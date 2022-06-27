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США повысили пошлины на ряд российских товаров до 35%

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша

Соединенные Штаты повысили ставку адвалорных пошлин на ряд российских товаров, импорт которых ранее не был запрещен санкциями, до 35%.

Об этом говорится в распоряжении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого Дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Такое решение принято в продолжение прекращения Штатами действия статуса наибольшего содействия, то есть торговых привилегий для России и Беларуси в апреле.

"Повышение ставки пошлины... до 35 процентов адвалорной пошлины на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не запрещен, оправдан и отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов", - говорится в распоряжении.

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Отмечается, что перечень товаров, на которые будет распространяться действие распоряжения, определен приложением к нему – в то же время сам перечень пока не опубликован.

Кроме того, страна оставляет за собой возможность изменять это решение в будущем: "Соединенные Штаты будут следить за выполнением возросших обязанностей, и я [президент Байден] могу пересмотреть это решение, если будет необходимо".

Изменения вступают в силу в 01:01 ET в день, следующий за тридцатым после даты объявления.
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Пенька, ягель, лапти и балалайка скоро станут недоступны простому американцу
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27.06.2022 20:10 Ответить
а можно орка на саммите захватить и в Гаагу?
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27.06.2022 20:11 Ответить
Вбивати потрібно не путіна, вбивати потрібно всю рАсію.
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27.06.2022 21:18 Ответить
Потрібна цілковита заборона на імпорт виїхд самих кацапів по всьому світу.
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27.06.2022 20:17 Ответить
В'їбашили «непід'йомну»ціну для парашки,немає в цьому світі яйцятих керівників держав(окрім Бориса Джонсонюка)всі якісь сцикливі,поморщені ,постійно оглядаються на біснуватого,короче переляки тай все!
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27.06.2022 20:35 Ответить
 
 