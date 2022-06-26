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G7 запретит импорт российского золота, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

золото,путін

Президент США Джо Байден сообщил, что "Большая семерка" введет эмбарго на импорт российского золота.

Об этом американский лидер сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с G7 мы запретим импорт российского золота – основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов", – подчеркнул Байден.

По словам президента США, ранее уже были введены невиданные прежде меры в отношении Путина с целью предотвращения получения Россией средств на финансирование войны в Украине.

Читайте: Не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля, - президент Литвы Науседа о калининградском транзите
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Топ комментарии
+15
Введіть санкції проти третіх країн, які купляють у РФ нафту і газ, а також обов'язкові мита на ці товари, щоб РФ не отримувала більше 20$ за барель нафти.
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26.06.2022 11:24
+6
Зеля обіцяв зліпити їх з асфальту.
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26.06.2022 11:35
+5
Не хочу брехати, але більше третина золота на світовому ринку - рашистське. Щось таке пригадую... Звісно, що одна ця заборона не буде мати великого ефекту. Але ще одна копійка з рашистського бюджету.
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26.06.2022 11:33
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26.06.2022 11:22 Ответить
Це в їх інтересах.

Впаде Україна і вони будуть наступними, але тоді їм прийдеться боротись вже із не тік ток армією, а й манкуртами тих хто зробив згідно всієї аналітики не можливе.
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26.06.2022 11:24 Ответить
Введіть санкції проти третіх країн, які купляють у РФ нафту і газ, а також обов'язкові мита на ці товари, щоб РФ не отримувала більше 20$ за барель нафти.
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26.06.2022 11:24 Ответить
Каких країн? Против ЕС? Европейцы ввели санкции против нефти на танкерах, чтобы не вывозили российскую нефть из Европы в третьи страны, а сами качают по трубе. Газ Европа качает так много, что русские сами пытаются уменьшить транзит.
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26.06.2022 12:22 Ответить
«Шокирует то, что несмотря на сокращение ежедневных поставок "Газпрома" в Европу на 75%, ежедневные поступления валюты по-прежнему соответствуют уровню годичной давности и, безусловно, превышают допандемические», - говорит Том Марцек-Мансер, руководитель отдела газовой аналитики ICIS в Лондоне. По его словам, доходы РФ от газа в последние месяцы были «невероятно высокими» и с начала СВО составили около 35 миллиардов евро.
https://www.profinance.ru/news/2022/06/24/c66d-gaz-vse-esche-prinosit-rossii-100-mln-evro-v-den-nesmotrya-na-sokraschenie-posta.html

Поставки из РФ конкретно упали, но цены выросли в разы и это компенсирует прибыль РФ..., потому нужны пошлины, чтоб РФ если и продавала свои нефть и газ то получала за это копейки, а не реальную цену, а также санкции против Индии и Китая, если эти два потребители углеводородов РФ будут платить РФ полную стоимость этих товаров.
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26.06.2022 12:38 Ответить
Но в таком случае нефть и газ останется в россии. На дешевой энергии и сырье у них будет расти промышленное производство. Вне конкуренции будут российские товары такие как удобрения, ГСМ, металлургия, нефтехимия. В тоже самое время, Европейское промышленное производство будет падать, будут закрываться некоторые отрасли, будет безработица, соответственно расходы на социальные статьи. Кто же тогда и чем сможет помогать Украине?
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26.06.2022 13:27 Ответить
Да внутри страны так и будет, но никто их дешевые ГСМ, металлургию и нефтехимию импортировать не сможет ибо иначе ты попадешь под санкции финансирования страны террориста.
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26.06.2022 14:09 Ответить
Звідки надійшла зброя для орків? Обстріли були спали,а на сьогодні, як в пеклі. Таке повинні бути на повістці
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26.06.2022 11:25 Ответить
Що це дасть?
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26.06.2022 11:27 Ответить
Не хочу брехати, але більше третина золота на світовому ринку - рашистське. Щось таке пригадую... Звісно, що одна ця заборона не буде мати великого ефекту. Але ще одна копійка з рашистського бюджету.
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26.06.2022 11:33 Ответить
Ліквідувати місця ВИДОБУТКУ золота - це дасть кращий результат.
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26.06.2022 11:41 Ответить
***** не отримає за своє золото бабло.
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26.06.2022 11:33 Ответить
Потрібні Томаґавки, дуже потрібні і багато…
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26.06.2022 11:32 Ответить
Зеля обіцяв зліпити їх з асфальту.
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26.06.2022 11:35 Ответить
Або з мільярда дерев ...
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26.06.2022 12:00 Ответить
Е Бабуся підійде як ПО для Томагавків ...
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26.06.2022 12:01 Ответить
І вообше , ми їх закидаєм шашликами .
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26.06.2022 12:02 Ответить
Тим часом Швейцарія втіхаря купила російське золото, 3 тонни. а після розголосу ВОНО ПРОПАЛО! прикиньте, 3 тонни золота, Випарувалося, як і не було, ДЕ ВОНО ділося? загадка
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26.06.2022 11:34 Ответить
3 тонни це не такий великий об"єм. Мона сховати де завгодно.
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26.06.2022 11:37 Ответить
Нафту вже заборонили. Танкери під прапором Ліберії,фірма в офшорах, страховка в Індії-кацапи далі торгують.
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26.06.2022 11:36 Ответить
Лучше нам самолеты и Тамагавки дайте. Это самые лучшие санкции против Терроросии. А золото рашисты найдут как вывезти на черный рынок. Вон зерно вывозят у всех на глазах в Турцию и никто не языка из жопы не вытащит чтобы обвинить турков в контрабанде, скупке краденного и сотрудничестве с террористами
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26.06.2022 11:39 Ответить
Дайте, дайте, дайте... Попрошайки
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26.06.2022 16:02 Ответить
пусть лучше скажет, как ему удалось цену на нефть загнать в облака.
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26.06.2022 11:42 Ответить
паРаші потрібні гроші на війну,от і загнав.
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26.06.2022 12:41 Ответить
ще би зерно заборонили би купляти у них, бо воно й так крадене в Україні.
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26.06.2022 11:46 Ответить
Китайцы и арабы купят. С удовольствием и по дешевку
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26.06.2022 11:48 Ответить
Цього не достатньо .. Треба економічний тиск на сектори економики.. Тобто бити по громадянам рф.. Щоб не повільно.. а швидко відчули.. що холодильник пустий
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26.06.2022 11:51 Ответить
Хер одной рукой поднимет путлер такой слиток золота
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26.06.2022 12:38 Ответить
Танкери з нафтою,ідуть до азорських островів,там відключають геолокації,перебивають нафту у танкери які потім ідуть у США,от така політика.
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26.06.2022 12:38 Ответить
кацапы-андрофаги, ваше хйло - агент ЦРУ, если вы до сих пор не раздуплились, дебилы глубинонародные
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26.06.2022 12:47 Ответить
Санкції - все хня... Тут все може вирішити тільки третя світова.
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26.06.2022 13:59 Ответить
"Золото, золото... ". Там вже гундяй ******** - мабуть ***** першим, попереду себе, відправить його "добувати" "золото" у пеклі, кобздон вже "відпрацьовує".
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26.06.2022 14:00 Ответить
God bless Russia!
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26.06.2022 16:00 Ответить
 
 