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Новости Политика Украины
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ВР (28728) омбудсмен (577) Лубинец Дмитрий (218)

Комитет ВР по правам человека согласовал назначение Лубинца на должность омбудсмена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

лубінець

В понедельник, 27 июня, в формате видеоконференции состоялось заседание комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета, передает Цензор.НЕТ.

"Члены комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, предусмотренного Законом Украины "Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+31
Коррупционнная тушка Коломойского. Потрясающий кандидат.
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27.06.2022 18:31
+26
Слухняне ніщо, беззаперечно виконуюче команди хазяїна.
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27.06.2022 18:43
+24
Ківиного кореша по контабанді і кишенькового хлопчика Бені Коломойського."Добрий" обдусмен,він нарішає,але якого можна чекати від пліснявого шапіто
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27.06.2022 18:32
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"Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей."
свой человєчєк...
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27.06.2022 18:27 Ответить
Коррупционнная тушка Коломойского. Потрясающий кандидат.
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27.06.2022 18:31 Ответить
Ківиного кореша по контабанді і кишенькового хлопчика Бені Коломойського."Добрий" обдусмен,він нарішає,але якого можна чекати від пліснявого шапіто
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27.06.2022 18:32 Ответить
Займався підкупом виборців і неособистісним голосуванням[5][6].

У лютому 2016 року Кива був звинувачений військовими в причетності до контрабанди з непідконтрольних Києву територій так званих ДНР та ЛНР, яке він здійснював разом з депутатом від БПП Дмитром Лубінцем[7].

На початку червня підприємство ТОВ «Волана» стало обєктом рейдерської атаки від злочинного угрупування з посадових осіб. Сумське СБУ з 2017 року розслідувало справу про спробу зміни державного кордону України, а у 2020 році справу підняли з архіву та додали до неї майно ТОВ «Волана», арештувавши на весь завод.[8]

Представники підприємства звернувся до представництва Єврокомісії в Україні[9], звинувативши Лубінця у причетності до справи, адже він публічно підтримував рішення суду, які мали конфіскувати майно у поточних власників.[10]

3 липня 2020 року Сумський апеляційний суд скасував арешт майна підприємства. ДБР почало слідство проти посадових осіб СБУ та прокуратури за підозрами у рейдерстві та зловживанні владою, а НПУ відкрила кримінальне провадження за фактом несанкціонованого втручання в систему суду
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27.06.2022 19:48 Ответить
У цього імбіцила гвалтівниками будуть воїни ЗСУ !!!
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27.06.2022 19:51 Ответить
зелена клоунада....
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27.06.2022 18:34 Ответить
Слухняне ніщо, беззаперечно виконуюче команди хазяїна.
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27.06.2022 18:43 Ответить
гівно Бєніне...
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27.06.2022 18:44 Ответить
Всё как всегда, евреитам где бабло….
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27.06.2022 18:46 Ответить
Зеленський веде поступово узурпацію влади! Дуже небезпечні речі....
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27.06.2022 18:50 Ответить
Як можна призначати на посаду людину, про яку давно відомо, що воно собою представляє. Замість тюрми його назначають на посаду омбудсмена. Будь ласка, скажіть, що це неправда. Я нічого не розумію. Це жах. Нам кінець, якщо ми будемо мовчати і терпіти.
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27.06.2022 19:22 Ответить
Яка совість повинна бути у людини, щоб зайняти посаду незаконно звільненої попередниці?
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27.06.2022 19:24 Ответить
Зелена.
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27.06.2022 19:53 Ответить
Цей довбень не з Яника кодла?
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27.06.2022 19:36 Ответить
Це Чувак Портнова і Коломойського.
Більше про нього і всіх інших в цьому інтерв'ю:
https://youtu.be/YaXoc5ukli4
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27.06.2022 19:49 Ответить
Його призначили щоб покривав злочини рашистів. Іншої думки немає. Ну що українці, мовчки терпимо далі?
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27.06.2022 21:03 Ответить
Було б дивно, якби новий омбудсмен був не з корупціонерів.
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27.06.2022 22:06 Ответить
 
 