Україна отримала від Японії додаткові $500 млн, - Мінфін

Україна отримала додаткові 65 млрд японських єн (приблизно 500 млн дол. США) пільгового кредиту в межах кредитної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Кошти спрямовано до держбюджету для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків, охорону здоров’я тощо. Кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту - 30 років, у тому числі, пільговий період - 10 років; процентна ставка - 1% річних", - йдеться в повідомленні.

7 червня між Урядом України та Урядом Японії підписано додаткову Угоду щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку в сфері надзвичайного економічного відновлення. Угодою сума кредиту збільшено на 65 млрд японських єн, у результаті чого сума кредиту становитить 78 млрд японських єн (приблизно 600 млн дол. США).

24 травня Україна отримала за зазначеною Угодою 13,0 млрд японських єн (приблизно 100 млн дол. США).

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