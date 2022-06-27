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Новини Політика України
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ВР (11730) омбудсмен (388) Лубінець Дмитро (323)

Комітет ВР з прав людини погодив призначення Лубінця на посаду омбудсмена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

лубінець

У понеділок, 27 червня, в форматі відеоконференції відбулось засідання Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Про це повідомила пресслужба Комітету, передає Цензор.НЕТ.

"Члени Комітету затвердили висновок щодо відповідності кандидатури Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передбаченим Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та про відсутність причин, що перешкоджають зайняттю ним цієї посади", - зазначено у повідомленні.

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Топ коментарі
+31
Коррупционнная тушка Коломойского. Потрясающий кандидат.
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27.06.2022 18:31
+26
Слухняне ніщо, беззаперечно виконуюче команди хазяїна.
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27.06.2022 18:43
+24
Ківиного кореша по контабанді і кишенькового хлопчика Бені Коломойського."Добрий" обдусмен,він нарішає,але якого можна чекати від пліснявого шапіто
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27.06.2022 18:32
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"Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей."
свой человєчєк...
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27.06.2022 18:27 Відповісти
Коррупционнная тушка Коломойского. Потрясающий кандидат.
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27.06.2022 18:31 Відповісти
Ківиного кореша по контабанді і кишенькового хлопчика Бені Коломойського."Добрий" обдусмен,він нарішає,але якого можна чекати від пліснявого шапіто
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27.06.2022 18:32 Відповісти
Займався підкупом виборців і неособистісним голосуванням[5][6].

У лютому 2016 року Кива був звинувачений військовими в причетності до контрабанди з непідконтрольних Києву територій так званих ДНР та ЛНР, яке він здійснював разом з депутатом від БПП Дмитром Лубінцем[7].

На початку червня підприємство ТОВ «Волана» стало обєктом рейдерської атаки від злочинного угрупування з посадових осіб. Сумське СБУ з 2017 року розслідувало справу про спробу зміни державного кордону України, а у 2020 році справу підняли з архіву та додали до неї майно ТОВ «Волана», арештувавши на весь завод.[8]

Представники підприємства звернувся до представництва Єврокомісії в Україні[9], звинувативши Лубінця у причетності до справи, адже він публічно підтримував рішення суду, які мали конфіскувати майно у поточних власників.[10]

3 липня 2020 року Сумський апеляційний суд скасував арешт майна підприємства. ДБР почало слідство проти посадових осіб СБУ та прокуратури за підозрами у рейдерстві та зловживанні владою, а НПУ відкрила кримінальне провадження за фактом несанкціонованого втручання в систему суду
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27.06.2022 19:48 Відповісти
У цього імбіцила гвалтівниками будуть воїни ЗСУ !!!
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27.06.2022 19:51 Відповісти
зелена клоунада....
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27.06.2022 18:34 Відповісти
Слухняне ніщо, беззаперечно виконуюче команди хазяїна.
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27.06.2022 18:43 Відповісти
гівно Бєніне...
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27.06.2022 18:44 Відповісти
Всё как всегда, евреитам где бабло….
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27.06.2022 18:46 Відповісти
Зеленський веде поступово узурпацію влади! Дуже небезпечні речі....
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27.06.2022 18:50 Відповісти
Як можна призначати на посаду людину, про яку давно відомо, що воно собою представляє. Замість тюрми його назначають на посаду омбудсмена. Будь ласка, скажіть, що це неправда. Я нічого не розумію. Це жах. Нам кінець, якщо ми будемо мовчати і терпіти.
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27.06.2022 19:22 Відповісти
Яка совість повинна бути у людини, щоб зайняти посаду незаконно звільненої попередниці?
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27.06.2022 19:24 Відповісти
Зелена.
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27.06.2022 19:53 Відповісти
Цей довбень не з Яника кодла?
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27.06.2022 19:36 Відповісти
Це Чувак Портнова і Коломойського.
Більше про нього і всіх інших в цьому інтерв'ю:
https://youtu.be/YaXoc5ukli4
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27.06.2022 19:49 Відповісти
Його призначили щоб покривав злочини рашистів. Іншої думки немає. Ну що українці, мовчки терпимо далі?
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27.06.2022 21:03 Відповісти
Було б дивно, якби новий омбудсмен був не з корупціонерів.
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27.06.2022 22:06 Відповісти
 
 