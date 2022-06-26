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Новости За рубежом Санкции против России
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Эмбарго на золото лишит Россию $19 миллиардов ежегодно, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блінкен

Введение запрета на импорт российского золота, являющегося второй по объемам статьей доходов России после энергоносителей, лишит кремль возможности получать $19 миллиардов в год.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, стенограмму которого обнародовал в воскресенье Госдепартамент, передает Цензор.НЕТ.

"Это (продажи золота – ред.) – второй по прибыльности экспорт России после энергоносителей – около 19 миллиардов долларов в год", - отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что большинство этих объемов приходится на страны G7. По словам Блинкена, отрезать РФ от этой части доходов "важно".

Также читайте: G7 запретит импорт российского золота, - Байден

Госсекретарь отметил, что введенные беспрецедентные санкции и экспортный контроль также оказывают большое влияние на россию.

"Несмотря на то, что она (РФ - ред.) получает доходы от нефти по более высоким ценам, она не может тратить их из-за экспортного контроля. Не может приобрести то, что ей нужно, чтобы модернизировать свой оборонный сектор, модернизировать его технологии, модернизировать свою энергетическую разведку, а это значит, что со временем каждая из этих сфер будет приходить в упадок", - отметил глава Госдепартамента.

Он подчеркнул, что, по прогнозам, российская экономика должна сократиться на 8-15% в следующем году. При этом рубль удерживается искусственно большими затратами, что также истощает экономику. Кроме того, Россию уже покинули тысячи компаний, и уровень жизни россиян падает, сказал Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия уже проиграла войну, - Блинкен
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Топ комментарии
+9
Европа платить росії по 1 млрд у ДЕНЬ!!! цф 19 на рік ніочом
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26.06.2022 21:32
+7
нехай коплять золото на репарації
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26.06.2022 21:34
+5
нехай коплять золото на репарації
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26.06.2022 21:31
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А на алмази і платину ?
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26.06.2022 21:27 Ответить
Непогано
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26.06.2022 21:27 Ответить
Санкції так чи іначе спрацюють. Для цього потрібний час,але похмілля Для кацапів буде жорстоке. Я також похудала на 29 кг не за день,а за 4 місяці. Ваша зброя супер,випускайте, розробляйте і визволяйте.
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26.06.2022 21:28 Ответить
ці $19 мільярдів мало що вирішують (тим більше, частину обмежень касапи обійдуть контрабасом). Давайте, навалюйте більше, більше, більше санкцій!
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26.06.2022 21:28 Ответить
нехай коплять золото на репарації
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26.06.2022 21:31 Ответить
Европа платить росії по 1 млрд у ДЕНЬ!!! цф 19 на рік ніочом
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26.06.2022 21:32 Ответить
Так 100 млн или 1 миллиард? Каждый раз цифры меняются в зависимости от новости.
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26.06.2022 21:36 Ответить
Тільки за газ 100 млн., до ембарго на нафту, яку також імпортувала через порти ЄС платив решта 760 млн. в день, зараз залишились лише газ на нафтопровідна нафта її обсяги поки що не відомі.
Також Китай та Індія імпортують нафти та газу щодня з РФ на 600 млн. $ там обсяги імпорту не змінились.
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26.06.2022 21:50 Ответить
От тільки це сума виручки. А скільки з цієї виручки прибутку? Видобуток нафти теж вартує грошей - це не просто трубу в землю запхати і кран відкрити. Зараз русня змушена продавати нафту з дисконтом, тобто заробляє вона на цьому менше. Однак, це все ще досить велика сума і тому треба намагатися знижувати світові ціни на нафту та перекривати кацапам усі лазівки. Сподіваюся, Штатам це вдасться.
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26.06.2022 23:14 Ответить
365 лярдів на рік? Маячня повна..
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26.06.2022 21:45 Ответить
нехай золото коплять на репарації
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26.06.2022 21:32 Ответить
нехай коплять золото на репарації
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26.06.2022 21:34 Ответить
Нехай коплять золото на репарації
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26.06.2022 21:35 Ответить
Глюкануло
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26.06.2022 21:36 Ответить
Щось ЦН глючить!!))
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26.06.2022 21:43 Ответить
Тільки Европа за енергоносії сплачує парашкостану 1 мільярд баксів на день.
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26.06.2022 21:36 Ответить
Официальный источник можно? Вбросы не интересуют.
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26.06.2022 21:42 Ответить
https://censor.net/ua/news/3347610/********************************************************************************************************
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27.06.2022 11:09 Ответить
маячня
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26.06.2022 21:43 Ответить
https://censor.net/ua/news/3347610/********************************************************************************************************
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27.06.2022 11:10 Ответить
Надо обрезать и серый экспорт золота из Параши.
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26.06.2022 21:38 Ответить
мало буде, треба знищити рашизм
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26.06.2022 21:40 Ответить
Треба ембарго на все накласти і повністю закрити імпорт. Нехай жеруть алмази, запивають нафтою і катаються на ладах.
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26.06.2022 21:47 Ответить
Будут продавать Китаю,Индии,Израилю на 30% дешевле биржевого курса.С руками оторвут а потом перепродадут на бирже.
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26.06.2022 21:53 Ответить
Золото має щось подібне до ДНК. Походження золота визначається з точністю до копальні чи приіску.
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26.06.2022 22:09 Ответить
руда - возможно, слитки уже нет. возьми 2-4 разных руд и смешай.
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26.06.2022 23:48 Ответить
Xoroso sto veli.Na vsio s raski nado vodit sankciji
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26.06.2022 21:54 Ответить
Придётся подгорчить пилюлю - эмбарго распространяется только на новое золото.

