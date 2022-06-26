G7 заборонить імпорт російського золота, - Байден

Президент США Джо Байден повідомив, що "Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота.

Про це американський лідер повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Разом із G7 ми заборонимо імпорт російського золота - основного експорту, який приносить росії десятки мільярдів доларів", - наголосив Байден.

За словами президента США, раніше вже було запроваджено небачені раніше заходи щодо Путіна з метою запобігання отримання Росією коштів на фінансування війни в Україні.

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