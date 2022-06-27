Украина получила от Японии дополнительные $500 млн, - Минфин

Украина получила дополнительные 65 млрд японских иен (приблизительно 500 млн долл. США) льготного кредита в рамках кредитного соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения и т.п. Кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашения кредита – 30 лет, в том числе, льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых", - говорится в сообщении.

7 июня между правительством Украины и правительством Японии подписано дополнительное Соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления. Соглашением сумма кредита увеличена на 65 млрд японских иен, в результате чего сумма кредита составляет 78 млрд японских иен (около 600 млн долл. США).

24 мая Украина получила по указанному Соглашению 13,0 млрд японских иен (примерно 100 млн. долл. США).

Также смотрите: Зеленский предложил лидерам G7 пять шагов, которые могут быть полезны для Украины и Европы. ВИДЕО