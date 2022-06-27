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Paypal без комиссий будет работать для украинцев до сентября, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

paypal

Paypal продлевает бескомиссионный период на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"За 3 месяца работы сервиса украинцы создали более 200 тысяч аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на $200 миллионов. Именно с помощью Paypal украинцы могут поддерживать оказавшихся за рубежом родных, собирать донаты со всего мира на армию.

Уверен, что нашим следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов", – говорится в сообщении.

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Федоров уверен, что таким образом украинский бизнес сможет продолжать развиваться, а наши Интернет-магазины и производители смогут продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal.
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Враки. Берет комиссию, на ура.
с $1000 около $40 комиссия
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27.06.2022 16:20 Ответить
Це може бути за конвертацію валюти.

А взагалі цей пейпал фігня повна. Рахунок поповнити в Україні неможливо. А карткою на віза я і без таких помічників розрахуюся.
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27.06.2022 16:32 Ответить
По острову Зміїний зафіксовано понад 10 влучань, одне з них по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу "Панцир-С1", решта результатів дорозвідується - ОК "Південь".
https://t.me/project_juventa/39740
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27.06.2022 16:22 Ответить
Работает, однако, при переводе с карты на карту проще и дешевле. Особенно если родственники и карта оформлена на одного человека, можно вообще без комисии переводить.

Запуск Палки для бинес-аккаунтов это супер скачок для IT и экспорта IT услуг. До сих пор, все зарубежные платёжные системы в Украине блокировались НБУ. Сейчас приходится открывать счета зарубежом или в офшоре, чтобы заключать договора с такими платёжными системами и получать платежи от иностранцев. Соответственно, налоги идут мимо казны.
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27.06.2022 18:00 Ответить
 
 