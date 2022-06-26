G7 запретит импорт российского золота, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден сообщил, что "Большая семерка" введет эмбарго на импорт российского золота.
Об этом американский лидер сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с G7 мы запретим импорт российского золота – основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов", – подчеркнул Байден.
По словам президента США, ранее уже были введены невиданные прежде меры в отношении Путина с целью предотвращения получения Россией средств на финансирование войны в Украине.
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Топ комментарии
+15 Konsatntin Kotsan
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+6 5 копійок
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+5 Ярослав Викторович
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Впаде Україна і вони будуть наступними, але тоді їм прийдеться боротись вже із не тік ток армією, а й манкуртами тих хто зробив згідно всієї аналітики не можливе.
https://www.profinance.ru/news/2022/06/24/c66d-gaz-vse-esche-prinosit-rossii-100-mln-evro-v-den-nesmotrya-na-sokraschenie-posta.html
Поставки из РФ конкретно упали, но цены выросли в разы и это компенсирует прибыль РФ..., потому нужны пошлины, чтоб РФ если и продавала свои нефть и газ то получала за это копейки, а не реальную цену, а также санкции против Индии и Китая, если эти два потребители углеводородов РФ будут платить РФ полную стоимость этих товаров.