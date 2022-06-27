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Комитет ВР по правам человека согласовал назначение Лубинца на должность омбудсмена
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В понедельник, 27 июня, в формате видеоконференции состоялось заседание комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Об этом сообщила пресс-служба Комитета, передает Цензор.НЕТ.
"Члены комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, предусмотренного Законом Украины "Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности", - отмечается в сообщении.
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У лютому 2016 року Кива був звинувачений військовими в причетності до контрабанди з непідконтрольних Києву територій так званих ДНР та ЛНР, яке він здійснював разом з депутатом від БПП Дмитром Лубінцем[7].
На початку червня підприємство ТОВ «Волана» стало обєктом рейдерської атаки від злочинного угрупування з посадових осіб. Сумське СБУ з 2017 року розслідувало справу про спробу зміни державного кордону України, а у 2020 році справу підняли з архіву та додали до неї майно ТОВ «Волана», арештувавши на весь завод.[8]
Представники підприємства звернувся до представництва Єврокомісії в Україні[9], звинувативши Лубінця у причетності до справи, адже він публічно підтримував рішення суду, які мали конфіскувати майно у поточних власників.[10]
3 липня 2020 року Сумський апеляційний суд скасував арешт майна підприємства. ДБР почало слідство проти посадових осіб СБУ та прокуратури за підозрами у рейдерстві та зловживанні владою, а НПУ відкрила кримінальне провадження за фактом несанкціонованого втручання в систему суду
Більше про нього і всіх інших в цьому інтерв'ю:
https://youtu.be/YaXoc5ukli4