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Комітет ВР з прав людини погодив призначення Лубінця на посаду омбудсмена
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У понеділок, 27 червня, в форматі відеоконференції відбулось засідання Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Про це повідомила пресслужба Комітету, передає Цензор.НЕТ.
"Члени Комітету затвердили висновок щодо відповідності кандидатури Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передбаченим Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та про відсутність причин, що перешкоджають зайняттю ним цієї посади", - зазначено у повідомленні.
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У лютому 2016 року Кива був звинувачений військовими в причетності до контрабанди з непідконтрольних Києву територій так званих ДНР та ЛНР, яке він здійснював разом з депутатом від БПП Дмитром Лубінцем[7].
На початку червня підприємство ТОВ «Волана» стало обєктом рейдерської атаки від злочинного угрупування з посадових осіб. Сумське СБУ з 2017 року розслідувало справу про спробу зміни державного кордону України, а у 2020 році справу підняли з архіву та додали до неї майно ТОВ «Волана», арештувавши на весь завод.[8]
Представники підприємства звернувся до представництва Єврокомісії в Україні[9], звинувативши Лубінця у причетності до справи, адже він публічно підтримував рішення суду, які мали конфіскувати майно у поточних власників.[10]
3 липня 2020 року Сумський апеляційний суд скасував арешт майна підприємства. ДБР почало слідство проти посадових осіб СБУ та прокуратури за підозрами у рейдерстві та зловживанні владою, а НПУ відкрила кримінальне провадження за фактом несанкціонованого втручання в систему суду
Більше про нього і всіх інших в цьому інтерв'ю:
https://youtu.be/YaXoc5ukli4