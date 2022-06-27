Комитет ВР по правам человека согласовал назначение Лубинца на должность омбудсмена

В понедельник, 27 июня, в формате видеоконференции состоялось заседание комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета, передает Цензор.НЕТ.

"Члены комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, предусмотренного Законом Украины "Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности", - отмечается в сообщении.

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