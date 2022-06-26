Эмбарго на золото лишит Россию $19 миллиардов ежегодно, - Блинкен
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Введение запрета на импорт российского золота, являющегося второй по объемам статьей доходов России после энергоносителей, лишит кремль возможности получать $19 миллиардов в год.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, стенограмму которого обнародовал в воскресенье Госдепартамент, передает Цензор.НЕТ.
"Это (продажи золота – ред.) – второй по прибыльности экспорт России после энергоносителей – около 19 миллиардов долларов в год", - отметил госсекретарь США.
Он подчеркнул, что большинство этих объемов приходится на страны G7. По словам Блинкена, отрезать РФ от этой части доходов "важно".
Госсекретарь отметил, что введенные беспрецедентные санкции и экспортный контроль также оказывают большое влияние на россию.
"Несмотря на то, что она (РФ - ред.) получает доходы от нефти по более высоким ценам, она не может тратить их из-за экспортного контроля. Не может приобрести то, что ей нужно, чтобы модернизировать свой оборонный сектор, модернизировать его технологии, модернизировать свою энергетическую разведку, а это значит, что со временем каждая из этих сфер будет приходить в упадок", - отметил глава Госдепартамента.
Он подчеркнул, что, по прогнозам, российская экономика должна сократиться на 8-15% в следующем году. При этом рубль удерживается искусственно большими затратами, что также истощает экономику. Кроме того, Россию уже покинули тысячи компаний, и уровень жизни россиян падает, сказал Блинкен.
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Також Китай та Індія імпортують нафти та газу щодня з РФ на 600 млн. $ там обсяги імпорту не змінились.
Сейчас запасы россии оцениваются в 2300 тонн, причём они не росли с 2020 года - то есть все 300 тонн в год, которые производились в последние два года, шли на экспорт. Так вот, если россия будет продавать те же 300 тонн старого - то есть, добытого до 2022 года - золота в год, ей хватит на 4 года, прежде чем запасы вернутся на уровень 2014, и 6 с лишним - на уровень 2008, когда они составляли 400 тонн.
Золотой краник, увы, перекрывается лишь в долгосрочной перспективе. Это, конечно, если санкции на энергоресурсы не начнут действовать по-настоящему, и надо будет перекрывать золотом эти потери.
Такой вариант уже испробован .
Вывод:
Санкции нужны. Больше и жестче. Но рассчитывать на скорое экономическое падение россии не стоит.
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Коли Україна окупує відповідно , хоч 10% території РФ - то у них - падіння економіки буде ще більше