УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17236 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
6 374 36
G-7 (706) Байден (2320) золото (147) США (14460)

G7 заборонить імпорт російського золота, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

золото,путін

Президент США Джо Байден повідомив, що "Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота.

Про це американський лідер повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Разом із G7 ми заборонимо імпорт російського золота - основного експорту, який приносить росії десятки мільярдів доларів", - наголосив Байден.

За словами президента США, раніше вже було запроваджено небачені раніше заходи щодо Путіна з метою запобігання отримання Росією коштів на фінансування війни в Україні.

Читайте: Не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля, - президент Литви Науседа про калінінградський транзит

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
Введіть санкції проти третіх країн, які купляють у РФ нафту і газ, а також обов'язкові мита на ці товари, щоб РФ не отримувала більше 20$ за барель нафти.
показати весь коментар
26.06.2022 11:24
+6
Зеля обіцяв зліпити їх з асфальту.
показати весь коментар
26.06.2022 11:35
+5
Не хочу брехати, але більше третина золота на світовому ринку - рашистське. Щось таке пригадую... Звісно, що одна ця заборона не буде мати великого ефекту. Але ще одна копійка з рашистського бюджету.
показати весь коментар
26.06.2022 11:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
👍
показати весь коментар
26.06.2022 11:22 Відповісти
Це в їх інтересах.

Впаде Україна і вони будуть наступними, але тоді їм прийдеться боротись вже із не тік ток армією, а й манкуртами тих хто зробив згідно всієї аналітики не можливе.
показати весь коментар
26.06.2022 11:24 Відповісти
Введіть санкції проти третіх країн, які купляють у РФ нафту і газ, а також обов'язкові мита на ці товари, щоб РФ не отримувала більше 20$ за барель нафти.
показати весь коментар
26.06.2022 11:24 Відповісти
Каких країн? Против ЕС? Европейцы ввели санкции против нефти на танкерах, чтобы не вывозили российскую нефть из Европы в третьи страны, а сами качают по трубе. Газ Европа качает так много, что русские сами пытаются уменьшить транзит.
показати весь коментар
26.06.2022 12:22 Відповісти
«Шокирует то, что несмотря на сокращение ежедневных поставок "Газпрома" в Европу на 75%, ежедневные поступления валюты по-прежнему соответствуют уровню годичной давности и, безусловно, превышают допандемические», - говорит Том Марцек-Мансер, руководитель отдела газовой аналитики ICIS в Лондоне. По его словам, доходы РФ от газа в последние месяцы были «невероятно высокими» и с начала СВО составили около 35 миллиардов евро.
https://www.profinance.ru/news/2022/06/24/c66d-gaz-vse-esche-prinosit-rossii-100-mln-evro-v-den-nesmotrya-na-sokraschenie-posta.html

