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Украина получила от Японии дополнительные $500 млн, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

японія

Украина получила дополнительные 65 млрд японских иен (приблизительно 500 млн долл. США) льготного кредита в рамках кредитного соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения и т.п. Кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашения кредита – 30 лет, в том числе, льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых", - говорится в сообщении.

7 июня между правительством Украины и правительством Японии подписано дополнительное Соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления. Соглашением сумма кредита увеличена на 65 млрд японских иен, в результате чего сумма кредита составляет 78 млрд японских иен (около 600 млн долл. США).

24 мая Украина получила по указанному Соглашению 13,0 млрд японских иен (примерно 100 млн. долл. США).

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подяка і уважуха самураям
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27.06.2022 16:16 Ответить
Беня вкраде, краще не давайте, а якщо даєте то і перевіряючих дайте!
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27.06.2022 16:41 Ответить
Щиро дякуємо.
Будь ласка, використання під наглядом представника Японії.
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27.06.2022 16:58 Ответить
з мечем
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27.06.2022 17:29 Ответить
та калькулятором
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27.06.2022 18:53 Ответить
Кредиты, кредиты...
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15.09.2022 13:34 Ответить
 
 