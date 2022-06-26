G7 заборонить імпорт російського золота, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден повідомив, що "Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота.
Про це американський лідер повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Разом із G7 ми заборонимо імпорт російського золота - основного експорту, який приносить росії десятки мільярдів доларів", - наголосив Байден.
За словами президента США, раніше вже було запроваджено небачені раніше заходи щодо Путіна з метою запобігання отримання Росією коштів на фінансування війни в Україні.
Топ коментарі
+15 Konsatntin Kotsan
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+6 5 копійок
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+5 Ярослав Викторович
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Впаде Україна і вони будуть наступними, але тоді їм прийдеться боротись вже із не тік ток армією, а й манкуртами тих хто зробив згідно всієї аналітики не можливе.
https://www.profinance.ru/news/2022/06/24/c66d-gaz-vse-esche-prinosit-rossii-100-mln-evro-v-den-nesmotrya-na-sokraschenie-posta.html
Поставки из РФ конкретно упали, но цены выросли в разы и это компенсирует прибыль РФ..., потому нужны пошлины, чтоб РФ если и продавала свои нефть и газ то получала за это копейки, а не реальную цену, а также санкции против Индии и Китая, если эти два потребители углеводородов РФ будут платить РФ полную стоимость этих товаров.