДИТУ, ТО ПЛАТИТ ШТРАФ !!! ДЛЯ РФ ШТРАФ - ЭТО ДЕФОЛТ !)
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27.06.2022 14:15 Відповісти
ТАК ЧТО НЕ ПЗДИ ЁРШИК !!! НРАВИТЬСЯ НЕ НРАВИТЬСЯ... ДЕФОЛТНИ СТАРАЯ ЗАДНИЦА ))))))))))))
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27.06.2022 14:17 Відповісти
Из рабZei на сегодня вышли 962 ведущих компаний Мира...,а это значит...рабZeя помойка и иметь дело с уродами себе дороже... прощай Токсичная рабZeя...страна баранов и рабов....
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27.06.2022 14:18 Відповісти
Акции 962х кампании вывели из рабzея, а само оборудование, станки, конвейеры, почему оставили? Рабzзея перевела их под свою юрисдикцию за бесплатно и продолжает выпускать ту же самую продукцию, только теперь доходы пошли в рабzеянскую казну. Непорядок!
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27.06.2022 14:38 Відповісти
Объявление банкротом по причине отказа кредитора получать платежи от должника? Прикольно. После объявления этого дефолта рубль в клочья. Только два вопроса остались. За чей счёт этот банкет, и кто пострадавшая сторона?
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27.06.2022 14:33 Відповісти
Воно не згодне, та хто його пита.
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27.06.2022 15:19 Відповісти
якщо х!йло вже називає себе імператором,

то що можна чекати від параши з карліком з дурки на чолі
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27.06.2022 15:56 Відповісти
Вас гадів питати ніхто не буде
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27.06.2022 17:42 Відповісти
 
 