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Україна отримала від Японії додаткові $500 млн, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

японія

Україна отримала додаткові 65 млрд японських єн (приблизно 500 млн дол. США) пільгового кредиту в межах кредитної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Кошти спрямовано до держбюджету для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків, охорону здоров’я тощо. Кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту - 30 років, у тому числі, пільговий період - 10 років; процентна ставка - 1% річних", - йдеться в повідомленні.

7 червня між Урядом України та Урядом Японії підписано додаткову Угоду щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку в сфері надзвичайного економічного відновлення. Угодою сума кредиту збільшено на 65 млрд японських єн, у результаті чого сума кредиту становитить 78 млрд японських єн (приблизно 600 млн дол. США).

24 травня Україна отримала за зазначеною Угодою 13,0 млрд японських єн (приблизно 100 млн дол. США).

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Автор: Богдан Гуньковський
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подяка і уважуха самураям
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27.06.2022 16:16 Відповісти
Беня вкраде, краще не давайте, а якщо даєте то і перевіряючих дайте!
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27.06.2022 16:41 Відповісти
Щиро дякуємо.
Будь ласка, використання під наглядом представника Японії.
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27.06.2022 16:58 Відповісти
з мечем
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27.06.2022 17:29 Відповісти
та калькулятором
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27.06.2022 18:53 Відповісти
Кредиты, кредиты...
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15.09.2022 13:34 Відповісти
 
 