Paypal без комісій працюватиме для українців до вересня, - Федоров
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Paypal продовжує безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"За 3 місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежів на понад $200 мільйонів. Саме за допомогою Paypal українці можуть підтримувати рідних, які опинилися за кордоном, збирати донати зі всього світу на армію.
Впевнений, що нашим наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів", - йдеться у повідомленні.
Федоров впевнений, що таким чином український бізнес зможе продовжувати розвиватись, а наші інтернет-магазини та виробники зможуть продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal.
Будь ласка, зачекайте...
с $1000 около $40 комиссия
А взагалі цей пейпал фігня повна. Рахунок поповнити в Україні неможливо. А карткою на віза я і без таких помічників розрахуюся.
https://t.me/project_juventa/39740
Запуск Палки для бинес-аккаунтов это супер скачок для IT и экспорта IT услуг. До сих пор, все зарубежные платёжные системы в Украине блокировались НБУ. Сейчас приходится открывать счета зарубежом или в офшоре, чтобы заключать договора с такими платёжными системами и получать платежи от иностранцев. Соответственно, налоги идут мимо казны.