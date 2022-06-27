Комітет ВР з прав людини погодив призначення Лубінця на посаду омбудсмена

У понеділок, 27 червня, в форматі відеоконференції відбулось засідання Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Про це повідомила пресслужба Комітету, передає Цензор.НЕТ.

"Члени Комітету затвердили висновок щодо відповідності кандидатури Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передбаченим Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та про відсутність причин, що перешкоджають зайняттю ним цієї посади", - зазначено у повідомленні.

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