Сейчас запасы россии оцениваются в 2300 тонн, причём они не росли с 2020 года - то есть все 300 тонн в год, которые производились в последние два года, шли на экспорт. Так вот, если россия будет продавать те же 300 тонн старого - то есть, добытого до 2022 года - золота в год, ей хватит на 4 года, прежде чем запасы вернутся на уровень 2014, и 6 с лишним - на уровень 2008, когда они составляли 400 тонн.

Золотой краник, увы, перекрывается лишь в долгосрочной перспективе. Это, конечно, если санкции на энергоресурсы не начнут действовать по-настоящему, и надо будет перекрывать золотом эти потери.
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26.06.2022 21:55 Ответить
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26.06.2022 21:56 Ответить
Где появляется россейское золото, там всегда замышляется какая-нибудь гадость. И чем больше золота, тем большая гадость.
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26.06.2022 22:00 Ответить
Ещё и золото подорожает теперь.
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26.06.2022 22:27 Ответить
90-100 лярдов в месяц сегодня как с куста имеют с газа и нефти!!! Золото засуньте себе в промежность, можно и дальше, но бабам и больно будет! Пацифисты торохканные!
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26.06.2022 22:40 Ответить
Купят по дешевке как нефть тот же Китай, Индия и др. через третьи страны.
Такой вариант уже испробован .
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26.06.2022 23:47 Ответить
Золото в слитках будет легко всяким барыгам перепродать, к сожалению. Потери конечно будут (маржа барыг), но не 19 млрд
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27.06.2022 00:30 Ответить
Все у кацапів є. Лише з розумовим розвитком проблеми.
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27.06.2022 01:25 Ответить
Все, що в них є -- вони вкрали, а розумовий розвиток вкрасти не можна. Тому й так.
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27.06.2022 01:29 Ответить
От экспорта углеводородов (нефть/газ) РФ ежедневно получает около 1 млрд$. Весь остальной экспорт - это еще порядка 0,5 млрд.$/день, т.е. около 180 млрд$. Санкции коснутся 10% этого экспорта. Именно "коснутся", т.к. обойти запрет на покупку российского золота в 10 раз проще, чем нефти. Это всего лишь вопрос дисконта. И если на российскую нефть с дисконтом 30% уже стоит очередь покупателей, то на золото достаточно будет и 10-15% дисконта.
Вывод:
Санкции нужны. Больше и жестче. Но рассчитывать на скорое экономическое падение россии не стоит.
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27.06.2022 08:34 Ответить
-8-15% скорочення економіки росії в порівняні -30-40% планового скорочення ВВП України в 2022р. не дуже втішає. Але це один із кроків, тим більше росії вже вперше за 100 оголосили дефолт.

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27.06.2022 08:49 Ответить
-8-15% скорочення економіки росії в порівняні -30-40%

Коли Україна окупує відповідно , хоч 10% території РФ - то у них - падіння економіки буде ще більше
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27.06.2022 09:53 Ответить
При современном уровне химанализа происхождение золота иможно опреденлить до месторождения.
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27.06.2022 12:11 Ответить
 
 