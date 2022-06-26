Эмбарго на золото лишит Россию $19 миллиардов ежегодно, - Блинкен

Введение запрета на импорт российского золота, являющегося второй по объемам статьей доходов России после энергоносителей, лишит кремль возможности получать $19 миллиардов в год.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, стенограмму которого обнародовал в воскресенье Госдепартамент, передает Цензор.НЕТ.

"Это (продажи золота – ред.) – второй по прибыльности экспорт России после энергоносителей – около 19 миллиардов долларов в год", - отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что большинство этих объемов приходится на страны G7. По словам Блинкена, отрезать РФ от этой части доходов "важно".

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Госсекретарь отметил, что введенные беспрецедентные санкции и экспортный контроль также оказывают большое влияние на россию.

"Несмотря на то, что она (РФ - ред.) получает доходы от нефти по более высоким ценам, она не может тратить их из-за экспортного контроля. Не может приобрести то, что ей нужно, чтобы модернизировать свой оборонный сектор, модернизировать его технологии, модернизировать свою энергетическую разведку, а это значит, что со временем каждая из этих сфер будет приходить в упадок", - отметил глава Госдепартамента.

Он подчеркнул, что, по прогнозам, российская экономика должна сократиться на 8-15% в следующем году. При этом рубль удерживается искусственно большими затратами, что также истощает экономику. Кроме того, Россию уже покинули тысячи компаний, и уровень жизни россиян падает, сказал Блинкен.

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