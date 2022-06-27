УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11133 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
3 027 5
Байден (2324) мито (155) Росія (47203) санкції (6842) США (14468)

США підвищили мита на низку російських товарів до 35%

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша

Сполучені Штати підвищили ставку адвалорного мита на низку російських товарів, імпорт яких раніше не був заборонений санкціями, до 35%.

Про це йдеться в розпорядженні президента США Джо Байдена, опублікованому на сайті Білого Дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Таке рішення ухвалене у продовження припинення Штатами дії статусу найбільшого сприяння, тобто торговельних привілеїв, для Росії та Білорусі у квітні.

"Підвищення ставки мита … до 35 відсотків адвалорного мита на деякі інші продукти Російської Федерації, імпорт яких не заборонено, є виправданим і відповідає зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів", – йдеться в розпорядженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захід має зберігати єдність для протистояння Росії, - Байден

Зазначається, що перелік товарів, на які розповсюджуватиметься дія розпорядження, визначена додатком до нього – водночас сам перелік наразі не опубліковано.

Крім того, країна залишає за собою можливість змінювати це рішення у майбутньому: "Сполучені Штати будуть стежити за виконанням збільшених обов’язків, і я [президент Байден] можу переглянути це рішення, якщо буде необхідно".

Зміни набувають чинності о 01:01 ET на день, наступний за тридцятим після дати оголошення.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пенька, ягель, лапти и балалайка скоро станут недоступны простому американцу
показати весь коментар
27.06.2022 20:10 Відповісти
а можно орка на саммите захватить и в Гаагу?
показати весь коментар
27.06.2022 20:11 Відповісти
Вбивати потрібно не путіна, вбивати потрібно всю рАсію.
показати весь коментар
27.06.2022 21:18 Відповісти
Потрібна цілковита заборона на імпорт виїхд самих кацапів по всьому світу.
показати весь коментар
27.06.2022 20:17 Відповісти
В'їбашили «непід'йомну»ціну для парашки,немає в цьому світі яйцятих керівників держав(окрім Бориса Джонсонюка)всі якісь сцикливі,поморщені ,постійно оглядаються на біснуватого,короче переляки тай все!
показати весь коментар
27.06.2022 20:35 Відповісти
 
 