Поставки из РФ конкретно упали, но цены выросли в разы и это компенсирует прибыль РФ..., потому нужны пошлины, чтоб РФ если и продавала свои нефть и газ то получала за это копейки, а не реальную цену, а также санкции против Индии и Китая, если эти два потребители углеводородов РФ будут платить РФ полную стоимость этих товаров.
показати весь коментар
26.06.2022 12:38 Відповісти
Но в таком случае нефть и газ останется в россии. На дешевой энергии и сырье у них будет расти промышленное производство. Вне конкуренции будут российские товары такие как удобрения, ГСМ, металлургия, нефтехимия. В тоже самое время, Европейское промышленное производство будет падать, будут закрываться некоторые отрасли, будет безработица, соответственно расходы на социальные статьи. Кто же тогда и чем сможет помогать Украине?
показати весь коментар
26.06.2022 13:27 Відповісти
Да внутри страны так и будет, но никто их дешевые ГСМ, металлургию и нефтехимию импортировать не сможет ибо иначе ты попадешь под санкции финансирования страны террориста.
показати весь коментар
26.06.2022 14:09 Відповісти
Звідки надійшла зброя для орків? Обстріли були спали,а на сьогодні, як в пеклі. Таке повинні бути на повістці
показати весь коментар
26.06.2022 11:25 Відповісти
Що це дасть?
показати весь коментар
26.06.2022 11:27 Відповісти
Не хочу брехати, але більше третина золота на світовому ринку - рашистське. Щось таке пригадую... Звісно, що одна ця заборона не буде мати великого ефекту. Але ще одна копійка з рашистського бюджету.
показати весь коментар
26.06.2022 11:33 Відповісти
Ліквідувати місця ВИДОБУТКУ золота - це дасть кращий результат.
показати весь коментар
26.06.2022 11:41 Відповісти
***** не отримає за своє золото бабло.
показати весь коментар
26.06.2022 11:33 Відповісти
Потрібні Томаґавки, дуже потрібні і багато…
показати весь коментар
26.06.2022 11:32 Відповісти
Зеля обіцяв зліпити їх з асфальту.
показати весь коментар
26.06.2022 11:35 Відповісти
Або з мільярда дерев ...
показати весь коментар
26.06.2022 12:00 Відповісти
Е Бабуся підійде як ПО для Томагавків ...
показати весь коментар
26.06.2022 12:01 Відповісти
І вообше , ми їх закидаєм шашликами .
показати весь коментар
26.06.2022 12:02 Відповісти
Тим часом Швейцарія втіхаря купила російське золото, 3 тонни. а після розголосу ВОНО ПРОПАЛО! прикиньте, 3 тонни золота, Випарувалося, як і не було, ДЕ ВОНО ділося? загадка
показати весь коментар
26.06.2022 11:34 Відповісти
3 тонни це не такий великий об"єм. Мона сховати де завгодно.
показати весь коментар
26.06.2022 11:37 Відповісти
Нафту вже заборонили. Танкери під прапором Ліберії,фірма в офшорах, страховка в Індії-кацапи далі торгують.
показати весь коментар
26.06.2022 11:36 Відповісти
Лучше нам самолеты и Тамагавки дайте. Это самые лучшие санкции против Терроросии. А золото рашисты найдут как вывезти на черный рынок. Вон зерно вывозят у всех на глазах в Турцию и никто не языка из жопы не вытащит чтобы обвинить турков в контрабанде, скупке краденного и сотрудничестве с террористами
показати весь коментар
26.06.2022 11:39 Відповісти
Дайте, дайте, дайте... Попрошайки
показати весь коментар
26.06.2022 16:02 Відповісти
пусть лучше скажет, как ему удалось цену на нефть загнать в облака.
показати весь коментар
26.06.2022 11:42 Відповісти
паРаші потрібні гроші на війну,от і загнав.
показати весь коментар
26.06.2022 12:41 Відповісти
ще би зерно заборонили би купляти у них, бо воно й так крадене в Україні.
показати весь коментар
26.06.2022 11:46 Відповісти
Китайцы и арабы купят. С удовольствием и по дешевку
показати весь коментар
26.06.2022 11:48 Відповісти
Цього не достатньо .. Треба економічний тиск на сектори економики.. Тобто бити по громадянам рф.. Щоб не повільно.. а швидко відчули.. що холодильник пустий
показати весь коментар
26.06.2022 11:51 Відповісти
Хер одной рукой поднимет путлер такой слиток золота
показати весь коментар
26.06.2022 12:38 Відповісти
Танкери з нафтою,ідуть до азорських островів,там відключають геолокації,перебивають нафту у танкери які потім ідуть у США,от така політика.
показати весь коментар
26.06.2022 12:38 Відповісти
кацапы-андрофаги, ваше хйло - агент ЦРУ, если вы до сих пор не раздуплились, дебилы глубинонародные
показати весь коментар
26.06.2022 12:47 Відповісти
Санкції - все хня... Тут все може вирішити тільки третя світова.
показати весь коментар
26.06.2022 13:59 Відповісти
"Золото, золото... ". Там вже гундяй ******** - мабуть ***** першим, попереду себе, відправить його "добувати" "золото" у пеклі, кобздон вже "відпрацьовує".
показати весь коментар
26.06.2022 14:00 Відповісти
God bless Russia!
показати весь коментар
26.06.2022 16:00 Відповісти
 
 