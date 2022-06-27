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Paypal без комісій працюватиме для українців до вересня, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

paypal

Paypal продовжує безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"За 3 місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежів на понад $200 мільйонів. Саме за допомогою Paypal українці можуть підтримувати рідних, які опинилися за кордоном, збирати донати зі всього світу на армію.

Впевнений, що нашим наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів", - йдеться у повідомленні.

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Федоров впевнений, що таким чином український бізнес зможе продовжувати розвиватись, а наші інтернет-магазини та виробники зможуть продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal.
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Враки. Берет комиссию, на ура.
с $1000 около $40 комиссия
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27.06.2022 16:20 Відповісти
Це може бути за конвертацію валюти.

А взагалі цей пейпал фігня повна. Рахунок поповнити в Україні неможливо. А карткою на віза я і без таких помічників розрахуюся.
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27.06.2022 16:32 Відповісти
По острову Зміїний зафіксовано понад 10 влучань, одне з них по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу "Панцир-С1", решта результатів дорозвідується - ОК "Південь".
https://t.me/project_juventa/39740
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27.06.2022 16:22 Відповісти
Работает, однако, при переводе с карты на карту проще и дешевле. Особенно если родственники и карта оформлена на одного человека, можно вообще без комисии переводить.

Запуск Палки для бинес-аккаунтов это супер скачок для IT и экспорта IT услуг. До сих пор, все зарубежные платёжные системы в Украине блокировались НБУ. Сейчас приходится открывать счета зарубежом или в офшоре, чтобы заключать договора с такими платёжными системами и получать платежи от иностранцев. Соответственно, налоги идут мимо казны.
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27.06.2022 18:00 Відповісти
 
 